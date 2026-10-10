Gigantyczna promocja w Biedronce. Idealna przed nadchodzącym świętem, 3+3 gratis
Biedronka uruchamia wyjątkowo mocną, jednodniową promocję na znicze. Tylko 10 października przy zakupie sześciu produktów objętych akcją trzy najtańsze będą gratis. To oferta, która może szczególnie zainteresować klientów przygotowujących się wcześniej do Wszystkich Świętych.
Promocja obejmuje wszystkie znicze dostępne w akcji, w tym wybrane wkłady do zniczy świec oraz latarenki i wkłady LED.
Kupujesz 6, trzy najtańsze dostajesz gratis
Mechanizm promocji jest bardzo prosty:
3+3 gratis
Przy zakupie sześciu zniczy trzy najtańsze produkty zostaną objęte pełnym rabatem.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać, więc nie trzeba wybierać sześciu identycznych modeli.
Jest limit
Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Limit dzienny wynosi:
30 sztuk na kartę
czyli maksymalnie 15 zniczy może zostać objętych rabatem.
Tylko jednego dnia
Promocja obowiązuje wyłącznie 10 października.
To może być dobra okazja dla osób, które nie chcą zostawiać zakupów związanych z początkiem listopada na ostatnią chwilę. Przy większych rodzinnych zakupach mechanizm 3+3 gratis może oznaczać znaczną oszczędność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.