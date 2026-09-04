Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego. Toyota i Peugeot dachowały. Duże utrudnienia w kierunku Pragi

4 września 2026 12:56 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Toyota oraz Peugeot dachowały, a jeden z pojazdów zatrzymał się na pasie zieleni tuż obok torowiska tramwajowego. Do zdarzenia doszło około godziny 11:40. Na miejscu pracują służby, a kierowcy jadący w kierunku Pragi muszą liczyć się z utrudnieniami.

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wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują mocno uszkodzoną Toyotę. Samochód ma rozbitą przednią szybę, wgnieciony dach oraz poważnie uszkodzony bok. W aucie uruchomiły się poduszki powietrzne, uszkodzone zostało także lusterko. Wokół pojazdu znajdują się oderwane fragmenty nadwozia.

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Toyota i Peugeot dachowały

Według informacji z miejsca zdarzenia w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe – Toyota i Peugeot. Obydwa pojazdy dachowały.

Jeden z samochodów po wypadku znalazł się poza jezdnią i zatrzymał na terenie zielonym w sąsiedztwie torów tramwajowych.

Na miejscu są policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Trwają czynności służb związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i ustaleniem dokładnego przebiegu wypadku.

Utrudnienia w kierunku Pragi

Wypadek powoduje utrudnienia na rondzie Starzyńskiego w kierunku Pragi. Kierowcy przejeżdżający przez ten rejon powinni zachować szczególną ostrożność i przygotować się na spowolnienie ruchu.

Do wypadku doszło około 11:40. Na razie nie podajemy informacji o stanie uczestników zdarzenia, ponieważ nie mamy potwierdzonych danych w tej sprawie.

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Artykuł będzie aktualizowany po uzyskaniu kolejnych informacji od służb.

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