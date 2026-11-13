Gigantyczna promocja w Action! Cena spadła do 74,95 zł. Klienci mogą zaoszczędzić na urządzeniu o dużej mocy
Action przygotował kolejną ofertę, która może zainteresować osoby korzystające na co dzień ze smartfonów, tabletów i laptopów. W ramach promocji tygodnia sieć przeceniła ładowarkę ścienną Sitecom o mocy aż 140 W. Zamiast 85,95 zł klienci zapłacą 74,95 zł. Oferta obowiązuje tylko do 17 listopada, a urządzenie pozwala ładować nawet trzy sprzęty jednocześnie.
W sklepach Action pojawiła się promocja na akcesorium, które może zastąpić kilka tradycyjnych ładowarek. Mowa o ładowarce ściennej USB marki Sitecom, wyposażonej w nowoczesną technologię GaN oraz trzy porty do podłączania urządzeń. Jej największym atutem jest deklarowana moc 140 W, dzięki której może służyć nie tylko do zasilania telefonów, ale także kompatybilnych laptopów i tabletów.
Produkt został objęty promocją tygodnia trwającą od 11 do 17 listopada 2026 roku. Obniżka wynosi 11 zł, czyli około 12,8 proc. względem wcześniejszej ceny 85,95 zł. Na stronie sklepu widnieje informacja o 12-procentowej obniżce, a cena promocyjna wynosi 74,95 zł.
Action obniża cenę mocnej ładowarki. Można podłączyć trzy urządzenia
Promocyjna ładowarka Sitecom ma dwa porty USB-C oraz jeden USB-A. Takie rozwiązanie pozwala korzystać z różnych przewodów i podłączać kilka urządzeń bez konieczności zajmowania kolejnych gniazdek elektrycznych.
Według informacji podanych przez sieć Action urządzenie wykorzystuje technologię GaN, czyli azotek galu. Rozwiązanie to stosowane jest w nowoczesnych zasilaczach ze względu na możliwość uzyskania wysokiej wydajności przy stosunkowo kompaktowych rozmiarach.
Deklarowana moc 140 W może okazać się szczególnie przydatna osobom korzystającym z laptopów wymagających zasilania o większej mocy. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywista szybkość ładowania zależy od konkretnego sprzętu, obsługiwanych standardów zasilania i sposobu rozdzielania mocy pomiędzy portami.
Nie oznacza to, że każdy podłączony telefon lub laptop będzie ładowany z mocą 140 W. Jest to parametr podawany dla ładowarki, a maksymalna moc dostępna na poszczególnych wyjściach może się różnić.
Nie tylko ładowarka. W zestawie znajduje się również kabel
Istotną informacją dla klientów jest zawartość opakowania. Jak podaje Action, do ładowarki dołączono przewód USB-C do USB-C, przeznaczony do ładowania oraz transmisji danych.
Oznacza to, że osoby posiadające kompatybilne urządzenie nie muszą automatycznie dokupować osobnego przewodu. Przed zakupem warto jednak upewnić się, czy kabel i ładowarka obsługują parametry wymagane przez konkretny laptop lub inne urządzenie.
Ładowarka dostępna jest w różnych kolorach. Jej konstrukcja sprawia, że może być wykorzystywana zarówno w domu, jak i w biurze czy podczas podróży. Zamiast zabierać kilka osobnych zasilaczy, można korzystać z jednego urządzenia z kilkoma wyjściami.
Promocja tylko do 17 listopada. Ile można zaoszczędzić?
Cena ładowarki Sitecom została obniżona z 85,95 zł do 74,95 zł. Oszczędność na jednej sztuce wynosi dokładnie 11 zł.
Promocja tygodnia obejmuje okres od środy 11 listopada do wtorku 17 listopada 2026 roku. Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem mają ograniczony czas na skorzystanie z przedstawionej oferty.
Trzeba przy tym pamiętać, że dostępność produktów w poszczególnych sklepach może się różnić. Sama obecność produktu na stronie internetowej sieci nie stanowi gwarancji, że będzie można go kupić w każdej placówce.
Promocja w Action. Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Oferta może zainteresować również klientów sklepów Action działających w Warszawie i województwie mazowieckim. Szczególnie przydatna może być dla osób pracujących zdalnie, studentów, użytkowników laptopów oraz rodzin, w których kilka urządzeń wymaga codziennego ładowania.
Przed wizytą warto sprawdzić lokalizację i godziny otwarcia wybranego sklepu. Jeżeli celem zakupu jest zasilanie konkretnego laptopa, należy również porównać jego wymagania z możliwościami ładowarki. Sama informacja o mocy 140 W nie daje jeszcze pewności pełnej kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami.
Najważniejsza jest także cena. Za ładowarkę z dwoma portami USB-C, jednym USB-A i przewodem w zestawie sieć życzy sobie obecnie 74,95 zł. To oferta skierowana do klientów poszukujących jednego zasilacza do kilku urządzeń.
Promocja kończy się 17 listopada. Po tym terminie cena może wrócić do wcześniejszego poziomu, a dostępność produktu zależy od konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.