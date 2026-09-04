Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego. Toyota i Peugeot dachowały. Duże utrudnienia w kierunku Pragi
Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Toyota oraz Peugeot dachowały, a jeden z pojazdów zatrzymał się na pasie zieleni tuż obok torowiska tramwajowego. Do zdarzenia doszło około godziny 11:40. Na miejscu pracują służby, a kierowcy jadący w kierunku Pragi muszą liczyć się z utrudnieniami.
Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują mocno uszkodzoną Toyotę. Samochód ma rozbitą przednią szybę, wgnieciony dach oraz poważnie uszkodzony bok. W aucie uruchomiły się poduszki powietrzne, uszkodzone zostało także lusterko. Wokół pojazdu znajdują się oderwane fragmenty nadwozia.
Toyota i Peugeot dachowały
Według informacji z miejsca zdarzenia w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe – Toyota i Peugeot. Obydwa pojazdy dachowały.
Jeden z samochodów po wypadku znalazł się poza jezdnią i zatrzymał na terenie zielonym w sąsiedztwie torów tramwajowych.
Na miejscu są policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Trwają czynności służb związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i ustaleniem dokładnego przebiegu wypadku.
Utrudnienia w kierunku Pragi
Wypadek powoduje utrudnienia na rondzie Starzyńskiego w kierunku Pragi. Kierowcy przejeżdżający przez ten rejon powinni zachować szczególną ostrożność i przygotować się na spowolnienie ruchu.
Do wypadku doszło około 11:40. Na razie nie podajemy informacji o stanie uczestników zdarzenia, ponieważ nie mamy potwierdzonych danych w tej sprawie.
Artykuł będzie aktualizowany po uzyskaniu kolejnych informacji od służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.