Gigantyczna promocja w Biedronce. Idealna przed nadchodzącym świętem, 3+3 gratis

10 października 2026 07:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchamia wyjątkowo mocną, jednodniową promocję na znicze. Tylko 10 października przy zakupie sześciu produktów objętych akcją trzy najtańsze będą gratis. To oferta, która może szczególnie zainteresować klientów przygotowujących się wcześniej do Wszystkich Świętych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obejmuje wszystkie znicze dostępne w akcji, w tym wybrane wkłady do zniczy świec oraz latarenki i wkłady LED.

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Mechanizm promocji jest bardzo prosty:

3+3 gratis

Przy zakupie sześciu zniczy trzy najtańsze produkty zostaną objęte pełnym rabatem.

Co ważne, produkty można dowolnie mieszać, więc nie trzeba wybierać sześciu identycznych modeli.

Jest limit

Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Limit dzienny wynosi:

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30 sztuk na kartę

czyli maksymalnie 15 zniczy może zostać objętych rabatem.

Tylko jednego dnia

Promocja obowiązuje wyłącznie 10 października.

To może być dobra okazja dla osób, które nie chcą zostawiać zakupów związanych z początkiem listopada na ostatnią chwilę. Przy większych rodzinnych zakupach mechanizm 3+3 gratis może oznaczać znaczną oszczędność.

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