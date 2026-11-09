Gigantyczna akcja służb w Warszawie, na miejscu około 10 radiowozów. Znaleziono tajemniczą butlę
Około 10 radiowozów i straż pożarna pojawiły się na ulicy Zwierzynieckiej na warszawskim Mokotowie. Powodem interwencji było zgłoszenie dotyczące porzuconej niebieskiej butli.
Duże siły policji na Mokotowie. Powodem porzucona butla
Do interwencji doszło na ulicy Zwierzynieckiej, niedaleko ulicy Gagarina. To właśnie tam znaleziono porzuconą niebieską butlę. Na miejsce przyjechało około 10 policyjnych radiowozów, a także straż pożarna. Zgłoszenie potraktowano z dużą ostrożnością. Po ostatnich wydarzeniach, w tym w Krakowie, każde tego typu znalezisko wymaga szczególnej uwagi. W tym przypadku informacja uzyskana przez naszą redakcję była uspokajająca. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce w stołecznej straży pożarnej, był to zbiornik na hel, który nie stanowił zagrożenia.
Teraz na Gagarina w Warszawie https://t.co/mD6R2b2Gr6
— Jacek Łęski (@jacekleski) November 9, 2026
Co zrobić po znalezieniu podejrzanego przedmiotu?
Policja przypomina, żeby podejrzanych przedmiotów nie dotykać ani nie przenosić. Jeśli znaleziony obiekt budzi podejrzenie zagrożenia, należy powiadomić służby pod numerem 112 i przekazać informacje o miejscu jego znalezienia. Nie trzeba samodzielnie sprawdzać, co znajduje się w środku, ani przenosić przedmiotu w inne miejsce przed przyjazdem patrolu. Rozpoznanie należy pozostawić służbom, które mogą ocenić sytuację i zdecydować o dalszych działaniach. Uspokajający finał interwencji na Zwierzynieckiej nie zmienia tej zasady: osoba znajdująca porzuconą butlę nie musi wiedzieć, jaka jest jej zawartość i czy można ją bezpiecznie ruszyć.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.