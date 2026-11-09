Zamachowiec z Krakowa zabił również dwa koty. W mieszkaniu dokonano makabrycznego odkrycia
Na jaw wychodzą kolejne wstrząsające szczegóły tragedii, do której doszło 7 listopada w Krakowie. 24-letni sprawca strzelaniny na Rynku Głównym miał przed zamachem zamordować troje członków własnej rodziny. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim śledczy znaleźli również dwa martwe koty. Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, zwierzęta także zostały zabite przez napastnika.
Tragedia, która wstrząsnęła całą Polską, ma jeszcze jeden dramatyczny wymiar. Kolejne ustalenia dotyczące wydarzeń poprzedzających zamach w Krakowie wskazują, że przemoc dotknęła nie tylko ludzi, lecz także zwierzęta znajdujące się w mieszkaniu rodziny sprawcy.
Informację o śmierci dwóch kotów podała Wirtualna Polska. Następnie potwierdzono ją w relacjach z wypowiedzi przedstawicieli prokuratury.
Dwa martwe koty w mieszkaniu zamachowca
Do odkrycia doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkała rodzina 24-letniego Michała O.
W lokalu policjanci znaleźli ciała trzech osób: ojca, matki oraz 21-letniej siostry mężczyzny.
W mieszkaniu znajdowały się również dwa martwe koty.
Według informacji podanych przez Wirtualną Polskę zwierzęta zostały zabite przez sprawcę. W poniedziałek, 9 listopada, szczegóły dotyczące zbrodni przedstawiali również prokuratorzy.
To kolejne ustalenie pokazujące skalę przemocy, do której doszło przed atakiem w centrum Krakowa.
Rodzice i siostra zostali zastrzeleni. Śledczy ujawniają szczegóły
Podczas poniedziałkowych wypowiedzi przedstawiciele prokuratury przekazali, że trzy osoby znalezione w mieszkaniu zginęły od ran postrzałowych głowy.
Według relacji z wypowiedzi prokuratora Przemysława Nowaka każda z ofiar miała otrzymać po dwa strzały w okolice głowy.
Okoliczności wskazują, że do zabójstw doszło prawdopodobnie w porze nocnej, kiedy członkowie rodziny przygotowywali się do snu lub już spali.
Ojciec sprawcy został znaleziony w łóżku.
Dokładny przebieg wydarzeń i kolejność czynów są nadal badane przez śledczych.
Następnego dnia doszło do zamachu w Krakowie
W sobotę, 7 listopada, 24-letni mężczyzna przyjechał do Krakowa.
Około godziny 15:00 wjechał samochodem na Rynek Główny, po czym otworzył ogień do przypadkowych osób.
W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również policjanci, którzy podjęli interwencję.
Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.
W poniedziałek, 9 listopada, nad ranem zmarł.
Prokuratura nadal bada motywy działania sprawcy
Śmierć zamachowca nie zakończyła postępowania dotyczącego tragedii w Krakowie i zabójstw w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Śledczy analizują zabezpieczone urządzenia elektroniczne, zapiski oraz inne materiały znalezione w mieszkaniu rodziny.
W lokalu zabezpieczono również siedem jednostek broni palnej.
Prokuratura bada okoliczności przygotowania ataku, motywację sprawcy oraz możliwość istnienia powiązań z innymi osobami.
Na obecnym etapie nie ustalono jednoznacznie, co doprowadziło 24-latka do dokonania zbrodni.
Tragedia, która poruszyła całą Polskę
Zamach w Krakowie oraz odkrycie dokonane w rodzinnym mieszkaniu sprawcy wywołały ogromne poruszenie.
Informacja o zabiciu dwóch kotów jest kolejnym dramatycznym elementem tej sprawy.
Nie wyjaśniono jeszcze wszystkich okoliczności śmierci zwierząt ani dokładnego momentu, w którym zostały zabite.
Śledczy kontynuują postępowanie, którego celem jest odtworzenie przebiegu wydarzeń i ustalenie motywów działania napastnika.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.