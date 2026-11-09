Zamachowiec z Krakowa zabił również dwa koty. W mieszkaniu dokonano makabrycznego odkrycia

9 listopada 2026 17:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na jaw wychodzą kolejne wstrząsające szczegóły tragedii, do której doszło 7 listopada w Krakowie. 24-letni sprawca strzelaniny na Rynku Głównym miał przed zamachem zamordować troje członków własnej rodziny. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim śledczy znaleźli również dwa martwe koty. Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, zwierzęta także zostały zabite przez napastnika.

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Dwa koty rasy ragdoll.
Dwa koty rasy ragdoll. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Tragedia, która wstrząsnęła całą Polską, ma jeszcze jeden dramatyczny wymiar. Kolejne ustalenia dotyczące wydarzeń poprzedzających zamach w Krakowie wskazują, że przemoc dotknęła nie tylko ludzi, lecz także zwierzęta znajdujące się w mieszkaniu rodziny sprawcy.

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Informację o śmierci dwóch kotów podała Wirtualna Polska. Następnie potwierdzono ją w relacjach z wypowiedzi przedstawicieli prokuratury.

Dwa martwe koty w mieszkaniu zamachowca

Do odkrycia doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkała rodzina 24-letniego Michała O.

W lokalu policjanci znaleźli ciała trzech osób: ojca, matki oraz 21-letniej siostry mężczyzny.

W mieszkaniu znajdowały się również dwa martwe koty.

Według informacji podanych przez Wirtualną Polskę zwierzęta zostały zabite przez sprawcę. W poniedziałek, 9 listopada, szczegóły dotyczące zbrodni przedstawiali również prokuratorzy.

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To kolejne ustalenie pokazujące skalę przemocy, do której doszło przed atakiem w centrum Krakowa.

Rodzice i siostra zostali zastrzeleni. Śledczy ujawniają szczegóły

Podczas poniedziałkowych wypowiedzi przedstawiciele prokuratury przekazali, że trzy osoby znalezione w mieszkaniu zginęły od ran postrzałowych głowy.

Według relacji z wypowiedzi prokuratora Przemysława Nowaka każda z ofiar miała otrzymać po dwa strzały w okolice głowy.

Okoliczności wskazują, że do zabójstw doszło prawdopodobnie w porze nocnej, kiedy członkowie rodziny przygotowywali się do snu lub już spali.

Ojciec sprawcy został znaleziony w łóżku.

Dokładny przebieg wydarzeń i kolejność czynów są nadal badane przez śledczych.

Następnego dnia doszło do zamachu w Krakowie

W sobotę, 7 listopada, 24-letni mężczyzna przyjechał do Krakowa.

Około godziny 15:00 wjechał samochodem na Rynek Główny, po czym otworzył ogień do przypadkowych osób.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również policjanci, którzy podjęli interwencję.

Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.

W poniedziałek, 9 listopada, nad ranem zmarł.

Prokuratura nadal bada motywy działania sprawcy

Śmierć zamachowca nie zakończyła postępowania dotyczącego tragedii w Krakowie i zabójstw w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Śledczy analizują zabezpieczone urządzenia elektroniczne, zapiski oraz inne materiały znalezione w mieszkaniu rodziny.

W lokalu zabezpieczono również siedem jednostek broni palnej.

Prokuratura bada okoliczności przygotowania ataku, motywację sprawcy oraz możliwość istnienia powiązań z innymi osobami.

Na obecnym etapie nie ustalono jednoznacznie, co doprowadziło 24-latka do dokonania zbrodni.

Tragedia, która poruszyła całą Polskę

Zamach w Krakowie oraz odkrycie dokonane w rodzinnym mieszkaniu sprawcy wywołały ogromne poruszenie.

Informacja o zabiciu dwóch kotów jest kolejnym dramatycznym elementem tej sprawy.

Nie wyjaśniono jeszcze wszystkich okoliczności śmierci zwierząt ani dokładnego momentu, w którym zostały zabite.

Śledczy kontynuują postępowanie, którego celem jest odtworzenie przebiegu wydarzeń i ustalenie motywów działania napastnika.

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