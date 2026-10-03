Gdy zabraknie prądu, nie otwieraj tego bez potrzeby. Rząd wydał konkretną instrukcję

3 października 2026 12:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dłuższa awaria prądu może oznaczać znacznie więcej niż brak światła. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” ostrzega, że podczas blackoutu mogą pojawić się problemy z wodą, ogrzewaniem, internetem, telefonem i płatnościami kartą. W oficjalnej instrukcji znalazło się również bardzo proste zalecenie dotyczące jednego z najczęściej używanych urządzeń w domu. W czasie awarii najlepiej zostawić je w spokoju.

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Brak prądu. Światło ze świecy oświetla licznik prądu.
Fot. Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.

Rządowy poradnik zawiera osobny rozdział dotyczący długotrwałego braku energii elektrycznej. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Co ważne, publikacja nie oznacza zapowiedzi nadchodzącego blackoutu. Ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz dotyczy przygotowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.

Rząd: ogranicz otwieranie lodówki i zamrażarki

Chodzi o lodówkę i zamrażarkę.

Podczas przerwy w dostawie energii rząd zaleca, aby ograniczyć ich otwieranie. Powód jest bardzo praktyczny: dzięki temu urządzenia będą mogły dłużej utrzymywać zgromadzone wewnątrz zimne powietrze i niską temperaturę.

Każde niepotrzebne otwarcie drzwi oznacza wymianę części zimnego powietrza na cieplejsze powietrze z pomieszczenia. Kiedy urządzenie nie ma zasilania, nie może później uruchomić sprężarki i ponownie obniżyć temperatury.

Dlatego podczas dłuższej awarii warto zrezygnować z odruchowego zaglądania do lodówki.

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Blackout może potrwać nawet kilka dni

Rząd zwraca uwagę, że długotrwały brak prądu może być następstwem zarówno katastrofy naturalnej, jak i celowego działania i może utrzymywać się nawet przez kilka dni.

Konsekwencje mogą wykraczać daleko poza niedziałające lampy czy telewizor.

Według rządowego poradnika podczas blackoutu możemy utracić dostęp do:

  • wody,
  • ogrzewania,
  • internetu,
  • telefonu,
  • możliwości płacenia kartą.

Dlatego przygotowanie gospodarstwa domowego nie powinno ograniczać się wyłącznie do kupienia latarki.

Rząd radzi przygotować zapasy na minimum trzy dni

W oficjalnych zaleceniach pojawia się również konkretny okres, na jaki gospodarstwo domowe powinno mieć przygotowane podstawowe zapasy.

To minimum trzy dni.

W przypadku wody rząd podaje również konkretną ilość: minimum 3 litry na osobę dziennie.

Oznacza to, że minimalny trzydniowy zapas wynosi:

  • 9 litrów dla jednej osoby,
  • 18 litrów dla dwóch osób,
  • 27 litrów dla trzech osób,
  • 36 litrów dla czteroosobowej rodziny,
  • 45 litrów dla pięciu osób.

Do tego należy przygotować żywność, którą można spożyć bez skomplikowanego przygotowywania. Rząd jako przykłady wymienia konserwy, suchary i batony.

Nie tylko lodówka. Jest jeszcze jedno zalecenie dotyczące urządzeń

Rządowa instrukcja zawiera jeszcze jedną istotną wskazówkę.

Podczas przerwy w dostawie energii należy odłączyć urządzenia elektryczne od zasilania.

Warto więc wcześniej zastanowić się, które urządzenia znajdują się w domu i jak postępować z nimi podczas dłuższej awarii.

Rząd radzi również przygotować alternatywne źródła światła. Mogą to być latarki z zapasem baterii.

Telefon też może stać się problemem

W pierwszych godzinach awarii smartfon może nadal działać, ale wraz z upływem czasu pojawia się oczywisty problem – jego bateria zacznie się rozładowywać.

Dlatego jednym z rządowych zaleceń jest wcześniejsze naładowanie powerbanków.

W samym telefonie podczas blackoutu warto natomiast uruchomić tryb oszczędzania energii.

Rząd rekomenduje również alternatywne sposoby komunikacji i odbierania informacji, wymieniając m.in. radio na baterie, krótkofalówki oraz CB radio.

W domu warto mieć także gotówkę

To kolejny problem, o którym łatwo zapomnieć.

Dłuższy brak energii może wpłynąć na działanie terminali płatniczych i bankomatów. Rządowy poradnik wprost wymienia możliwość utraty możliwości płacenia kartą.

Dlatego wśród rzeczy przygotowywanych na sytuację kryzysową znajduje się również zapas gotówki w różnych nominałach.

Poradnik nie wskazuje jednak jednej obowiązującej wszystkich kwoty. Nie należy więc interpretować tego zalecenia jako rekomendacji wypłacania wszystkich oszczędności z banku.

Chodzi o praktyczną rezerwę na sytuację, w której płatności elektroniczne przez pewien czas nie będą dostępne.

Jest również sposób na ograniczenie utraty ciepła

Awaria energii może być szczególnie dotkliwa jesienią i zimą.

Rząd zaleca wtedy oszczędzanie ciepła i zebranie domowników w jednym pomieszczeniu.

Wśród rzeczy, które warto przygotować wcześniej, wymieniono także alternatywne źródła ogrzewania, takie jak piecyk gazowy lub olejowy czy kominek – oczywiście tam, gdzie mogą być używane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Prosta zasada może uratować zapasy żywności

W przypadku lodówki i zamrażarki rządowa instrukcja sprowadza się więc do bardzo prostej zasady:

podczas awarii prądu nie otwieraj ich bez potrzeby.

Im rzadziej drzwi będą otwierane, tym dłużej urządzenia zachowają niską temperaturę.

Jednocześnie warto przygotować się na sytuację, w której brak energii nie potrwa kilkanaście minut, ale znacznie dłużej: mieć wodę i żywność na minimum trzy dni, latarki i baterie, naładowane powerbanki, możliwość odbierania informacji bez internetu oraz niewielki zapas gotówki.

Rządowy poradnik nie jest prognozą, że blackout nastąpi. To instrukcja przygotowania na sytuację kryzysową – podobnie jak zalecenia dotyczące powodzi, pożarów czy ewakuacji.

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