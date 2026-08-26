Gigantyczna wyprzedaż w Rossmannie. Produkt za ponad 50 zł przeceniony na 4,99 zł. Klienci ruszyli na poszukiwania
W Rossmannie pojawiła się wyjątkowo mocna obniżka, która może błyskawicznie wyczyścić sklepowe półki. Perełki zapachowe do prania Lenor Spring Awakening w dużym opakowaniu 495 g można znaleźć w wybranych drogeriach za zaledwie 4,99 zł. Jeszcze niedawno Rossmann pokazywał ten sam produkt w cenie 52,99 zł.
To oznacza obniżkę aż o 48 zł, czyli około 90,6 proc. W praktyce klient płaci obecnie mniej niż jedną dziesiątą wcześniejszej ceny.
Z 52,99 zł na 4,99 zł. Ponad 90 proc. taniej
Skala przeceny jest naprawdę ogromna. Jeszcze w niedawno zindeksowanej ofercie Rossmanna perełki Lenor Spring Awakening 495 g kosztowały 52,99 zł, czyli 10,71 zł za 100 g.
Teraz, jak wynika z aktualnej ceny widocznej w Rossmannie, produkt kosztuje tylko 4,99 zł, czyli 1,01 zł za 100 g.
Proste wyliczenie pokazuje skalę promocji:
52,99 zł – wcześniejsza cena
4,99 zł – obecna cena
48 zł – różnica
około 90,6 proc. – skala obniżki
To jedna z tych przecen, przy których klienci mogą zacząć sprawdzać dostępność produktu w kolejnych drogeriach.
W innych sklepach kosztują wielokrotnie więcej
O tym, jak nietypowa jest cena 4,99 zł, świadczą również ceny tego samego opakowania poza Rossmannem. Aktualnie Media Expert oferuje Lenor Spring Awakening 495 g za 34,99 zł po zastosowaniu kodu rabatowego, natomiast regularna cena przed rabatem wynosi tam 39,99 zł.
Na Allegro identyczne perełki o wadze 495 g były oferowane za około 39–40 zł.
Rossmannowa cena 4,99 zł jest więc wyjątkowo niska nawet na tle aktualnych promocji konkurencji.
Jest jednak haczyk. Cena i dostępność mogą zależeć od konkretnej drogerii
Osoby, które chcą skorzystać z okazji, powinny najpierw sprawdzić dostępność produktu w swoim sklepie. Rossmann zaznacza, że ceny mogą różnić się w zależności od drogerii.
Na stronie produktu widocznej na naszym materiale wyświetla się cena 4,99 zł za opakowanie 495 g. Jednocześnie sklep pozwala sprawdzić dostępność towaru dla konkretnej lokalizacji.
Przy tak głębokiej przecenie nie należy więc zakładać, że produkt będzie dostępny w każdym Rossmannie w Polsce albo że wszędzie będzie kosztował dokładnie tyle samo.
Perełki Lenor mogą szybko zniknąć z półek
Lenor Spring Awakening to perfumowane perełki dodawane bezpośrednio do bębna pralki. Wersja objęta przeceną jest dużym opakowaniem XL o wadze 495 g.
Produkt jest również bardzo popularny. W wynikach sprzedażowych Allegro wariant 495 g zgromadził ponad tysiąc ocen, ze średnią na poziomie około 4,97/5.
Przy cenie obniżonej z ponad 50 zł do niespełna 5 zł zainteresowanie może być ogromne. Dlatego przed wyprawą do drogerii najlepiej sprawdzić w aplikacji lub na stronie Rossmanna, czy konkretna placówka ma jeszcze produkt na stanie.
Jeżeli cena 4,99 zł jest dostępna w pobliskim sklepie, oszczędność względem wcześniejszej ceny Rossmanna wynosi aż 48 zł na jednym opakowaniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.