Wielkie promocje w Lidlu od czwartku. Sery taniej nawet o 46 proc., do tego pstrąg i 30 jaj za 20,99 zł

1 października 2026 11:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl rozpoczyna październik serią dużych promocji. Od czwartku, 1 października, klienci mogą kupić znacznie taniej m.in. sery Pilos, świeżego pstrąga oraz duże opakowanie polskich jaj ściółkowych. W przypadku sera gouda cena przy zakupie dwóch opakowań spada do 7,99 zł za 500 g, a ser carski kosztuje 9,99 zł. Część ofert wymaga aplikacji Lidl Plus.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocje ruszają w czwartek 1 października. Większość przedstawionych ofert obowiązuje do soboty, 3 października, jednak przy poszczególnych produktach trzeba zwrócić uwagę na warunki i limity.

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Ser gouda XXL za 7,99 zł. Cena spada o 46 proc.

Jedną z najmocniejszych ofert jest ser gouda Pilos XXL w opakowaniu 500 g.

Przy zakupie dwóch opakowań cena jednego spada do:

7,99 zł za 500 g

To 15,98 zł za kilogram. Lidl informuje o obniżce wynoszącej 46 proc. Cena poza promocją to 14,99 zł za opakowanie.

Warunkiem jest zakup dwóch opakowań. Obowiązuje również limit 6 opakowań na paragon.

Ser carski Pilos XXL za 9,99 zł

Druga mocna promocja obejmuje ser carski Pilos w plastrach XXL, 500 g.

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Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus i zakupie dwóch opakowań cena jednego wynosi:

9,99 zł

Regularna cena wskazana w materiale promocyjnym to 17,99 zł, co oznacza obniżkę o 44 proc.

W tym przypadku także obowiązuje limit – 6 opakowań na jeden kupon. Kupon trzeba wcześniej aktywować w aplikacji.

Świeży pstrąg przeceniony o 32 proc.

Promocje nie kończą się na nabiale. Od czwartku taniej będzie można kupić również świeżego pstrąga tęczowego patroszonego z Targu Rybnego Lidla.

Cena spada z 36,90 zł do:

24,90 zł za kilogram

To 32 proc. obniżki. Oferta wymaga zeskanowania aplikacji Lidl Plus, a limit wynosi 3 kg na ofertę.

30 polskich jaj za 20,99 zł

W gazetce znalazła się również oferta dla osób, które kupują jaja w większych opakowaniach.

Złota Nioska – polskie świeże jaja ściółkowe w rozmiarze M będą dostępne w opakowaniu zawierającym aż 30 sztuk.

Cena całego opakowania wynosi:

20,99 zł za 30 jaj

Daje to około 70 groszy za jedno jajko.

Promocje startują w czwartek

Nowe ceny pojawiają się 1 października. W przypadku serów i pstrąga przedstawiona oferta obowiązuje od 1 do 3 października.

Warto jednak zwracać uwagę na zasady poszczególnych promocji. Przy serach Pilos kluczowy jest zakup dwóch opakowań, a w przypadku sera carskiego dodatkowo trzeba aktywować kupon w Lidl Plus. Promocja na pstrąga również jest powiązana z aplikacją.

Początek października przynosi więc w Lidlu kilka mocnych obniżek jednocześnie: gouda XXL za 7,99 zł, ser carski za 9,99 zł, pstrąg za 24,90 zł/kg oraz 30 polskich jaj za 20,99 zł. Dla osób planujących większe zakupy przed weekendem szczególnie istotne będą limity i wymagania dotyczące Lidl Plus.

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