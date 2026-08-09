Ważne ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Województwo w zasięgu żółto-pomarańczowej fali

9 sierpnia 2026 23:49 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Warszawy i większości Mazowsza ostrzeżenia przed burzami oraz upałem, obowiązujące od poniedziałkowego poranka do wtorku. Jak wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych dla powiatu warszawskiego, wydanej w niedzielę o godzinie 15:05, ostrzeżenie przed burzami ma drugi stopień, a przed upałem – pierwszy. Oba obowiązują od poniedziałku 10 sierpnia od godziny 7:30 do wtorku 11 sierpnia do godziny 7:30.

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Ważne ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. | Grafika: Warszawa w Pigułce.

Pomarańczowa strefa obejmuje niemal całą centralną Polskę

Mapa zagrożeń IMGW pokazuje, że drugi stopień ostrzeżenia przed burzami nie jest wyjątkiem zarezerwowanym dla stolicy, tylko obejmuje zdecydowaną większość kraju – pas ciągnący się od Pomorza przez całą centralną Polskę, w tym Warszawę, Łódź, Poznań, Wrocław i Kraków, aż po wschodnie krańce województwa podlaskiego. Pojedyncze, ciemniejsze plamy na mapie, widoczne między innymi w rejonie Białegostoku oraz na północ od Elbląga, wskazują na jeszcze wyższy, trzeci stopień zagrożenia. Obszary przybrzeżne na północy oraz pas wschodniej Polski wzdłuż granicy, w tym rejony Lublina i Rzeszowa, objęte są niższym, żółtym, pierwszym stopniem ostrzeżenia.

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Taki zasięg oznacza, że fala niepogody, przed którą ostrzega IMGW, nie jest zjawiskiem lokalnym, tylko efektem większego układu pogodowego przechodzącego jednocześnie nad znaczną częścią kraju. Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza praktyczne znaczenie ma przede wszystkim to, że drugi stopień zagrożenia burzowego zbiega się w czasie z utrzymującym się upałem – kombinacja, która często prowadzi do gwałtownego załamania pogody po wcześniejszym, dusznym i gorącym dniu.

Szczegóły dopiero w kolejnych komunikatach

Sama prognoza zagrożeń, którą opublikował dziś IMGW, nie zawiera jeszcze szczegółowych parametrów spodziewanych zjawisk – konkretnych wartości opadów, siły porywów wiatru czy maksymalnej temperatury w dzień. Instytut zaznacza wprost, że dokładniejsze informacje pojawią się w tekstowej prognozie synoptycznej, a samo ostrzeżenie ogólne ma charakter zapowiedzi, którą w kolejnych godzinach i dniach uszczegółowią odrębne komunikaty. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza planujący aktywności na poniedziałek i wtorek powinni na bieżąco sprawdzać aktualne ostrzeżenia na stronie IMGW, ponieważ – jak przypomina sam instytut w komunikacie – to właśnie bieżące, a nie wcześniej opublikowane dane, decydują o realnym przebiegu pogody w danym miejscu i czasie.

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