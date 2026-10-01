Gigantyczna promocja w Biedronce. Cała linia produktów w wielkiej akcji, drugi aż 70 proc. taniej

1 października 2026 12:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna październik kolejną dużą promocją. Od czwartku, 1 października, wszystkie produkty marki Silan zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić aż 70 proc. taniej. Co ważne, różne warianty można ze sobą dowolnie łączyć. Oferta potrwa tylko trzy dni – do soboty, 3 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Tym razem sieć przygotowała promocję dla osób uzupełniających zapasy środków do prania. Akcja nie dotyczy jednego konkretnego wariantu – zgodnie z materiałem promocyjnym obejmuje wszystkie produkty Silan.

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Drugi produkt aż 70 proc. taniej

Zasada promocji jest prosta. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy z nich zostanie przeceniony o 70 proc.

Biedronka zaznacza również:

„Mieszaj dowolnie”

Oznacza to, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych wariantów Silan. Można połączyć różne produkty uczestniczące w promocji, a rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.

Warto przy tym pamiętać, że hasło „drugi 70 proc. taniej” nie oznacza obniżenia ceny obu produktów o 70 proc.

Promocja już od czwartku

Akcja rozpoczyna się 1 października i potrwa do 3 października.

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To zaledwie trzy dni na skorzystanie z oferty. Promocja może być szczególnie interesująca dla osób, które i tak planowały zakup większych opakowań płynu do płukania lub chcą zrobić zapas chemii gospodarczej.

Przy dwóch produktach oszczędność może być duża

Najbardziej opłacalny wariant to zakup produktów o zbliżonej cenie. Przykładowo, gdyby każdy z dwóch produktów kosztował 20 zł, pierwszy kosztowałby 20 zł, a drugi po rabacie 6 zł. Łącznie zamiast 40 zł klient zapłaciłby 26 zł.

To przykład pokazujący mechanizm promocji – rzeczywista kwota zależy oczywiście od cen wybranych produktów Silan.

Biedronka zaczyna październik serią mocnych akcji

Promocja na Silan dołącza do szeregu ofert przygotowanych przez sieć na pierwsze dni października. W ostatnich dniach Biedronka mocno przecenia zarówno artykuły spożywcze, jak i produkty codziennego użytku.

Najważniejsza zasada tej akcji jest jednak wyjątkowo prosta: od 1 do 3 października wszystkie produkty Silan są objęte promocją, a przy zakupie dwóch drugi, tańszy kosztuje o 70 proc. mniej. Różne warianty można dowolnie łączyć.

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