Gigantyczna akcja służb w Warszawie, na miejscu około 10 radiowozów. Znaleziono tajemniczą butlę

9 listopada 2026 18:51 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Około 10 radiowozów i straż pożarna pojawiły się na ulicy Zwierzynieckiej na warszawskim Mokotowie. Powodem interwencji było zgłoszenie dotyczące porzuconej niebieskiej butli.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Duże siły policji na Mokotowie. Powodem porzucona butla

Do interwencji doszło na ulicy Zwierzynieckiej, niedaleko ulicy Gagarina. To właśnie tam znaleziono porzuconą niebieską butlę. Na miejsce przyjechało około 10 policyjnych radiowozów, a także straż pożarna. Zgłoszenie potraktowano z dużą ostrożnością. Po ostatnich wydarzeniach, w tym w Krakowie, każde tego typu znalezisko wymaga szczególnej uwagi. W tym przypadku informacja uzyskana przez naszą redakcję była uspokajająca. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce w stołecznej straży pożarnej, był to zbiornik na hel, który nie stanowił zagrożenia.

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Co zrobić po znalezieniu podejrzanego przedmiotu?

Policja przypomina, żeby podejrzanych przedmiotów nie dotykać ani nie przenosić. Jeśli znaleziony obiekt budzi podejrzenie zagrożenia, należy powiadomić służby pod numerem 112 i przekazać informacje o miejscu jego znalezienia. Nie trzeba samodzielnie sprawdzać, co znajduje się w środku, ani przenosić przedmiotu w inne miejsce przed przyjazdem patrolu. Rozpoznanie należy pozostawić służbom, które mogą ocenić sytuację i zdecydować o dalszych działaniach. Uspokajający finał interwencji na Zwierzynieckiej nie zmienia tej zasady: osoba znajdująca porzuconą butlę nie musi wiedzieć, jaka jest jej zawartość i czy można ją bezpiecznie ruszyć.

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