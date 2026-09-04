Zima pod znakiem drogiego gazu. Polaków czekają wyższe rachunki i niepewność. Sprawdź prognozy i stawki w Warszawie
Nadchodzący sezon grzewczy 2026/2027 przyniesie kolejne wyzwania finansowe dla polskich gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca zima stanie pod znakiem wysokich cen gazu ziemnego. Sukcesywne wygaszanie państwowych tarcz ochronnych, odmrożenie stawek taryfowych oraz zawirowania na europejskich giełdach surowcowych (w tym na holenderskiej giełdzie TTF) przekładają się na zapowiedzi odczuwalnych podwyżek na rachunkach. W stolicy skutki wzrostu cen błękitnego paliwa odczują zarówno mieszkańcy ogrzewający domy indywidualnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe oraz lokalny biznes w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Giełdowe zawirowania i wyższe taryfy URE. Dlaczego gaz drożeje przed zimą
Analitycy rynku energii wskazują, że stopniowy powrót do rynkowych mechanizmów kształtowania cen paliw gazowych przy jednoczesnym wzroście kosztów dystrybucji oznacza podwyżki rachunków za gaz średnio o 15 do 25 proc. w skali roku. Na wysokie wyceny surowca wpływają ograniczenia w podaży płynnego gazu LNG, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 oraz wzmożona rynek europejski o zapasy surowca przed mrozami.
Podstawą prawną zatwierdzania i stosowania taryf dla odbiorców indywidualnych oraz wybranych podmiotów wrażliwych są przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 304 z późn. zm.). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdza cenniki dostawców poszukiwanych na rynku (m.in. PGNiG Obrót Detaliczny), jednak powrót do pełnych opłat dystrybucyjnych bezwzględnie podnosi ostateczną kwotę na fakturach.
Ciężar opłat w stołecznych dzielnicach. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, gdzie z ogrzewania gazowego korzystają tysiące domów jednorodzinnych oraz kamienic z własnymi kotłowniami, wzrost cen uderzy w ciągłość budżetową wielu rodzin. W obrzeżnych rejonach dzielnic Wola (Koło, Ulrychów) oraz Mokotów (Sadyba, Wyględów) koszty ogrzania domu gazem w zimowych miesiącach mogą wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście podwyżki odczują zwłaszcza właściciele lokalnych biznesów – w tym piekarze, restauratorzy i rzemieślnicy, dla których gaz stanowi kluczowy nośnik energii produkcyjnej. Brak możliwości objęcia małych firm ochroną taryfową zmusi wielu przedsiębiorców do podniesienia cen oferowanych usług i produktów, co dodatkowo podbije lokalną inflację w stolicy.
Jak krok po kroku ograniczyć rachunki za gaz przed nadchodzącą zimą
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci zredukować zużycie gazu i obniżyć opłaty przed sezonem grzewczym:
- Wykonaj obowiązkowy przegląd techniczny pieca gazowego – wyczyszczenie palników i regulacja kotła w domach na Woli czy Mokotowie pozwala podnieść sprawność urządzenia i zredukować zużycie gazu o 5-8 proc.
- Zainstaluj programowalne termostaty pokojowe – obniżenie temperatury w pomieszczeniach o zaledwie 1°C (np. do 20°C w dzień i 18°C w nocy) zmniejsza zużycie energii grzewczej o około 6 proc.
- Uszczelnij okna i drzwi przed pierwszymi mrozami – zlikwiduj mostki cieplne w mieszkaniu, stosując taśmy uszczelniające i regulując docisk skrzydeł okiennych.
- Złóż oświadczenie do dostawcy dla wspólnoty mieszkaniowej – zarządcy budynków w Śródmieściu powinni upewnić się, że złożyli do sprzedawcy gazu aktualne deklaracje uprawniające do stosowania taryf chronionych dla mieszkańców.
- Weryfikuj przypisanie do grupy taryfowej (W-1, W-2, W-3) – upewnij się u swojego dostawcy, że Twoje roczne zużycie odpowiada optymalnej taryfie, co pozwala uniknąć zawyżonych opłat stałych.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.