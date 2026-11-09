Zapowiedział „akcję w Warszawie” po zamachu w Krakowie. Prokuratura postawiła mu zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia
Mieszkaniec Warszawy usłyszał zarzuty po opublikowaniu niepokojącego komentarza pod internetową relacją z tragicznego zamachu w Krakowie. Mężczyzna napisał, że następnego dnia dojdzie do „akcji w Warszawie”, i ostrzegł ludzi przed wychodzeniem na ulice. Wpis wywołał reakcję policji. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura, a podejrzanemu grozi nawet osiem lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał, że jest autorem komentarza, ale przekonuje, że nie zapowiadał kolejnego zamachu.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w poniedziałek, 9 listopada, o postępowaniu prowadzonym przeciwko Emilowi W. Sprawa ma bezpośredni związek z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło 7 listopada w rejonie Rynku Głównego w Krakowie.
W czasie gdy Polacy śledzili informacje o zamachu, w internecie pojawił się komentarz sugerujący, że podobnie niebezpieczna sytuacja może wydarzyć się również w Warszawie.
Wpis został zauważony przez jednego z internautów, który postanowił powiadomić policję.
„Spokojnie, jutro akcja w Warszawie”. Te słowa uruchomiły działania policji
Według ustaleń prokuratury komentarz został opublikowany w nocy z 7 na 8 listopada 2026 roku na portalu społecznościowym pod relacją prowadzoną przez Kanał Zero.
Jego autor napisał:
„spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach”
Komentarz pojawił się pod materiałem dotyczącym zamachu w Krakowie.
W ocenie śledczych kontekst publikacji mógł wywołać przekonanie, że w stolicy istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
Jak przekazała prokuratura, wpis doprowadził do podjęcia przez funkcjonariuszy policji czynności zmierzających do sprawdzenia i wyeliminowania potencjalnego zagrożenia.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.
Mężczyzna przyznał się do napisania komentarza. Tak tłumaczy swoje słowa
Emil W. potwierdził podczas przesłuchania, że to on opublikował kontrowersyjny wpis.
Jednocześnie przedstawił śledczym własne wyjaśnienie jego znaczenia.
Według podejrzanego komentarz nie miał być zapowiedzią kolejnego zamachu terrorystycznego w Warszawie.
Mężczyzna utrzymuje, że odnosił się do przewidywanych zamieszek i burd, do których — jego zdaniem — mogło dojść w rejonie Trybunału Konstytucyjnego.
Tłumaczył również, dlaczego zamieścił taki wpis właśnie pod internetową relacją z tragedii w Krakowie.
Jak wynika z komunikatu prokuratury, podejrzany wyjaśnił, że umieszczenie komentarza w tym miejscu było spowodowane bezmyślnością.
To wyjaśnienie przedstawione przez mężczyznę, a nie ustalenie przesądzające o jego niewinności lub winie. Okoliczności sprawy są obecnie przedmiotem postępowania karnego.
Wystarczyło jedno anonimowe zgłoszenie
Czynności procesowe rozpoczęły się po zawiadomieniu policji przez osobę, która zapoznała się z komentarzem.
Zgłaszający pozostał anonimowy.
Służby potraktowały przekazaną informację jako wymagającą weryfikacji, szczególnie ze względu na okoliczności, w których została opublikowana.
Komentarz pojawił się bowiem bezpośrednio po tragicznym zamachu w Krakowie i mógł zostać odebrany jako zapowiedź kolejnego niebezpiecznego zdarzenia.
Prokuratura wskazuje, że autor, wiedząc o nieistnieniu zagrożenia, miał stworzyć sytuację wywołującą przekonanie o możliwości zagrożenia życia i zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach.
Tak sformułowane podejrzenie stało się podstawą przedstawienia zarzutu.
Prokurator zdecydował o dozorze policji
Wobec Emila W. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Podejrzany ma obowiązek stawiać się raz w tygodniu w jednostce policji.
Nie zastosowano wobec niego tymczasowego aresztowania.
Dozór policji ma zapewnić prawidłowy przebieg postępowania. Samo zastosowanie tego środka nie oznacza uznania podejrzanego za winnego.
Nawet osiem lat więzienia za internetowy komentarz
Prokuratura zakwalifikowała zarzucany Emilowi W. czyn z art. 224a § 1 Kodeksu karnego.
Przepis dotyczy między innymi działań polegających na wywoływaniu fałszywego przekonania o istnieniu poważnego zagrożenia, które prowadzą do podjęcia czynności przez odpowiednie służby.
Za przestępstwo określone w tym przepisie grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.
W tej sprawie ostateczna odpowiedzialność karna będzie zależała od ustaleń postępowania i ewentualnego rozstrzygnięcia sądu.
Na obecnym etapie Emil W. ma status podejrzanego i korzysta z domniemania niewinności.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Sprawa pokazuje, jak poważne konsekwencje może mieć publikowanie w internecie niejednoznacznych komunikatów sugerujących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.
W szczególnie napiętej sytuacji, bezpośrednio po tragicznym wydarzeniu, nawet krótki komentarz może zostać odebrany jako zapowiedź kolejnego ataku.
Policja ma obowiązek reagować na wiarygodne sygnały o możliwych zagrożeniach, a sprawdzenie takiej informacji może wymagać zaangażowania funkcjonariuszy.
Warto jednak podkreślić, że komunikat warszawskiej prokuratury dotyczy podejrzenia wywołania fałszywego alarmu, a nie potwierdzonego przygotowywania zamachu w Warszawie.
Nie ma w nim informacji, że Emil W. planował przeprowadzenie ataku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.