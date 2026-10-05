GDDKiA pilnie prosi o uwagę na tej trasie. Warszawski węzeł zmieni się nocą. Od czwartku utrudnienia na łącznicach S2 i S8
Od czwartku 8 października do soboty 10 października kierowców przejeżdżających nocą przez węzeł Opacz czekają utrudnienia na łącznicach między drogami S8 i S2. Prace będą prowadzone w godzinach od 22:00 do 5:00 i polegają na frezowaniu nawierzchni oraz układaniu nowej warstwy bitumicznej. Informację o nocnych utrudnieniach opublikowała 2 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w serwisie poświęconym rozbudowie autostrady A2 na odcinku Łódź – Warszawa.
Utrudnienia dotkną 4 relacji łącznic, z czego dwie prowadzą w stronę Łodzi
GDDKiA wskazuje w komunikacie łącznice dla jadących z Wrocławia i Katowic do Łodzi, z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Wrocławia i Katowic oraz początkowy fragment łącznicy z Łodzi do Warszawy. W praktyce chodzi o przejazdy między S8 a S2 w stronę węzła Konotopa i autostrady A2 oraz w przeciwną stronę.
|Relacja podana przez GDDKiA
|Zakres wskazany w komunikacie
|Kierunek jazdy w uproszczeniu
|z Wrocławia i Katowic do Łodzi
|łącznica
|z S8 od strony Piotrkowa Trybunalskiego i Wrocławia na S2 w stronę Konotopy i A2
|z Warszawy do Łodzi
|łącznica
|z centrum Warszawy w stronę Konotopy i A2
|z Łodzi do Wrocławia i Katowic
|łącznica
|z S2 od strony Konotopy na S8 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego i Wrocławia
|z Łodzi do Warszawy
|tylko początkowy fragment łącznicy
|z S2 od strony Konotopy w stronę Warszawy
Komunikat nie precyzuje, czy łącznice będą zamykane całkowicie, czy tylko zwężane, które pasy zostaną zajęte, jakie objazdy wyznaczono ani jakie ograniczenia prędkości obowiązują w czasie robót. Mówi o „czasowych utrudnieniach” związanych z frezowaniem i układaniem nowej warstwy bitumicznej, a kierowców prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do obowiązujących ograniczeń. Jak podkreśla GDDKiA, prace mają poprawić bezpieczeństwo i przepustowość dróg w regionie.
Opacz to największy warszawski węzeł, który od tygodni jest przebudowywany pod A2
Rynek Infrastruktury nazywał Opacz największym warszawskim węzłem, a od kilku tygodni jest on przebudowywany w związku z przygotowaniami do poszerzenia A2 między Warszawą a Łodzią. Jak opisał Przegląd Piaseczyński, drogowcy przebudowują węzły, łącznice i skrzyżowania, które po rozpoczęciu robót na autostradzie mają przejąć część ruchu, a na Opaczu powstają dwupasowe łącznice usprawniające przejazd między S8 i S2. Na łącznicy z S8 na S2 w stronę Konotopy wprowadzono zwężenie na odcinku około 400 m za wiaduktem, a na łącznicy z S2 na S8 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego podobne ograniczenie obejmuje około 300 m. Według opisu portalu Informacje WP zjazd z S8 od strony Katowic i Wrocławia w kierunku obwodnicy S2 ma zyskać dwa pasy do jazdy prosto i dwa do skrętu w stronę Konotopy zamiast dotychczasowego układu trzech pasów prosto i jednego do skrętu, a zjazd z S2 w stronę Katowic od strony Konotopy zostanie poszerzony z jednego do dwóch pasów. Komunikat o nocnych pracach ukazał się w serwisie rozbudowy A2, ale nie wskazuje, czy frezowanie i nowa warstwa bitumiczna wiążą się z tą przebudową.
Utrudnienia obowiązują tylko od 22:00 do 5:00, a w dzień komunikat żadnych ograniczeń nie zapowiada
Prace potrwają w nocy od 8 do 10 października, czyli od czwartku do soboty, w godzinach od 22:00 do 5:00. Komunikat GDDKiA nie zapowiada ograniczeń poza tym oknem czasowym, więc w ciągu dnia łącznice powinny funkcjonować tak jak dotąd. Kierowcy, którzy nocą jadą między S8 a S2, muszą liczyć się z wolniejszym przejazdem i zmienioną organizacją ruchu w rejonie robót, a aktualne ograniczenia pokazuje oznakowanie na miejscu. Brak szczegółów o objazdach oznacza, że do czasu ewentualnych kolejnych komunikatów jedyną wiążącą wskazówką dla jadących z Wrocławia i Katowic, z Łodzi oraz z Warszawy pozostaje dostosowanie prędkości do obowiązujących ograniczeń.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.