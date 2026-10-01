Nie tylko woda i jedzenie. Rząd wskazuje dokumenty, które warto przygotować na wypadek nagłej ewakuacji
Woda, żywność, leki i latarka to nie wszystko. W rządowym „Poradniku bezpieczeństwa” na liście rzeczy do plecaka ewakuacyjnego znalazły się także dokumenty oraz ich kopie zapisane na pendrivie. Jest jeszcze jedno ważne ostrzeżenie: podczas ewakuacji nie należy przekazywać swoich dokumentów obcym osobom oferującym pomoc lub transport.
Ewakuacja może być konieczna nie tylko w przypadku zagrożenia militarnego. Rządowy poradnik został przygotowany z myślą o różnych sytuacjach kryzysowych – m.in. powodziach, pożarach, awariach infrastruktury czy innych zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla ludzi.
Dlatego przygotowanie dokumentów wcześniej może mieć równie duże znaczenie jak zapas wody czy naładowany powerbank.
Dokumenty powinny znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym
Rząd zaleca, aby każdy domownik miał przygotowany własny plecak ewakuacyjny. Na oficjalnej liście jego wyposażenia wymieniono wprost:
„Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach”.
To istotna wskazówka. W sytuacji, w której trzeba szybko opuścić mieszkanie, szukanie dokumentów w szufladach, segregatorach i szafkach może niepotrzebnie zabierać czas.
Kopie elektroniczne stanowią natomiast dodatkowe zabezpieczenie na wypadek utraty lub zniszczenia papierowych dokumentów.
Pendrive może być dodatkowym zabezpieczeniem
Rządowy poradnik nie podaje szczegółowego katalogu dokumentów, które należy skopiować na nośnik. Nie ma więc podstaw, aby twierdzić, że państwo nakazuje skanowanie określonego zestawu dokumentacji.
Samo zalecenie jest jednak jednoznaczne: kopie dokumentów na pendrivie mają znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.
W praktyce warto samodzielnie zastanowić się, które dokumenty byłyby najtrudniejsze do odtworzenia lub najbardziej potrzebne po nagłym opuszczeniu domu. Kopie zawierające dane osobowe należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób.
Jest specjalne zalecenie dotyczące dzieci
W przypadku najmłodszych rząd zwraca uwagę na jeszcze jeden element.
Podczas ewakuacji należy upewnić się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne.
W „Dekalogu bezpieczeństwa” pojawia się ponadto zalecenie przygotowania dla dzieci i seniorów identyfikatorów z imieniem, nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym.
To może mieć szczególne znaczenie, jeśli w chaosie związanym z ewakuacją członkowie rodziny zostaną rozdzieleni.
Numery telefonów warto mieć także poza telefonem
Rząd zaleca opracowanie rodzinnego planu kryzysowego. Jednym z jego elementów jest wcześniejsze ustalenie danych kontaktowych oraz miejsc i terminów spotkań – zarówno w okolicy domu, jak i poza miejscowością zamieszkania.
Powód jest prosty: plan ma działać również w przypadku rozdzielenia rodziny i problemów z łącznością.
W praktyce oznacza to, że nie warto uzależniać całego planu wyłącznie od smartfona. Rozładowany telefon, jego zgubienie lub niedostępność sieci mogą utrudnić dotarcie do zapisanych w nim informacji.
Rząd ostrzega: nie oddawaj dokumentów osobie oferującej transport
W oficjalnych instrukcjach dotyczących ewakuacji znalazło się również bardzo konkretne ostrzeżenie.
Nie należy oddawać dokumentów osobom, które oferują pomoc lub transport.
Jeżeli korzystamy z czyjejś pomocy w transporcie, rząd zaleca natomiast przekazanie bliskim numeru rejestracyjnego pojazdu oraz aktualnego adresu miejsca, w którym się znajdujemy.
To szczegół, który łatwo przeoczyć, a został wyraźnie wyróżniony w państwowych instrukcjach.
Rodzina powinna wcześniej ustalić dwa miejsca
Dokumenty to tylko część przygotowania.
Rząd zaleca wcześniejsze stworzenie rodzinnego planu działania. Powinien on określać miejsca spotkania w okolicy oraz poza miejscowością zamieszkania. Plan należy również regularnie aktualizować i ćwiczyć z pozostałymi domownikami.
Dzięki temu w przypadku problemów z telefonami członkowie rodziny nie muszą dopiero ustalać, gdzie powinni się odnaleźć.
Nie trzeba czekać na zagrożenie, żeby przygotować plecak
Rząd podkreśla, że ewakuacja jest rozwiązaniem stosowanym w wyjątkowych sytuacjach i należy wykonywać polecenia odpowiednich służb. Samo przygotowanie plecaka nie oznacza więc, że ewakuacja jest planowana lub że istnieje obecnie konkretne zagrożenie.
Chodzi o wcześniejsze wykonanie czynności, na które w sytuacji kryzysowej może zabraknąć czasu.
Dokumenty, ich kopie na pendrivie, dane kontaktowe, informacje medyczne dzieci i rodzinny plan spotkania można przygotować wcześniej. Jeśli kiedyś pojawi się konieczność szybkiego opuszczenia domu, zamiast szukać wszystkiego w ostatniej chwili, pozostanie zabranie przygotowanego plecaka i zastosowanie się do komunikatów służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.