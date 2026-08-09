Gigantyczna promocja w Biedronce. Klienci mogą ruszyć do sklepów już w poniedziałek
W poniedziałek 10 sierpnia Biedronka uruchamia kolejną serię mocnych promocji. W gazetce pojawiły się obniżki sięgające 72 proc., produkty w akcjach 1+1 gratis i 2+2 gratis, a także żywność przeceniona o połowę. Część ofert obowiązuje tylko przez jeden dzień, dlatego właśnie w poniedziałek w sklepach może zrobić się tłoczno.
Na liście znalazły się produkty kupowane praktycznie każdego dnia: masło, mleko, mięso, sery, pomidory, olej, kawa, środki piorące i produkty dla dzieci. W przypadku wielu promocji potrzebna będzie karta lub aplikacja Moja Biedronka, a sieć wprowadziła limity zakupów.
Od poniedziałku wielka akcja Biedronki. Masło za 1,99 zł
Jedną z najmocniejszych ofert przygotowano na poniedziałek 10 sierpnia. Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g będzie można kupić za 1,99 zł za opakowanie.
Promocja oznacza obniżkę o 60 proc. i obowiązuje przy zakupie 3 opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Sieć wprowadziła limit dzienny wynoszący 3 sztuki na kartę.
To właśnie ta oferta może wzbudzić szczególnie duże zainteresowanie. Masło jest jednym z podstawowych produktów spożywczych, a cena poniżej 2 zł za kostkę wyraźnie wyróżnia się na tle standardowych cen sklepowych.
Ser Gouda niemal o połowę taniej
Kolejna duża promocja rozpoczyna się w poniedziałek i potrwa do wtorku 11 sierpnia. Ser żółty Gouda Światowid w plastrach, opakowanie 1 kg, będzie kosztował 14,99 zł.
Według materiałów promocyjnych Biedronki jest to obniżka o 49 proc. Cena przed obniżką wynosiła 29,89 zł. Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka, a limit dzienny wynosi 2 sztuki na kartę.
Przy zakupie 2 opakowań różnica względem ceny sprzed obniżki sięga niemal 30 zł.
Pomidory za 2,99 zł. Winogrona przecenione o połowę
Duże obniżki obejmą również warzywa i owoce. Pomidory na gałązce będą kosztowały 2,99 zł za kilogram. Biedronka informuje o 50-procentowej obniżce.
O połowę przeceniono również winogrona jasne. Cena promocyjna wyniesie 9,99 zł za kilogram. Te oferty mają obowiązywać od 10 do 11 sierpnia lub zgodnie z terminami wskazanymi w materiałach konkretnej promocji.
Przy takich produktach znaczenie może mieć dostępność w konkretnym sklepie. Sieć zaznacza, że towary promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów.
Karczkówka wieprzowa za 7,99 zł za kilogram
Mocna oferta pojawia się również na stoisku mięsnym. Karczkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs kosztuje 7,99 zł za kilogram.
Według gazetki oznacza to 56 proc. obniżki. Promocja jest związana z kartą lub aplikacją Moja Biedronka i również została objęta limitem zakupowym.
To jedna z tych ofert, które mogą szczególnie przyciągnąć klientów planujących większe zakupy na kilka kolejnych dni.
Kiełbasa Śląska przeceniona o 72 proc.
Jeszcze większy procentowo rabat przygotowano na Kiełbasę Śląską Kraina Wędlin w opakowaniu 550 g. Cena promocyjna wynosi 3,79 zł za opakowanie.
Gazetka wskazuje obniżkę sięgającą 72 proc. Warunkiem jest skorzystanie z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Limit wynosi 4 sztuki dziennie na kartę.
Olej za 4,99 zł
Na liście poniedziałkowych okazji znalazł się również produkt, który większość gospodarstw domowych regularnie dokupuje. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 l będzie dostępny za 4,99 zł.
Także w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na warunki promocji oraz dzienny limit przypisany do karty Moja Biedronka.
Mleko po 1,55 zł. Promocja potrwa dłużej
Biedronka przygotowała również dużą sierpniową akcję na produkty mleczne. Od 10 do 31 sierpnia mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina 1 l można kupić w promocji po 1,55 zł za karton przy zakupie 6 sztuk.
Sieć wskazuje limit dzienny wynoszący 12 sztuk na kartę Moja Biedronka. Oznacza to możliwość zakupu maksymalnie 2 promocyjnych zestawów w ciągu dnia.
2+2 gratis na kefiry
Od poniedziałku do piątku 14 sierpnia obowiązywać ma także promocja na kefiry. Przy zakupie 4 produktów 2 najtańsze można otrzymać gratis.
Promocja została oznaczona w gazetce jako 2+2 gratis. Limit dzienny wynosi 4 sztuki, czyli 2 produkty gratis, na kartę Moja Biedronka.
Jaja ściółkowe 50 proc. taniej
Od 10 do 14 sierpnia przecenione zostaną również wszystkie jaja z chowu ściółkowego marki Moja Kurka. Przy zakupie 2 opakowań drugie, tańsze opakowanie ma być 50 proc. tańsze.
To kolejna oferta obejmująca podstawowy produkt spożywczy, dlatego również tutaj zainteresowanie może być duże.
Nie tylko żywność. Persil w promocji 1+1 gratis
Promocyjny poniedziałek obejmie też chemię gospodarczą. Biedronka zapowiada akcję 1+1 gratis na wszystkie produkty Persil.
Mechanizm jest prosty: klient kupuje 2 produkty, a tańszy otrzymuje gratis. Obowiązuje limit 4 sztuk, czyli maksymalnie 2 produkty gratis, na kartę Moja Biedronka.
Podobna akcja obejmuje wybrane produkty dla dzieci. W materiałach promocyjnych pojawia się m.in. Bebilon Advance Pronutra w promocji 1+1 gratis.
Kawa Tchibo także 1+1 gratis
Na poniedziałek zaplanowano również ofertę dla osób robiących zapasy kawy. Kawa ziarnista Tchibo Exclusive 1 kg dostępna będzie w akcji 1+1 gratis.
Klient kupuje 2 opakowania, a tańsze otrzymuje bez dodatkowej opłaty. W gazetce widoczna jest cena regularna 49,99 zł za opakowanie oraz limit 4 sztuk, czyli maksymalnie 2 produkty gratis, na kartę.
Nie wszystkie promocje działają automatycznie
Przed włożeniem kilku sztuk produktu do koszyka trzeba dokładnie przeczytać warunki przy cenie. Wiele najatrakcyjniejszych ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Znaczenie ma również liczba kupowanych produktów. Masło w promocyjnej cenie wymaga zakupu określonej liczby opakowań, podobnie jak mleko. Przy akcjach 1+1 gratis czy 2+2 gratis trzeba natomiast spełnić zasady dotyczące liczby produktów i limitów.
Warto więc przed zapłatą sprawdzić naliczone rabaty na ekranie kasy lub przy kasie samoobsługowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Największa fala nowych promocji Biedronki rozpocznie się w poniedziałek 10 sierpnia. Jeśli planujemy większe zakupy, szczególnie interesujące mogą być masło za 1,99 zł, ser Gouda 1 kg za 14,99 zł, pomidory za 2,99 zł/kg, karczkówka za 7,99 zł/kg, kiełbasa za 3,79 zł oraz olej za 4,99 zł.
Przed wyjściem do sklepu warto przede wszystkim sprawdzić kartę lub aplikację Moja Biedronka i warunki konkretnego kuponu lub promocji. Część ofert obowiązuje tylko przy określonej liczbie produktów, a sieć stosuje dzienne limity.
Nie warto również odkładać zakupu najbardziej przecenionych produktów na ostatnią chwilę. W gazetce znajduje się informacja, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. Przy rabatach przekraczających 50 proc. nie można więc zakładać, że każdy artykuł będzie dostępny przez cały okres promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.