Masz kilka minut na opuszczenie domu. Co zabrać najpierw? Rządowa lista jest krótsza, niż wielu sądzi
Co zrobić, gdyby pojawiła się konieczność szybkiego opuszczenia domu i nie było czasu na spokojne pakowanie? Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje rzeczy, które powinny być przygotowane wcześniej w plecaku ewakuacyjnym. Na liście są m.in. woda, leki, dokumenty, gotówka, telefon i powerbank. Nie chodzi o zabieranie połowy mieszkania, lecz o podręczny zestaw najpotrzebniejszych rzeczy.
Ważne: opisujemy hipotetyczny scenariusz przygotowania do sytuacji kryzysowej. Nie oznacza to, że obecnie zarządzono powszechną ewakuację mieszkańców Polski.
Gdy czasu jest mało, nie powinno się dopiero zaczynać pakowania
Właśnie dlatego państwo zaleca przygotowanie plecaka ewakuacyjnego z wyprzedzeniem. Według oficjalnego poradnika własny plecak powinien mieć każdy domownik, również dziecko. Jego zawartość należy dopasować do indywidualnych potrzeb.
Jeżeli służby rzeczywiście zarządzą ewakuację, należy stosować się do ich poleceń. Informacje mają być przekazywane m.in. przez oficjalne strony rządowe, Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania i media.
Co więc powinno być gotowe do zabrania?
1. Woda. Jedna z pierwszych rzeczy na rządowej liście
W plecaku ewakuacyjnym powinna znaleźć się woda butelkowana. Rząd wymienia również filtry lub tabletki umożliwiające uzdatnianie wody.
Nie należy jednak mylić zawartości plecaka z pełnym zapasem domowym.
W przypadku zapasów pozostających w domu rząd zaleca minimum 3 litry wody na osobę na dobę, czyli co najmniej 9 litrów na osobę na trzy dni. Plecak ewakuacyjny musi natomiast pozostać możliwy do przeniesienia.
2. Leki osobiste i apteczka
Kolejna pozycja jest szczególnie istotna dla osób regularnie przyjmujących leki.
W plecaku powinny znaleźć się apteczka, leki osobiste oraz środki higieniczne i dezynfekujące.
To jedna z rzeczy, których w nagłej sytuacji nie warto zostawiać do spakowania na ostatnią chwilę.
3. Dokumenty i ich kopie
Rząd wymienia następnie dokumenty, ich kopie zapisane na pendrivie oraz gotówkę w różnych nominałach.
Jest też bardzo konkretne ostrzeżenie: podczas ewakuacji nie należy oddawać dokumentów osobom oferującym pomoc lub transport. Jeżeli korzystamy z czyjegoś transportu, rząd zaleca przesłanie bliskim numeru rejestracyjnego pojazdu i aktualnego adresu miejsca pobytu.
4. Telefon to nie wszystko. Przygotuj powerbank
Na liście znalazł się oczywiście naładowany telefon, ale razem z nim rząd wymienia powerbank, ładowarkę i pasujące przewody.
Do tego dochodzą latarka oraz radio na baterie lub korbkę i zapasowe baterie.
To ważne, ponieważ w sytuacji kryzysowej dostęp do energii elektrycznej czy łączności może być ograniczony. Sam telefon z niemal rozładowaną baterią szybko przestanie być użyteczny.
5. Jedzenie, ale takie, którego nie trzeba przygotowywać
Nie chodzi o pakowanie produktów wymagających gotowania.
Rząd wskazuje wysokoodżywczą żywność gotową do spożycia, podając jako przykłady batony energetyczne, suszone owoce i bakalie.
W sytuacji szybkiego przemieszczania się znaczenie mają zarówno trwałość żywności, jak i jej masa.
6. Są jeszcze rzeczy, o których łatwo zapomnieć
Oficjalna lista obejmuje również scyzoryk lub multitool, zapalniczkę, worki na śmieci i papierowe mapy. Do tego dochodzą ubrania dostosowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata i folia termiczna. Rząd wskazuje również możliwość przygotowania alternatywnego środka łączności, np. krótkofalówki.
Na liście pojawia się nawet ważny przedmiot osobisty, np. zdjęcie lub rodzinna pamiątka.
A co zrobić z mieszkaniem przed wyjściem?
Jeżeli sytuacja pozwala i polecenia służb nie wymagają natychmiastowego opuszczenia miejsca, rząd wskazuje kilka czynności przed ewakuacją.
Należy zamknąć okna i dopływ wody, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić źródła ognia, takie jak piec, kominek czy kuchenka. Trzeba też ubrać się odpowiednio do pogody.
Jeżeli jednak występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, rząd mówi jasno: nie należy zwlekać z ewakuacją.
Dziecko powinno mieć przy sobie jeszcze jedną rzecz
Przed opuszczeniem domu należy sprawdzić, czy dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne.
Rząd zaleca również wcześniejsze przygotowanie identyfikatorów z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu dla dzieci oraz seniorów.
Nie zapominaj o zwierzętach
Plecak człowieka to nie cały plan. Oficjalny poradnik przypomina również o zwierzętach.
Jeżeli jest to możliwe, należy uwzględnić je podczas ewakuacji. Jeśli ich ewakuowanie nie jest możliwe, rząd zaleca ich zabezpieczenie oraz pozostawienie im jedzenia i wody.
Najważniejsza zasada: plecak ma już czekać
W hipotetycznej sytuacji, w której na opuszczenie domu zostałoby naprawdę tylko kilka czy kilkanaście minut, największym problemem może być właśnie czas.
Dlatego rząd nie zaleca czekać na wystąpienie zagrożenia z przygotowaniem wyposażenia. Plecak ewakuacyjny powinien być skompletowany wcześniej i gotowy do zabrania. Państwowa Straż Pożarna zaleca również przechowywanie go w łatwo dostępnym miejscu i regularne sprawdzanie jego zawartości. Gov.pl
W praktyce rdzeń takiego zestawu jest prosty: woda, osobiste leki i apteczka, dokumenty i ich kopie, gotówka, telefon z powerbankiem, latarka, radio, podstawowa żywność oraz rzeczy chroniące przed zimnem i deszczem.
Nie chodzi więc o przewidywanie, że ewakuacja nastąpi. Chodzi o to, aby gdyby kiedykolwiek służby nakazały szybkie opuszczenie domu, nie tracić najcenniejszych minut na zastanawianie się, co właściwie trzeba ze sobą zabrać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.