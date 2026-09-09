Gigantyczna promocja od czwartku w Biedronce. Im więcej kupisz, tym więcej dostaniesz gratis
Biedronka szykuje kolejną potężną akcję promocyjną. Od czwartku 10 września klienci będą mogli kupować artykuły szkolne, papiernicze i plastyczne w specjalnym systemie, w którym liczba produktów gratis rośnie wraz z wielkością zakupów. Przy największym wariancie promocji można włożyć do koszyka aż 12 produktów, a zapłacić tylko za pięć. Akcja potrwa trzy dni – od 10 do 12 września.
Hasło Biedronki brzmi tym razem: „Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz”. I rzeczywiście mechanizm promocji został skonstruowany tak, aby największy rabat otrzymywali klienci kupujący większą liczbę produktów.
Oferta może szczególnie zainteresować rodziców, którzy po rozpoczęciu roku szkolnego muszą jeszcze uzupełnić dzieciom wyprawkę. Promocją objęto bowiem artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, a także akcesoria szkolne, piórniki, plecaki oraz worki.
Bierzesz 12 produktów, za 7 najtańszych nie płacisz
Biedronka przygotowała aż trzy warianty promocji.
Przy zakupie dwóch produktów tańszy jest gratis – sieć oznacza tę ofertę jako 1+1 gratis.
Jeszcze ciekawiej robi się przy większych zakupach. W wariancie 3+4 gratis klient wybiera siedem produktów, a cztery najtańsze otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Największy wariant to natomiast 5+7 gratis. Do koszyka można włożyć łącznie 12 produktów, z czego siedem najtańszych będzie gratis.
To oznacza, że przy odpowiednim dobraniu produktów można zapłacić jedynie za pięć z dwunastu rzeczy znajdujących się w koszyku.
Można dowolnie mieszać produkty
To bardzo ważny element promocji. Klient nie musi kupować kilkunastu identycznych zeszytów czy długopisów. Na grafice Biedronka zaznacza „mieszaj dowolnie”.
Można więc skompletować zestaw składający się z różnych produktów objętych akcją. Trzeba jedynie pamiętać, że w przypadku wariantów wieloproduktowych gratis naliczany jest na najtańsze artykuły.
Jeżeli więc klient wybierze produkty w bardzo różnych cenach, za darmo otrzyma te o najniższej wartości. Przy planowaniu większych zakupów warto zatem zwrócić uwagę na ceny poszczególnych rzeczy.
Są wysokie limity dzienne
Sieć wprowadziła limity przypisane do karty lub aplikacji Moja Biedronka, ale są one stosunkowo wysokie.
W promocji 1+1 gratis limit wynosi 56 produktów dziennie, czyli maksymalnie 28 najtańszych produktów gratis. W wariancie 3+4 można kupić maksymalnie 49 produktów dziennie, z czego do 28 najtańszych może być gratis.
Przy mechanizmie 5+7 dzienny limit wynosi 48 produktów, czyli maksymalnie 28 najtańszych artykułów gratis.
Nie wszystkie artykuły szkolne wejdą do promocji
Przed włożeniem produktów do koszyka trzeba jednak dokładnie sprawdzić oznaczenia. Biedronka wyłączyła z promocji część asortymentu.
Zgodnie z informacją umieszczoną przez sieć akcja nie obejmuje produktów marek Vans, Adidas, Fila i Dafi, a także papieru ksero, mebli, bidonów i lunchboxów, lampek szkolnych, elektroniki, książek, produktów marki Gang Zardzeniaków oraz innych pozycji wskazanych w warunkach promocji.
Do naliczenia rabatu potrzebna jest również karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Tylko trzy dni na zakupy
Promocja wystartuje w czwartek 10 września i potrwa do soboty 12 września. To może być dobra okazja przede wszystkim dla rodzin, które po pierwszych dniach szkoły zorientowały się, że trzeba jeszcze dokupić zeszyty, przybory plastyczne, piórniki czy inne akcesoria.
Największe wrażenie robi wariant 5+7 gratis. Przy jednorazowym zakupie dwunastu objętych akcją produktów klient zapłaci za pięć, a siedem najtańszych otrzyma gratis.
Biorąc pod uwagę, że akcja trwa tylko trzy dni i obejmuje produkty szczególnie potrzebne na początku roku szkolnego, od czwartkowego poranka dział z artykułami szkolnymi w Biedronce może przyciągnąć wielu łowców okazji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.