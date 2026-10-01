Wielkie promocje w Lidlu od czwartku. Sery taniej nawet o 46 proc., do tego pstrąg i 30 jaj za 20,99 zł
Lidl rozpoczyna październik serią dużych promocji. Od czwartku, 1 października, klienci mogą kupić znacznie taniej m.in. sery Pilos, świeżego pstrąga oraz duże opakowanie polskich jaj ściółkowych. W przypadku sera gouda cena przy zakupie dwóch opakowań spada do 7,99 zł za 500 g, a ser carski kosztuje 9,99 zł. Część ofert wymaga aplikacji Lidl Plus.
Promocje ruszają w czwartek 1 października. Większość przedstawionych ofert obowiązuje do soboty, 3 października, jednak przy poszczególnych produktach trzeba zwrócić uwagę na warunki i limity.
Ser gouda XXL za 7,99 zł. Cena spada o 46 proc.
Jedną z najmocniejszych ofert jest ser gouda Pilos XXL w opakowaniu 500 g.
Przy zakupie dwóch opakowań cena jednego spada do:
7,99 zł za 500 g
To 15,98 zł za kilogram. Lidl informuje o obniżce wynoszącej 46 proc. Cena poza promocją to 14,99 zł za opakowanie.
Warunkiem jest zakup dwóch opakowań. Obowiązuje również limit 6 opakowań na paragon.
Ser carski Pilos XXL za 9,99 zł
Druga mocna promocja obejmuje ser carski Pilos w plastrach XXL, 500 g.
Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus i zakupie dwóch opakowań cena jednego wynosi:
9,99 zł
Regularna cena wskazana w materiale promocyjnym to 17,99 zł, co oznacza obniżkę o 44 proc.
W tym przypadku także obowiązuje limit – 6 opakowań na jeden kupon. Kupon trzeba wcześniej aktywować w aplikacji.
Świeży pstrąg przeceniony o 32 proc.
Promocje nie kończą się na nabiale. Od czwartku taniej będzie można kupić również świeżego pstrąga tęczowego patroszonego z Targu Rybnego Lidla.
Cena spada z 36,90 zł do:
24,90 zł za kilogram
To 32 proc. obniżki. Oferta wymaga zeskanowania aplikacji Lidl Plus, a limit wynosi 3 kg na ofertę.
30 polskich jaj za 20,99 zł
W gazetce znalazła się również oferta dla osób, które kupują jaja w większych opakowaniach.
Złota Nioska – polskie świeże jaja ściółkowe w rozmiarze M będą dostępne w opakowaniu zawierającym aż 30 sztuk.
Cena całego opakowania wynosi:
20,99 zł za 30 jaj
Daje to około 70 groszy za jedno jajko.
Promocje startują w czwartek
Nowe ceny pojawiają się 1 października. W przypadku serów i pstrąga przedstawiona oferta obowiązuje od 1 do 3 października.
Warto jednak zwracać uwagę na zasady poszczególnych promocji. Przy serach Pilos kluczowy jest zakup dwóch opakowań, a w przypadku sera carskiego dodatkowo trzeba aktywować kupon w Lidl Plus. Promocja na pstrąga również jest powiązana z aplikacją.
Początek października przynosi więc w Lidlu kilka mocnych obniżek jednocześnie: gouda XXL za 7,99 zł, ser carski za 9,99 zł, pstrąg za 24,90 zł/kg oraz 30 polskich jaj za 20,99 zł. Dla osób planujących większe zakupy przed weekendem szczególnie istotne będą limity i wymagania dotyczące Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.