Ważne ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Województwo w zasięgu żółto-pomarańczowej fali
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Warszawy i większości Mazowsza ostrzeżenia przed burzami oraz upałem, obowiązujące od poniedziałkowego poranka do wtorku. Jak wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych dla powiatu warszawskiego, wydanej w niedzielę o godzinie 15:05, ostrzeżenie przed burzami ma drugi stopień, a przed upałem – pierwszy. Oba obowiązują od poniedziałku 10 sierpnia od godziny 7:30 do wtorku 11 sierpnia do godziny 7:30.
Pomarańczowa strefa obejmuje niemal całą centralną Polskę
Mapa zagrożeń IMGW pokazuje, że drugi stopień ostrzeżenia przed burzami nie jest wyjątkiem zarezerwowanym dla stolicy, tylko obejmuje zdecydowaną większość kraju – pas ciągnący się od Pomorza przez całą centralną Polskę, w tym Warszawę, Łódź, Poznań, Wrocław i Kraków, aż po wschodnie krańce województwa podlaskiego. Pojedyncze, ciemniejsze plamy na mapie, widoczne między innymi w rejonie Białegostoku oraz na północ od Elbląga, wskazują na jeszcze wyższy, trzeci stopień zagrożenia. Obszary przybrzeżne na północy oraz pas wschodniej Polski wzdłuż granicy, w tym rejony Lublina i Rzeszowa, objęte są niższym, żółtym, pierwszym stopniem ostrzeżenia.
Taki zasięg oznacza, że fala niepogody, przed którą ostrzega IMGW, nie jest zjawiskiem lokalnym, tylko efektem większego układu pogodowego przechodzącego jednocześnie nad znaczną częścią kraju. Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza praktyczne znaczenie ma przede wszystkim to, że drugi stopień zagrożenia burzowego zbiega się w czasie z utrzymującym się upałem – kombinacja, która często prowadzi do gwałtownego załamania pogody po wcześniejszym, dusznym i gorącym dniu.
Szczegóły dopiero w kolejnych komunikatach
Sama prognoza zagrożeń, którą opublikował dziś IMGW, nie zawiera jeszcze szczegółowych parametrów spodziewanych zjawisk – konkretnych wartości opadów, siły porywów wiatru czy maksymalnej temperatury w dzień. Instytut zaznacza wprost, że dokładniejsze informacje pojawią się w tekstowej prognozie synoptycznej, a samo ostrzeżenie ogólne ma charakter zapowiedzi, którą w kolejnych godzinach i dniach uszczegółowią odrębne komunikaty. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza planujący aktywności na poniedziałek i wtorek powinni na bieżąco sprawdzać aktualne ostrzeżenia na stronie IMGW, ponieważ – jak przypomina sam instytut w komunikacie – to właśnie bieżące, a nie wcześniej opublikowane dane, decydują o realnym przebiegu pogody w danym miejscu i czasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.