Gigantyczne promocje w Lidlu. Niektóre produkty kupisz o połowę taniej. Akcja rusza w poniedziałek
W poniedziałek 10 sierpnia Lidl uruchamia kolejną serię mocnych promocji. Na liście znalazły się produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków: masło, mięso, owoce i napoje. W kilku przypadkach ceny spadną o około połowę, ale część najlepszych ofert będzie wymagała aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Promocje mają różne terminy i warunki. Dlatego przed zakupami trzeba zwrócić uwagę nie tylko na cenę widoczną przy produkcie, ale również na limity, kupony oraz czas obowiązywania konkretnej oferty.
Masło za 1,99 zł. Promocja tylko w poniedziałek
Jedną z najmocniejszych ofert Lidl przygotował na masło Mlekovita Masło z Polskiej Mleczarni 82 proc., 200 g.
Cena przed obniżką wynosi 4,99 zł za opakowanie. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus i przy zakupie 3 sztuk cena pojedynczego opakowania spada do 1,99 zł.
Sieć określa wysokość obniżki na 60 proc. To promocja dostępna tylko w poniedziałek 10 sierpnia, dlatego osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić szczególną uwagę na jej termin oraz szczegółowe zasady wskazane w aplikacji.
Czereśnie o połowę taniej. Cena spada do 9,99 zł za kilogram
Duża przecena obejmie również owoce. Czereśnie luzem mają kosztować w promocji 9,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosi 19,99 zł za kilogram. Lidl deklaruje więc 50 proc. rabatu. Do uzyskania promocyjnej ceny potrzebny będzie aktywny kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 10 sierpnia do wtorku 11 sierpnia.
Polskie borówki również 50 proc. taniej
Podobna oferta dotyczy polskich borówek amerykańskich w opakowaniu 400 g. Regularna cena wskazana w gazetce wynosi 15,99 zł za opakowanie.
Po aktywowaniu odpowiedniego kuponu Lidl Plus cena spada do 7,99 zł za 400 g. To również rabat wynoszący około 50 proc.
Oferta, podobnie jak w przypadku czereśni, została zaplanowana na 10 i 11 sierpnia.
Mięso przecenione o ponad 40 proc.
Promocje obejmą również dział mięsny. Indyk filet z piersi XXL marki Rzeźnik będzie kosztował 19,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wynosi 33,99 zł za kilogram, co według materiału promocyjnego oznacza 41 proc. obniżki.
W tym przypadku również trzeba zwrócić uwagę na warunki promocji wskazane przez Lidl.
Karkówka wieprzowa za 8,99 zł za kilogram
Jeszcze większą procentowo przecenę Lidl przygotował na karkówkę wieprzową bez kości marki Rzeźnik.
Regularna cena wskazana w ofercie to 18,49 zł za kilogram. W ramach promocji cena spada do zaledwie 8,99 zł za kilogram.
Sieć informuje o 51 proc. rabatu. Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus podczas zakupów.
Przy zakupie 2 kg różnica pomiędzy ceną przed obniżką a promocyjną wynosi aż 19 zł.
Coca-Cola w wielopaku. 11,98 zł za 2 butelki
Od poniedziałku dostępna będzie także oferta na Coca-Colę w butelkach 2 x 2 l.
Przy zakupie 2 sztuk cena zestawu wyniesie 11,98 zł. Oznacza to 5,99 zł za jedną butelkę w ramach promocji.
To kolejna oferta, którą warto sprawdzić przed zakupami, szczególnie jeśli ktoś planuje większe zakupy na kilka dni.
Lidl zapowiada 1000 produktów w promocji
Widoczne w gazetce obniżki są częścią większej akcji sieci. Lidl informuje, że w każdym tygodniu od 20 lipca do 14 sierpnia w sklepach i na lidl.pl łącznie ma pojawiać się 1000 produktów w promocji.
Oznacza to, że masło, owoce i mięso widoczne w najnowszej ofercie są tylko częścią przecen przygotowanych na ten okres.
Najmocniejsze promocje Lidla od 10 sierpnia
Wśród pokazanych ofert szczególnie wyróżniają się:
Masło Mlekovita 200 g: 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk z kuponem Lidl Plus, obniżka 60 proc.
Czereśnie: 9,99 zł/kg zamiast 19,99 zł/kg, obniżka 50 proc. z kuponem.
Borówki amerykańskie 400 g: 7,99 zł zamiast 15,99 zł, obniżka 50 proc. z kuponem.
Filet z piersi indyka XXL: 19,99 zł/kg zamiast 33,99 zł/kg, obniżka 41 proc.
Karkówka wieprzowa bez kości: 8,99 zł/kg zamiast 18,49 zł/kg, obniżka 51 proc. z kuponem Lidl Plus.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Lidlu, poniedziałek 10 sierpnia może być jednym z ciekawszych dni na uzupełnienie zapasów. Szczególnie mocno przeceniono podstawowe produkty oraz żywność, którą wiele gospodarstw domowych kupuje regularnie.
Największa procentowo obniżka widoczna w przedstawionej ofercie dotyczy masła. Przy spełnieniu warunków promocji jego cena spada z 4,99 zł do 1,99 zł za 200 g. Bardzo duże przeceny obejmują też karkówkę, czereśnie i borówki.
Przed wyjściem do sklepu warto jednak otworzyć aplikację Lidl Plus. W przypadku części produktów kupon trzeba aktywować przed podejściem do kasy. Trzeba również sprawdzić limity zakupowe i dokładny termin danej promocji.
Najważniejsza data to poniedziałek 10 sierpnia. Część ofert będzie dostępna również we wtorek 11 sierpnia, natomiast promocja na masło została oznaczona jako oferta wyłącznie na poniedziałek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.