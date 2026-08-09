Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Zacznie się już w poniedziałek
Mieszkańcy dużej części województwa mazowieckiego powinni przygotować się na ponowny wzrost temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem, który ma wrócić już w poniedziałek 10 sierpnia. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać nawet 32°C.
Ostrzeżenie obejmuje niemal całe Mazowsze. Wyjątkiem jest północno-wschodnia część województwa. Po nieco chłodniejszych godzinach mieszkańców czeka więc kolejny bardzo gorący dzień.
IMGW ostrzega mieszkańców Mazowsza
Zgodnie z komunikatem IMGW prognozowany jest upał. Temperatura maksymalna ma wynieść od 30°C do 32°C.
Wysokie temperatury mają pojawić się już w poniedziałek 10 sierpnia. Ostrzeżenie dotyczy znacznej części województwa mazowieckiego, dlatego sytuację powinni śledzić również mieszkańcy Warszawy i okolic.
Choć sierpniowe poranki i wieczory mogą być wyraźnie chłodniejsze niż jeszcze kilka tygodni temu, w ciągu dnia nadal możliwe są temperatury charakterystyczne dla pełni lata.
Upał wraca w poniedziałek 10 sierpnia
Najważniejsza informacja dla mieszkańców dotyczy temperatury w ciągu dnia. IMGW przewiduje maksymalnie od 30 do 32°C. Oznacza to, że po chłodniejszym poranku temperatura może szybko wzrastać.
Szczególnie gorąco może być w centrach miast. W Warszawie rozgrzane ulice, place i zabudowa mogą dodatkowo zwiększać odczuwalny dyskomfort podczas przebywania na zewnątrz.
Ostrzeżenie obejmuje niemal całe województwo
Według opublikowanej informacji alert obejmuje niemal całe województwo mazowieckie. Poza obszarem ostrzeżenia pozostaje jego północno-wschodnia część.
Mieszkańcy powinni jednak sprawdzać najnowsze komunikaty IMGW dla swojego powiatu. Zasięg oraz szczegóły ostrzeżeń meteorologicznych mogą być aktualizowane wraz z napływem kolejnych danych pogodowych.
Na to warto zwrócić uwagę w czasie upału
Temperatura przekraczająca 30°C oznacza konieczność większej ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. W najgorętszej części dnia warto ograniczyć długotrwałe przebywanie w pełnym słońcu, pamiętać o wodzie i zaplanować intensywniejszą aktywność na chłodniejsze godziny.
Nie należy również pozostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie. W słoneczny dzień wnętrze pojazdu może nagrzewać się bardzo szybko.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na Mazowszu, przygotuj się na bardzo ciepły poniedziałek 10 sierpnia. Według komunikatu IMGW temperatura maksymalna może osiągnąć od 30 do 32°C.
Jeśli planujesz podróż, pracę na zewnątrz, zakupy albo dłuższy spacer, najlepiej wcześniej sprawdzić aktualną prognozę dla swojej miejscowości. W przypadku Warszawy szczególnie uciążliwe mogą być godziny popołudniowe, gdy nagrzana zabudowa dodatkowo potęguje odczuwanie wysokiej temperatury.
Alert dotyczy niemal całego województwa mazowieckiego, z wyjątkiem jego północno-wschodniej części. Sytuacja może się zmieniać, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić najnowsze ostrzeżenia publikowane przez IMGW.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.