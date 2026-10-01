Lidl zaskakuje kolejnymi wielkimi promocjami. Banany za 2,99 zł, winogrona przecenione o ponad połowę

1 października 2026 12:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl nie zwalnia z promocjami na początek października. Od czwartku, 1 października, mocno w dół pójdą ceny popularnych owoców. Banany będzie można kupić za 2,99 zł za kilogram, a jasne winogrona bezpestkowe za 6,99 zł. W obu przypadkach potrzebna będzie aplikacja Lidl Plus, a sieć wprowadziła limity.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa oferta obowiązuje od czwartku 1 października do soboty 3 października. Tym razem Lidl przygotował duże obniżki w dziale owocowo-warzywnym.

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Jedną z najmocniejszych promocji są banany luzem.

Po aktywowaniu odpowiedniego kuponu i zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus kilogram kosztuje:

2,99 zł

Cena przed obniżką wynosiła 6,99 zł za kilogram, a Lidl informuje o rabacie sięgającym 57 proc.

Jest jednak ważny warunek. Promocja ma limit 2 kg na jeden kupon. Szczegóły kuponu dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Winogrona bezpestkowe za 6,99 zł

Druga duża obniżka obejmuje jasne winogrona bezpestkowe sprzedawane luzem.

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Standardowa cena wskazana w gazetce to 14,99 zł za kilogram. W promocji podstawowej cena spada do 7,99 zł, ale użytkownicy Lidl Plus mogą zapłacić jeszcze mniej.

Po aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji cena wyniesie:

6,99 zł za kilogram

W stosunku do ceny 14,99 zł oznacza to obniżkę o 53 proc.

Tutaj również obowiązuje ograniczenie – maksymalnie 3 kg na kupon.

Lidl mocno zaczyna październik

Promocje na owoce są częścią znacznie większej oferty przygotowanej na pierwsze dni miesiąca. Od czwartku przecenione są także m.in. sery, mięso, ryby i inne produkty spożywcze.

Wśród ofert na 1 października znalazły się już m.in. 30 polskich jaj za 20,99 zł, ser gouda XXL za 7,99 zł przy zakupie dwóch opakowań czy świeży pstrąg za 24,90 zł/kg.

Teraz do tej listy dochodzą owoce z rabatami przekraczającymi 50 proc.

Na te warunki trzeba uważać

W przypadku obu ofert sama obecność w sklepie nie wystarczy, aby otrzymać najniższą cenę. Trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus przy kasie.

Najważniejsze warunki to: banany 2,99 zł/kg, -57 proc., limit 2 kg na kupon, natomiast jasne winogrona bezpestkowe 6,99 zł/kg, -53 proc., limit 3 kg na kupon.

Promocje obowiązują tylko przez trzy dni – od czwartku 1 października do soboty 3 października. Lidl zaczyna więc nowy miesiąc od kolejnej serii bardzo dużych przecen, a tym razem rabaty na popularne owoce przekraczają 50 procent.

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