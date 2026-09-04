Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego. Samochód wypadł z drogi, duże utrudnienia w kierunku Pragi
Poważny wypadek na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Samochód osobowy wypadł z jezdni i zatrzymał się na terenie zielonym w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska tramwajowego. Na miejscu pracują służby. Kierowcy jadący w kierunku Pragi muszą liczyć się z utrudnieniami.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują skalę uszkodzeń samochodu. Auto ma mocno rozbitą przednią szybę, uszkodzony dach oraz lewy bok. W pojeździe uruchomiły się poduszki powietrzne. Uszkodzone zostało również boczne lusterko, a na trawie obok samochodu leżą oderwane elementy nadwozia.
Samochód zatrzymał się przy torowisku
Pojazd znalazł się poza jezdnią, na pasie zieleni biegnącym wzdłuż torów tramwajowych. Na fotografiach widać również otwartą maskę samochodu.
Na miejscu pojawiły się policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze prowadzą czynności związane ze zdarzeniem.
Na tym etapie nie podajemy informacji dotyczących liczby i stanu osób poszkodowanych, ponieważ nie mamy ich potwierdzenia.
Utrudnienia w kierunku Pragi
Zdarzenie powoduje utrudnienia dla kierowców poruszających się przez rondo Starzyńskiego w kierunku Pragi. W rejonie wypadku pracują służby, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i liczyć się ze spowolnieniem ruchu.
Okoliczności oraz dokładny przebieg wypadku będą wyjaśniane. Artykuł będziemy aktualizować, gdy pojawią się potwierdzone informacje od służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.