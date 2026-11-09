Zwiększone środki bezpieczeństwa w Warszawie. Betonowe zapory na ulicach, więcej policji i zmiany w komunikacji
Warszawa wprowadziła dodatkowe środki bezpieczeństwa po tragicznym zamachu w Krakowie. Komenda Stołeczna Policji wzmocniła patrole w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. Na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia stanęły betonowe zapory, a autobusy 11 linii zostały skierowane na objazdy. Część przystanków jest nieczynna. Stołeczny ratusz ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać do odwołania.
W poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, Urząd m.st. Warszawy opublikował oficjalny komunikat dotyczący sytuacji w stolicy po tragicznych wydarzeniach w Krakowie.
Decyzja o zwiększeniu zabezpieczeń została podjęta przez kierownictwo stołecznej policji we współpracy ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.
Zmiany obejmują zarówno obecność funkcjonariuszy w przestrzeni publicznej, jak i organizację ruchu w ścisłym centrum Warszawy.
Więcej policji na ulicach Warszawy. Prezydent wyjaśnia powody
W związku z wydarzeniami w Krakowie zdecydowano o wzmocnieniu działań prewencyjnych w stolicy.
– Bezpośrednio po tragicznych w skutkach wydarzeniach w Krakowie, kierownictwo stołecznej Policji, we współpracy ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa postanowiło wzmocnić działania prewencyjne w rejonach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców oraz turystów – poinformował Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Szczególnym nadzorem objęto miejsca, w których gromadzą się większe grupy ludzi, oraz rejony o intensywnym ruchu pieszym i samochodowym.
Mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność funkcjonariuszy, szczególnie w popularnych częściach miasta.
Według ratusza środki ostrożności mają obowiązywać do czasu wyjaśnienia okoliczności tragicznego ataku w Krakowie.
Betonowe zapory na Krakowskim Przedmieściu. Zablokowano wloty kilku ulic
Jedną z najbardziej widocznych zmian jest ustawienie betonowych blokad w centrum Warszawy.
Zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie zabezpieczyły wloty ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia.
Zapory ustawiono między innymi od strony:
- Świętokrzyskiej,
- Miodowej,
- Karowej,
- Królewskiej.
Betonowe bariery mają ograniczyć możliwość niekontrolowanego wjazdu pojazdów w zabezpieczony obszar.
Zmiany dotyczą jednego z najbardziej uczęszczanych rejonów stolicy, odwiedzanego codziennie przez mieszkańców, turystów i pasażerów komunikacji miejskiej.
Wprowadzenie blokad nie oznacza ogłoszenia nowego zagrożenia. Jest działaniem prewencyjnym podjętym w następstwie wydarzeń w Krakowie.
Autobusy 11 linii skierowane na objazdy
Zabezpieczenia drogowe wymusiły zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego.
Objazdy dotyczą linii:
106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 oraz N44.
Najważniejsze zmiany obejmują:
Linie 106 i 111
Autobusy omijają utrudnienia, przejeżdżając od placu Małachowskiego ulicami Mazowiecką i Świętokrzyską.
Linie 116, 178, 180, 503 i E-2
W kierunku Wilanowa, Natolina Północnego, Skoroszy i Dworca Centralnego autobusy korzystają z objazdu przez Senatorską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską, plac Małachowskiego, Mazowiecką i Świętokrzyską.
W kierunku przeciwnym trasy prowadzą przez Świętokrzyską, Mazowiecką, plac Małachowskiego, Królewską, plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską do Miodowej.
Linie 128 i 175
W kierunku placu Piłsudskiego autobusy jadą przez Świętokrzyską, Mazowiecką, plac Małachowskiego i Królewską.
W kierunku Szczęśliwic i Lotniska Chopina trasa prowadzi przez Moliera, Senatorską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską, Mazowiecką i Świętokrzyską.
Linia nocna N44
W kierunku Dworca Centralnego autobusy kursują przez Marszałkowską, Królewską, plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską.
W kierunku Zajezdni Żoliborz przejeżdżają przez Senatorską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.
Linia 107 również znajduje się wśród linii objętych zmianami. Szczegółową trasę należy sprawdzić w aktualnym komunikacie WTP.
Sześć przystanków jest nieczynnych
W związku z ustawieniem zapór i zmianami tras autobusowych wyłączono z obsługi następujące przystanki:
- Pl. Zamkowy 01,
- Pl. Zamkowy 02,
- Hotel Bristol 01,
- Hotel Bristol 02,
- Uniwersytet 01,
- Uniwersytet 02.
Pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji w rejonie Krakowskiego Przedmieścia powinni zwrócić szczególną uwagę na te zmiany.
Przed podróżą warto sprawdzić lokalizację najbliższego czynnego przystanku oraz aktualny przebieg trasy.
10 listopada kolejne zmiany. Ratusz ostrzega pasażerów
Stołeczny ratusz zwraca uwagę, że we wtorek, 10 listopada, organizacja ruchu będzie wyglądała inaczej.
Ma to związek z zaplanowanymi uroczystościami, w tym Capstrzykiem Niepodległości, oraz zgromadzeniami odbywającymi się w centrum Warszawy.
Oznacza to, że pasażerowie nie powinni zakładać, iż trasy obowiązujące 9 listopada pozostaną bez zmian następnego dnia.
Szczegółowe informacje o utrudnieniach WTP publikuje na swojej stronie internetowej.
Żałoba narodowa. Flagi z kirem także na warszawskich autobusach
W związku z tragedią w Krakowie na 8 i 9 listopada 2026 roku wprowadzono w Polsce żałobę narodową.
Flagi państwowe na budynku warszawskiego ratusza i wielu instytucji zostały opuszczone do połowy masztu lub przepasane kirem.
Kir pojawił się także na flagach pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego.
To symboliczny gest pamięci o ofiarach tragicznych wydarzeń i solidarności stolicy z mieszkańcami Krakowa.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz przejazd przez centrum Warszawy, szczególnie w rejonie Krakowskiego Przedmieścia, placu Piłsudskiego, ulicy Miodowej i Świętokrzyskiej, przygotuj się na ograniczenia w ruchu.
Autobusy części linii kursują objazdami, a sześć przystanków pozostaje nieczynnych.
W popularnych miejscach możesz również zauważyć większą liczbę patroli policyjnych.
Ratusz zaznacza, że wzmocnione środki bezpieczeństwa mają charakter prewencyjny i służą ochronie mieszkańców oraz turystów.
Przed podróżą należy sprawdzić aktualne komunikaty WTP, ponieważ organizacja ruchu może zmieniać się wraz z przebiegiem uroczystości i działań służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.