Gigantyczna promocja w Biedronce. Cała linia produktów w wielkiej akcji, drugi aż 70 proc. taniej
Biedronka rozpoczyna październik kolejną dużą promocją. Od czwartku, 1 października, wszystkie produkty marki Silan zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić aż 70 proc. taniej. Co ważne, różne warianty można ze sobą dowolnie łączyć. Oferta potrwa tylko trzy dni – do soboty, 3 października.
Tym razem sieć przygotowała promocję dla osób uzupełniających zapasy środków do prania. Akcja nie dotyczy jednego konkretnego wariantu – zgodnie z materiałem promocyjnym obejmuje wszystkie produkty Silan.
Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Zasada promocji jest prosta. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy z nich zostanie przeceniony o 70 proc.
Biedronka zaznacza również:
„Mieszaj dowolnie”
Oznacza to, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych wariantów Silan. Można połączyć różne produkty uczestniczące w promocji, a rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.
Warto przy tym pamiętać, że hasło „drugi 70 proc. taniej” nie oznacza obniżenia ceny obu produktów o 70 proc.
Promocja już od czwartku
Akcja rozpoczyna się 1 października i potrwa do 3 października.
To zaledwie trzy dni na skorzystanie z oferty. Promocja może być szczególnie interesująca dla osób, które i tak planowały zakup większych opakowań płynu do płukania lub chcą zrobić zapas chemii gospodarczej.
Przy dwóch produktach oszczędność może być duża
Najbardziej opłacalny wariant to zakup produktów o zbliżonej cenie. Przykładowo, gdyby każdy z dwóch produktów kosztował 20 zł, pierwszy kosztowałby 20 zł, a drugi po rabacie 6 zł. Łącznie zamiast 40 zł klient zapłaciłby 26 zł.
To przykład pokazujący mechanizm promocji – rzeczywista kwota zależy oczywiście od cen wybranych produktów Silan.
Biedronka zaczyna październik serią mocnych akcji
Promocja na Silan dołącza do szeregu ofert przygotowanych przez sieć na pierwsze dni października. W ostatnich dniach Biedronka mocno przecenia zarówno artykuły spożywcze, jak i produkty codziennego użytku.
Najważniejsza zasada tej akcji jest jednak wyjątkowo prosta: od 1 do 3 października wszystkie produkty Silan są objęte promocją, a przy zakupie dwóch drugi, tańszy kosztuje o 70 proc. mniej. Różne warianty można dowolnie łączyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.