Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego. Samochód wypadł z drogi, duże utrudnienia w kierunku Pragi

4 września 2026 12:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Samochód osobowy wypadł z jezdni i zatrzymał się na terenie zielonym w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska tramwajowego. Na miejscu pracują służby. Kierowcy jadący w kierunku Pragi muszą liczyć się z utrudnieniami.

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wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują skalę uszkodzeń samochodu. Auto ma mocno rozbitą przednią szybę, uszkodzony dach oraz lewy bok. W pojeździe uruchomiły się poduszki powietrzne. Uszkodzone zostało również boczne lusterko, a na trawie obok samochodu leżą oderwane elementy nadwozia.

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wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Samochód zatrzymał się przy torowisku

Pojazd znalazł się poza jezdnią, na pasie zieleni biegnącym wzdłuż torów tramwajowych. Na fotografiach widać również otwartą maskę samochodu.

Na miejscu pojawiły się policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze prowadzą czynności związane ze zdarzeniem.

Na tym etapie nie podajemy informacji dotyczących liczby i stanu osób poszkodowanych, ponieważ nie mamy ich potwierdzenia.

wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
wypadek na rondzie Starzyńskiego Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Utrudnienia w kierunku Pragi

Zdarzenie powoduje utrudnienia dla kierowców poruszających się przez rondo Starzyńskiego w kierunku Pragi. W rejonie wypadku pracują służby, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i liczyć się ze spowolnieniem ruchu.

Okoliczności oraz dokładny przebieg wypadku będą wyjaśniane. Artykuł będziemy aktualizować, gdy pojawią się potwierdzone informacje od służb.

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