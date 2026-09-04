Gigantyczna promocja w Biedronce. Ludzie robią zapasy. Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Biedronka uruchomiła promocję, która może przyciągnąć klientów planujących uzupełnienie domowych zapasów kosmetyków. Tym razem sieć mocno obniżyła ceny produktów przeznaczonych do oczyszczania i pielęgnacji twarzy. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać aż 70 proc. taniej.
Promocja trwa tylko trzy dni – od 3 do 5 września. Dodatkowym atutem jest możliwość dowolnego łączenia produktów objętych akcją.
Drugi kosmetyk 70 proc. taniej
Mechanizm promocji jest prosty. Klient wybiera dwa kosmetyki uczestniczące w akcji, a tańszy z nich zostaje przeceniony o 70 proc.
Biedronka informuje również: „Mieszaj dowolnie”. Nie trzeba zatem kupować dwóch identycznych produktów.
Promocją objęte są wszystkie kosmetyki do oczyszczania i pielęgnacji twarzy znajdujące się w ofercie uczestniczącej w akcji.
Na materiałach promocyjnych Biedronki widać między innymi płyn micelarny Garnier, kosmetyki Eveline, hydrożelowe płatki pod oczy Pilaten oraz produkt do pielęgnacji twarzy Be Beauty.
To okazja do zrobienia większych zapasów
Taki mechanizm może być szczególnie korzystny dla osób, które regularnie używają płynów micelarnych, produktów do mycia twarzy, maseczek czy innych kosmetyków pielęgnacyjnych.
Przykładowo, jeśli tańszy z dwóch produktów kosztuje standardowo 20 zł, po zastosowaniu 70-procentowego rabatu jego cena spadnie do 6 zł. Przy droższych kosmetykach oszczędność może być jeszcze większa.
Nic więc dziwnego, że przy takiej obniżce część klientów może zdecydować się na zakup kilku produktów i uzupełnienie zapasów.
Na skorzystanie z promocji zostało niewiele czasu
Akcja jest krótkoterminowa. Oferta obowiązuje od 3 do 5 września, dlatego klienci zainteresowani zakupami mają tylko kilka dni.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić oznaczenia przy konkretnych produktach oraz szczegółowe warunki promocji. Najważniejsza zasada pozostaje jednak prosta: przy zakupie dwóch objętych akcją kosmetyków drugi, tańszy jest 70 proc. taniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.