Świetna wiadomość dla podróżujących komunikacją miejską. Warszawa szykuje wreszcie jeden system
Każdy, kto choć raz stał na przystanku, patrząc na tablicę pokazującą inny czas przyjazdu niż aplikacja w telefonie, zna to uczucie bezradności – komu wierzyć, gdy dwa oficjalne źródła tego samego przewoźnika mówią co innego. Do tego dochodzi drugi, równie znajomy scenariusz: komunikat o objeździe czy awarii pojawia się dopiero wtedy, gdy pasażer już stoi w zatłoczonym autobusie jadącym w złą stronę. Warszawski Transport Publiczny zapowiada narzędzie, które ma wyeliminować dokładnie te dwie sytuacje na raz.
Jedno źródło danych zamiast kilku rozjeżdżających się systemów
WTP przygotowuje wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Pasażerskiej, w skrócie cSIP – narzędzia, które ma odpowiadać za publikowanie zarówno informacji statycznej, jak rozkłady jazdy i trasy linii, jak i dynamicznej, czyli bieżących komunikatów o opóźnieniach, zmianach czy awariach. Kluczowa różnica względem obecnego stanu rzeczy polega na scentralizowaniu zarządzania – to właśnie brak jednego, wspólnego źródła danych odpowiada dziś za sytuacje, w których aplikacja mobilna, tablica na przystanku i strona internetowa ZTM pokazują trzy nieco inne obrazy tej samej linii. Jeśli wszystkie te kanały zaczną czerpać z jednego, centralnego systemu zamiast z rozproszonych, osobno aktualizowanych źródeł, rozjazd między nimi powinien przestać być czymś, co pasażerowie muszą sami rozstrzygać na własną rękę, zgadując, które źródło tym razem ma rację.
Drugi problem – spóźnione komunikaty – ma rozwiązać sama konstrukcja systemu, nastawiona na szybkość aktualizacji. cSIP ma umożliwić sprawne wprowadzanie zmian w rozkładach jazdy oraz informacji o zmianach tras linii autobusowych i tramwajowych, a także wyświetlanie powiadomień i ostrzeżeń bezpośrednio na elektronicznych tablicach przystankowych. W praktyce oznacza to, że moment, w którym dyspozytor czy odpowiedni system dowiaduje się o awarii lub zmianie trasy, ma być bliżej momentu, w którym ta informacja trafia do pasażera stojącego na przystanku – a nie oddzielony od niego czasem potrzebnym na ręczne przepisanie komunikatu do kilku osobnych systemów z osobna.
Informacja dostępna offline, nie tylko w aplikacji z internetem
System ma też objąć coś, co dziś bywa słabym punktem cyfrowej informacji pasażerskiej – dostępność bez połączenia z internetem. cSIP zapewni pasażerom dostęp do rozkładów jazdy i tras zarówno online, jak i offline, co ma znaczenie zwłaszcza na przystankach z fizycznymi tablicami elektronicznymi, gdzie aktualność wyświetlanych danych nie powinna zależeć od tego, czy akurat konkretne urządzenie ma sprawne połączenie sieciowe. Elektroniczne nośniki informacji na przystankach mają być zarządzane centralnie z poziomu tego samego systemu, co pozwoli administratorom aktualizować treści na wielu tablicach jednocześnie, zamiast obsługiwać każdą z osobna.
Na razie WTP mówi o przygotowaniach do wdrożenia, a nie o gotowym, uruchomionym systemie – to wciąż etap zapowiedzi, a nie zmiana, którą pasażerowie odczują od razu na najbliższym przystanku. Prawdziwym testem dla cSIP będzie moment, w którym trafi on w ręce pasażerów podczas pierwszej poważniejszej awarii czy nagłej zmiany trasy – to właśnie wtedy okaże się, czy scentralizowane źródło danych faktycznie likwiduje rozjazd między aplikacją a tablicą, czy tylko przenosi ten sam problem do nowego systemu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.