Od soboty wielkie zmiany w Warszawie. Pociągi nie dojadą do części stacji. Pasażerowie muszą uważać
Pasażerów warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej czekają poważne utrudnienia. Już w nocy z piątku na sobotę, 14 listopada, część pociągów linii S2 nie dojedzie do stacji docelowych. To jednak dopiero początek zmian. Pod koniec miesiąca i na początku grudnia składy zostaną całkowicie wycofane z długiego odcinka trasy. Powodem są prace przy budowie dwóch tuneli pod torami kolejowymi.
Zmiany dotkną przede wszystkim mieszkańców Rembertowa, Wesołej i Sulejówka, ale ich konsekwencje odczują również pasażerowie podróżujący z centrum Warszawy oraz Lotniska Chopina. Część kursów zakończy się wcześniej, a w kolejnych tygodniach podróżni będą musieli korzystać z innych połączeń. Utrudnienia obejmą także osoby korzystające z Kolei Mazowieckich, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić rozkład jazdy.
Już w nocy z piątku na sobotę pociągi pojadą inaczej
Pierwsze utrudnienia zaplanowano w nocy z 13 na 14 listopada oraz z 14 na 15 listopada 2026 roku. W obu terminach, w godzinach od 0:05 do 4:00, ruch kolejowy na stacji Warszawa Rembertów zostanie wstrzymany. Oznacza to zmiany dla pasażerów korzystających z ostatnich wieczornych połączeń linii S2.
Dwa ostatnie pociągi odjeżdżające z Lotniska Chopina o godzinach 23:26 i 23:56 zakończą kursy na stacji Warszawa Wschodnia. Nie pojadą dalej w kierunku Rembertowa, Wesołej i Sulejówka Miłosny. Osoby, które planują powrót do domu późnym wieczorem, powinny szczególnie uważać, ponieważ wyświetlana stacja końcowa może być inna niż podczas standardowego kursowania linii.
To istotna informacja zwłaszcza dla pracowników kończących późne zmiany, pasażerów przylatujących wieczorem do Warszawy i mieszkańców wschodnich dzielnic, którzy regularnie korzystają z SKM. W przypadku tych dwóch kursów konieczne może okazać się wcześniejsze zaplanowanie dalszej podróży innym środkiem transportu.
Pod koniec listopada jeszcze większe utrudnienia. Pociągi znikną z długiego odcinka
Największe zmiany zaplanowano jednak na przełom listopada i grudnia. Jak wynika z oficjalnego komunikatu Szybkiej Kolei Miejskiej, wszystkie pociągi linii S2 zostaną odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna w dwóch terminach:
- od 26 listopada, godz. 22:00, do 30 listopada, godz. 4:00;
- od 3 grudnia, godz. 22:00, do 7 grudnia, godz. 4:00.
W tym czasie podróżni nie będą mogli korzystać z pociągów SKM S2 na odcinku obejmującym między innymi Warszawę Rembertów, Warszawę Wesołą, Wolę Grzybowską, Sulejówek i Sulejówek Miłosnę. Ograniczenia będą dotyczyć zarówno osób wyjeżdżających ze stolicy, jak i pasażerów podróżujących w kierunku centrum Warszawy.
Szczególnie ważne jest to, że utrudnienia obejmą również dni robocze. Może to oznaczać konieczność zmiany codziennej trasy do pracy, szkoły lub na uczelnię. Pasażerowie powinni uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na przesiadki i sprawdzić dostępne połączenia zastępcze oraz alternatywne.
W Rembertowie pasażerowie będą wsiadać w innym miejscu
Kolejna zmiana dotyczy samej stacji Warszawa Rembertów. W związku z prowadzonymi robotami planowane jest zamknięcie torów numer 3 i 4 oraz przeniesienie obsługi podróżnych na tymczasowe perony.
Pierwotnie zapowiadano wprowadzenie nowej organizacji już 14 listopada. Jednak w aktualizacji oficjalnego komunikatu z 13 listopada Szybka Kolej Miejska poinformowała, że zamknięcie torów i uruchomienie peronów tymczasowych planowane jest dopiero na początku grudnia.
To ważna korekta wcześniejszych informacji. Pasażerowie nie powinni więc zakładać, że od najbliższej soboty automatycznie zmieni się miejsce wsiadania do wszystkich pociągów na stacji Rembertów. Ostateczny termin rozpoczęcia obsługi na peronach tymczasowych będzie wymagał sprawdzenia w kolejnych komunikatach przewoźnika.
Dlaczego zamykają tory? Powstają dwa ważne tunele
Utrudnienia są związane z dwiema dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi we wschodniej części Warszawy. W Rembertowie powstaje tunel drogowy, który połączy ulicę Marsa z aleją gen. Antoniego Chruściela „Montera”. Nowa przeprawa pod torami ma zastąpić dotychczasowy przejazd kolejowy i usprawnić przemieszczanie się między częściami dzielnicy.
Budowa tunelu w Rembertowie to inwestycja o wartości ponad 134 milionów złotych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również przebudowę okolicznych ulic oraz zmiany w układzie drogowym. Zgodnie z informacjami Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zakończenie inwestycji przewidziano do końca 2027 roku.
Drugi tunel powstaje w Wesołej, w miejscu przejazdu kolejowego przy ulicy 1 Praskiego Pułku. Aby umożliwić prowadzenie prac budowlanych, konieczne jest przygotowanie tymczasowej infrastruktury torowej. To właśnie roboty związane z takim rozwiązaniem powodują zapowiadane ograniczenia w ruchu pociągów.
Choć inwestycje mają docelowo poprawić komunikację drogową i bezpieczeństwo na przejazdach, ich realizacja oznacza czasowe niedogodności dla pasażerów kolei.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim wyjdziesz z domu
Jeżeli korzystasz z linii S2, w najbliższych tygodniach szczególnie ważne będzie sprawdzanie dat i godzin podróży. Utrudnienia nie będą bowiem obowiązywać przez cały okres w identycznej formie. Inaczej będzie wyglądał ruch podczas nocnych przerw w Rembertowie, a inaczej w czasie późniejszego zamknięcia odcinka Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna.
Osoby dojeżdżające z Wesołej, Woli Grzybowskiej i Sulejówka powinny wcześniej sprawdzić możliwość skorzystania z autobusów oraz innych połączeń kolejowych. Nie należy automatycznie zakładać, że każdy pociąg Kolei Mazowieckich będzie kursował bez zmian. Prace przy torach mogą wpływać również na rozkłady regionalnego przewoźnika.
Warto także zwrócić szczególną uwagę na informacje wyświetlane na tablicach stacyjnych i w aplikacjach z rozkładami jazdy. W okresie intensywnych robót godziny odjazdów, stacje końcowe oraz miejsca zatrzymywania się pociągów mogą odbiegać od tych, do których pasażerowie przyzwyczaili się na co dzień.
Aktualnych informacji najlepiej szukać bezpośrednio na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego, Szybkiej Kolei Miejskiej i w Portalu Pasażera. W przypadku podróży z przesiadką warto sprawdzić całą trasę, a nie wyłącznie godzinę odjazdu pierwszego pociągu.
Najważniejsze jest jedno: już w najbliższy weekend część późnych kursów S2 zakończy podróż wcześniej, a największe ograniczenia rozpoczną się 26 listopada. Pasażerowie podróżujący między Warszawą Wschodnią a Sulejówkiem Miłosną powinni przygotować się na istotne zmiany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.