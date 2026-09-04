Ogromne promocje w Drogeriach Natura. Trzeci produkt za 1 zł, a ceny lecą w dół. Łowcy okazji ruszą na zakupy
W Drogeriach Natura pojawiły się promocje, przy których warto dokładnie przyglądać się żółtym oznaczeniom na półkach. Wśród ofert są produkty, przy których trzeci artykuł kosztuje zaledwie 1 zł, a także specjalne godziny zakupów z rabatem 25 proc. Akcje obejmują między innymi rajstopy, pończochy, skarpetki oraz produkty przeciw komarom.
Najmocniej uwagę przyciągają duże żółte kartki z informacją „TRZECI PRODUKT 1 ZŁ”. W przypadku części produktów różnica w cenie może być naprawdę duża.
Skarpetki Marilyn. Trzecia para za złotówkę
Jedna z promocji obejmuje skarpetki-stopki marki Marilyn.
Przy zakupie produktów uczestniczących w akcji trzeci, najtańszy lub w tej samej cenie produkt kosztuje tylko 1 zł. Co ważne, sklep pozwala dowolnie mieszać artykuły objęte ofertą.
Na widocznej etykiecie jedna para stopek Marilyn kosztuje 7,99 zł. Przy zakupie trzech kwalifikujących się produktów trzeci może więc zostać naliczony za symboliczną złotówkę.
Z informacji umieszczonej na oznaczeniu wynika, że oferta obowiązuje od 25 sierpnia do 7 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Promocje nie łączą się.
Rajstopy i pończochy 25 proc. taniej
To nie koniec okazji. Drogerie Natura przygotowały również specjalne Happy Hours.
W godzinach 11:00–14:00 wszystkie objęte akcją rajstopy i pończochy marek Gatta i Marilyn można kupić 25 proc. taniej. Produkty można dowolnie mieszać zgodnie z zasadami promocji.
To oferta, która może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące garderobę na chłodniejsze tygodnie.
Produkty na komary również w promocji
Na zdjęciach z drogerii widać również urządzenie Raid z płynem przeciw komarom. Regularna cena widoczna przy produkcie wynosi 49,99 zł, a obok umieszczono oznaczenie informujące, że trzeci produkt kosztuje 1 zł.
Przy zakupach większej liczby produktów uczestniczących w takich akcjach oszczędność może być więc znacznie większa niż przy zwykłej kilkuprocentowej obniżce.
Żółte oznaczenia mogą skrywać największe okazje
Obecne promocje w Drogeriach Natura wykorzystują kilka różnych mechanizmów. W jednym przypadku klient otrzymuje trzeci produkt za złotówkę, w innym może skorzystać z 25-procentowego rabatu w określonych godzinach.
Warto jednak dokładnie czytać warunki znajdujące się na oznaczeniach. Część ofert dotyczy wybranych produktów lub marek, ma określony termin obowiązywania i może trwać tylko do wyczerpania zapasów.
Przy promocjach typu „trzeci za 1 zł” szczególnie opłacalne może być dobranie produktów o podobnej cenie. Dzięki temu rabat naliczony na trzeci artykuł będzie miał większą wartość.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.