Nawet 15-latek wśród zatrzymanych po zamachu w Krakowie. Policja dotarła do 6 osób. Niektórzy mówili, że to żart
Zaledwie 15 lat ma najmłodsza osoba zatrzymana w związku z publikowaniem niepokojących informacji po tragicznym zamachu w Krakowie. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o zatrzymaniu sześciu osób w ciągu jednej doby. To pięciu Polaków i obywatel Ukrainy. Wszyscy mieli przyznać się do publikowania nieprawdziwych wiadomości. Niektórzy tłumaczyli swoje zachowanie żartem. Policja ostrzega przed poważnymi konsekwencjami takich działań.
Po sobotniej tragedii na Rynku Głównym w Krakowie polskie służby intensywnie monitorują aktywność w Internecie. Szczególne zainteresowanie funkcjonariuszy wzbudzają wpisy sugerujące możliwość kolejnych niebezpiecznych zdarzeń oraz wiadomości mogące wywołać panikę.
W poniedziałek, 9 listopada, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przekazało nowe informacje o działaniach prowadzonych na terenie kilku województw.
Sześć osób zatrzymanych w ciągu jednej doby
Policjanci CBZC ustalili i zatrzymali sześć osób w wieku od 15 do 36 lat.
Wśród zatrzymanych znalazło się pięciu obywateli Polski oraz jeden obywatel Ukrainy.
Według przekazanych informacji wszyscy przyznali się do zamieszczania nieprawdziwych wiadomości w internecie.
Niektóre z tych treści mogły sugerować istnienie zagrożenia dla życia lub zdrowia innych ludzi.
Najbardziej niepokojący jest wiek najmłodszej osoby. Ma ona zaledwie 15 lat.
To pokazuje, że problem publikowania fałszywych informacji po tragedii dotyczy również nieletnich użytkowników internetu.
Twierdzili, że to tylko żart
Jak poinformowali funkcjonariusze, jednym z powodów publikowania takich wiadomości była chęć zrobienia żartu.
Niektóre osoby miały zamieszczać zmyślone treści, nie zdając sobie sprawy, że mogą one zostać potraktowane jako rzeczywiste ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.
W dramatycznych okolicznościach, po zamachu, który wstrząsnął Polską, takie wiadomości mogą wywoływać niepokój i uruchamiać działania służb.
Policja zwraca uwagę, że nieprawdziwe informacje bywają następnie przekazywane dalej przez innych internautów, co zwiększa skalę dezinformacji.
Tłumaczenie, że wpis miał być żartem, nie oznacza automatycznie braku odpowiedzialności prawnej. Każda sprawa wymaga jednak indywidualnej oceny okoliczności i zachowania autora.
Policja monitoruje internet. Autorzy wpisów są identyfikowani
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania ukierunkowane na ujawnianie treści mogących wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa.
Funkcjonariusze analizują między innymi wiadomości sugerujące planowane ataki, groźby oraz wpisy mogące wywoływać fałszywe przekonanie o istnieniu zagrożenia.
Jednym z zadań policjantów jest identyfikowanie autorów takich publikacji.
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że anonimowość w internecie jest pozorna.
Policja zapowiada zdecydowane reakcje na treści, które mogą powodować chaos i panikę.
Służby obawiają się naśladowców zamachowca
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, cytowana przez media, wyjaśniła, że po tragedii w Krakowie policja zwraca szczególną uwagę na możliwość pojawienia się osób naśladujących zachowanie napastnika.
Analizowane są również niepokojące publikacje gloryfikujące przemoc.
Nie oznacza to jednak, że sześć zatrzymanych osób przygotowywało zamachy. Z dostępnych komunikatów wynika, że interwencje dotyczyły ich aktywności internetowej.
Służby sprawdzają takie sygnały, aby ustalić, czy stanowią rzeczywiste zagrożenie.
Warszawa również odczuła skutki niepokojącego wpisu
W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zarzutach wobec Emila W., mieszkańca stolicy.
Mężczyzna opublikował pod internetową relacją z wydarzeń w Krakowie komentarz sugerujący, że następnego dnia dojdzie do niebezpiecznej sytuacji w Warszawie.
Zawiadomienie anonimowego internauty doprowadziło do interwencji policji.
Podejrzany przyznał, że napisał komentarz, ale wyjaśniał, że nie zapowiadał zamachu. Według jego relacji chodziło mu o możliwość zamieszek w okolicy Trybunału Konstytucyjnego.
Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Zarzucany czyn z art. 224a § 1 Kodeksu karnego jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Nie potwierdzono, czy sprawa Emila W. jest jedną z sześciu spraw opisanych w zbiorczym komunikacie CBZC. Nie należy więc automatycznie sumować liczby zatrzymanych.
Co grozi za fałszywe alarmy w internecie?
Nie każdy nieprawdziwy wpis jest automatycznie przestępstwem.
Odpowiedzialność zależy od jego treści, intencji autora, okoliczności publikacji oraz skutków, jakie wywołał.
W przypadku tworzenia fałszywego przekonania o poważnym zagrożeniu, prowadzącego do podjęcia określonych działań przez służby, zastosowanie może znaleźć art. 224a Kodeksu karnego.
W odniesieniu do nieletnich obowiązują odrębne zasady wynikające z przepisów dotyczących wspierania i resocjalizacji nieletnich.
Nie można więc zakładać, że 15-latkowi automatycznie grozi taka sama kara jak dorosłemu podejrzanemu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie w mediach społecznościowych mogą pojawiać się fałszywe informacje dotyczące kolejnych zagrożeń.
Nie należy rozpowszechniać niesprawdzonych wiadomości, zwłaszcza jeżeli sugerują możliwość ataku lub zagrożenia życia.
Jeżeli natrafisz na wiarygodnie brzmiącą groźbę, warto zachować jej treść i powiadomić odpowiednie służby. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy zadzwonić pod numer 112.
Rodzice powinni również porozmawiać z dziećmi o konsekwencjach publikowania wiadomości, które mogą wywoływać panikę.
Sześć zatrzymań w ciągu jednej doby pokazuje, że policja traktuje takie zgłoszenia poważnie. Nie oznacza to jednak potwierdzenia kolejnych planowanych zamachów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.