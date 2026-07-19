Geolodzy badają grunt pod metro. Tam niedługo pojedzie pociąg. Jest lista stacji linii M4 w Warszawie
Na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej na Białołęce pojawiły się ekipy geologów z wiertnicami i sondami. To początek jednego z największych przedsięwzięć badawczych ostatnich lat w Warszawie – sprawdzenia gruntu pod całą trasą przyszłej linii metra M4, która ma połączyć Białołękę z Wilanowem. Podobne badania wcześniej prowadzono już w Wilanowie.
Na czym dokładnie polegają te badania
Łącznie geolodzy wykonają ponad 960 wierceń, w tym ponad 330 właśnie na Białołęce. „Badania gruntu są niezbędne, żeby dobrać właściwe rozwiązania technologiczne do budowy nowej linii, ustalić parametry konstrukcyjne oraz zminimalizować oddziaływanie prac budowlanych na otoczenie i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas budowy” – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Zakres prac obejmuje odwierty do głębokości 52 metrów. Specjaliści zaplanowali 963 wiercenia, 1000 sondowań, 90 węzłów badawczych, 50 próbnych sondowań oraz liczne badania laboratoryjne, które pozwolą dokładnie określić właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne gruntów. Podczas odwiertów pobierany jest rdzeń gruntowy, dający wgląd w warunki panujące pod powierzchnią, a sondowanie pozwala określić parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe podłoża. Zaplanowano też badania geofizyczne – w przygotowanych otworach umieszcza się nadajnik i odbiornik, a następnie mierzy czas przejścia fal sejsmicznych, co pozwala dokładniej rozpoznać strukturę gruntu.
Punkty badawcze rozmieszczane są bardzo regularnie – wzdłuż trasy tunelu maksymalnie co 50 metrów, z dodatkowymi dwoma punktami po obu stronach osi tunelu, a przy stacjach, komorach rozjazdowych, torach odstawczych czy wentylatorniach odwierty wykonuje się nawet co 25 metrów. Wszystkie prace prowadzone są poza chodnikami i jezdnią – głównie w pasach zieleni – a teren jest odpowiednio oznakowany, więc mieszkańcy Białołęki nie powinni odczuć większych utrudnień w codziennym poruszaniu się po dzielnicy.
Geolodzy osiągnęli już około jednej czwartej zaplanowanego zakresu prac, które mają zakończyć się jesienią przyszłego roku. Do sprawdzenia pozostaje jeszcze teren wzdłuż całej trasy linii, łącznie z obszrem planowanej Stacji Techniczno-Postojowej Polfa.
Którędy dokładnie pojedzie M4
Trasa nowej linii ma liczyć ponad 26 kilometrów i objąć 23 stacje, łącząc aż 9 dzielnic Warszawy – to więcej niż jakakolwiek istniejąca dziś linia metra w stolicy. Punktem startowym na północy będzie stacja Myśliborska na Białołęce, a trasa zakończy się w Wilanowie na południu miasta.
Zaraz po Myśliborskiej metro wjedzie jeszcze głębiej na Białołękę, gdzie zaplanowano stacje Obrazkowa (nazywana też roboczo Henryków) oraz Płochocińska, blisko skrzyżowania, na którym trwają właśnie opisane badania geologiczne, znana też pod nazwą Stare Świdry. Następnie trasa wejdzie na teren Bielan, gdzie powstanie stacja Ruda przy ulicy Gwiaździstej, pośrodku osiedla o tej samej nazwie. Kolejny przystanek to Żoliborz – najpierw Plac Grunwaldzki przy ulicy Rydygiera, a potem Marymont przy Popiełuszki, gdzie w przyszłości spotkają się aż trzy linie metra naraz – M1, wydłużona M2 oraz M4, z dodatkową możliwością przesiadki na tramwaje i autobusy.
Metro wjedzie następnie na Wolę, gdzie kolejno powstaną stacje Rondo Radosława, Cmentarz Żydowski oraz Kercelak przy Okopowej, a potem Rondo Daszyńskiego – tu pasażerowie przesiądą się na istniejącą już linię M2. Dalej trasa poprowadzi przez Ochotę – najpierw Plac Zawiszy, potem Banacha przy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz Rakowiec przy Wiślickiej. Kolejna stacja, Żwirki i Wigury, ma być węzłem przesiadkowym na planowaną linię M3.
Ostatni odcinek trasy prowadzi przez Mokotów i Wilanów – stacje Służewiec, Rondo Unii Europejskiej, Ksawerów przy Smoluchowskiego, Wilanowska z możliwością przesiadki na M1, Dolina Służewiecka, Stegny przy Patkowskiego oraz Sobieskiego, gdzie linia dobiega do Wilanowa.
Ile osób pojedzie tym metrem i o ile skróci podróż
Według szacunków ratusza w godzinach szczytu linią M4 będzie podróżować nawet 30 tysięcy pasażerów na godzinę – to więcej niż na obu istniejących dziś liniach metra warszawskiego razem wziętych, licząc osobno. Skala oszczędności czasu ma być odczuwalna już na pierwszym odcinku – jak podaje ratusz, dziś dojazd tramwajem z okolic ratusza Tarchomina na Wolę, w rejon ronda Daszyńskiego, zajmuje 35 minut. Po otwarciu M4 ta sama trasa metrem ma zająć zaledwie 18 minut.
Metro bez maszynisty
M4 ma być pierwszą w Warszawie w pełni automatyczną linią metra. System sterowania przejmie wszystkie zadania dotychczas należące do maszynisty – zdecyduje o prędkości, zatrzymaniu na stacjach, otwieraniu drzwi, a nawet zareaguje samodzielnie w sytuacji awaryjnej. „Automatyzacja pociągów nie oznacza, że fachowcy staną się zbędni. Każdy system wymaga profesjonalnej obsługi i specjalistów z wielu dziedzin – automatyków, informatyków, techników” – wyjaśnia prezydent Trzaskowski.
Obecnie warszawskie metro dysponuje 39 stacjami na dwóch liniach, o łącznej długości niemal 40 kilometrów. „Konsekwentnie rozbudowujemy metro w stolicy. Za mojej kadencji to już 11 oddanych do użytku nowych stacji. Trzy kolejne – wraz ze stacją techniczno-postojową – są w końcowej fazie budowy, a projektowanie i planowanie nowych linii M3 i M4 idzie cały czas naprzód” – dodaje prezydent Warszawy.
Co to oznacza dla Ciebie? Gdzie sprawdzić szczegóły i kiedy spodziewać się budowy
- Oficjalną mapę i szczegółowy opis przebiegu linii M4, wraz z grafiką prezentującą całą trasę, znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Warszawa – to najpewniejsze źródło, jeśli chcesz sprawdzić dokładną lokalizację stacji względem własnego adresu.
- Mieszkańcy Białołęki mieszkający w pobliżu terenu badań nie powinni spodziewać się utrudnień w ruchu – wiercenia prowadzone są w pasach zieleni, poza chodnikami i jezdnią, a miejsca prac są oznakowane.
- Sama budowa M4 to wciąż odległa perspektywa – obecny etap to badania geologiczne i prace przedprojektowe, więc na pierwsze realne prace budowlane trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat.
- Jeśli planujesz decyzje mieszkaniowe czy inwestycyjne w oparciu o przyszłe stacje M4, warto pamiętać, że lokalizacje niektórych przystanków mogą się jeszcze zmienić na kolejnych etapach prac projektowych – obecny przebieg to plan, nie ostateczna, zatwierdzona trasa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.