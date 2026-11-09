We wtorek specjalna promocja w Biedronce. Kawa znanej marki. Oferta tylko na jeden dzień
Biedronka przygotowała specjalną jednodniową promocję dla miłośników kawy. We wtorek, 10 listopada, kilogram kawy ziarnistej MK Café będzie można kupić za 49,99 zł. Oferta obejmuje dwa popularne warianty: Premium oraz Crema. Aby skorzystać z obniżki, trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci. Obowiązuje również limit zakupowy.
Kawa należy do produktów, które regularnie trafiają do koszyków wielu Polaków. Dla osób pijących ją codziennie zakup kilogramowego opakowania może być sposobem na uzupełnienie domowych zapasów na dłużej.
Tym razem Biedronka przygotowała promocję na kawę MK Café, która potrwa wyłącznie we wtorek, 10 listopada 2026 roku.
Kilogram kawy za 49,99 zł. Biedronka obniża cenę
Promocja obejmuje kawę ziarnistą MK Café w dwóch wariantach:
- MK Café Premium, 1 kg – kawa o intensywnym smaku.
- MK Café Crema, 1 kg – wariant przeznaczony dla osób lubiących delikatniejsze kompozycje kawowe.
Cena promocyjna jednego opakowania wynosi 49,99 zł.
Z materiałów reklamowych Biedronki wynika, że cena przed promocją wynosiła 83,99 zł, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 52,99 zł.
Oznacza to, że w porównaniu z ceną 83,99 zł klient może zaoszczędzić 34 zł na kilogramie kawy. Natomiast względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni oszczędność wynosi 3 zł.
Jest ważny warunek. Potrzebna karta Moja Biedronka
Oferta przeznaczona jest dla klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Podczas zakupów należy zeskanować kartę lub kod w aplikacji.
Obowiązuje dzienny limit czterech opakowań na kartę Moja Biedronka.
Jeżeli klient kupi cztery kilogramowe opakowania w promocyjnej cenie, zapłaci łącznie 199,96 zł.
Warto jednak kupować ilość dostosowaną do własnych potrzeb, ponieważ po otwarciu opakowania kawa stopniowo traci część swojego aromatu.
Tylko we wtorek. W środę sklepy będą zamknięte
Promocja na kawę MK Café została zaplanowana wyłącznie na wtorek, 10 listopada 2026 roku.
To ostatni dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, które przypada 11 listopada.
W środę standardowe sklepy Biedronki będą zamknięte ze względu na ustawowy zakaz handlu w święta.
Osoby planujące zakupy kawy i innych produktów spożywczych powinny więc pamiętać o wcześniejszym terminie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz kawę ziarnistą MK Café, wtorkowa promocja może być okazją do uzupełnienia zapasów.
Za kilogram zapłacisz 49,99 zł, pod warunkiem skorzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przed podejściem do kasy warto upewnić się, że produkt jest objęty promocją i rabat został naliczony.
Oferta obowiązuje wyłącznie 10 listopada i może być dostępna do wyczerpania zapasów.
Źródło: oficjalne materiały promocyjne Biedronki, oferta na 10 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.