W Biedronce zaczęło się słodkie szaleństwo. Klienci biorą po kilka sztuk. Powód widać dopiero przy kasie
Miłośnicy słodyczy mają powód, by zajrzeć do Biedronki. Sieć przygotowała serię promocji obejmujących popularne produkty marek Kinder, Milka i 7 Days. Najmocniej wyróżnia się akcja 2+1 gratis, ale na sklepowych półkach można znaleźć również spore obniżki cen.
Oferty obowiązują od czwartku 3 września do soboty 5 września 2026 roku. W przypadku części z nich potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Wszystkie słodycze Kinder 2+1 gratis
Jedną z najmocniejszych promocji jest akcja obejmująca wszystkie słodycze Kinder. Klienci mogą kupić trzy produkty, a najtańszy z nich otrzymają gratis.
Produkty można dowolnie mieszać. Na materiałach promocyjnych widać między innymi Kinder Chocolate, Kinder Cards, Kinder Bueno, Kinder Crispy oraz Kinder Niespodzianki.
Obowiązuje dzienny limit sześciu produktów, w tym maksymalnie dwóch gratis, przypisany do karty Moja Biedronka.
Kinder Niespodzianka za 1 grosz
Sieć przygotowała również osobną ofertę na jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów Kinder.
Przy zakupie trzech Kinder Niespodzianek po 20 g trzecia kosztuje zaledwie 1 grosz. Dwie pierwsze kosztują po 5,99 zł, natomiast za trzecią klient płaci symboliczny grosz.
Także tutaj wymagane jest użycie karty Moja Biedronka.
Duża obniżka na czekolady Milka
Kolejna promocja dotyczy dużych czekolad Milka o gramaturze 250–300 g.
Przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka cena jednej spada do 14,99 zł. Na materiale promocyjnym jako cenę regularną wskazano 19,99 zł.
Do wyboru są różne warianty smakowe, więc osoby planujące większy zapas mogą połączyć różne rodzaje czekolad objętych akcją.
7 Days po 2 zł
Na liście przecen znalazły się również przekąski 7 Days. Wybrane produkty o gramaturze 60 g kosztują przy zakupie dwóch sztuk 2 zł za opakowanie.
To jedna z tych ofert, które mogą szczególnie zainteresować klientów kompletujących przekąski do szkoły, pracy albo na wyjazd.
Na zakupy są tylko trzy dni
Najważniejszy jest termin. Pokazane promocje trwają tylko od 3 do 5 września, a przy części ofert obowiązują limity oraz konieczność użycia karty Moja Biedronka.
Przed zakupem warto więc sprawdzić oznaczenia przy konkretnych produktach i warunki naliczania rabatu. Przy najpopularniejszych słodyczach zainteresowanie może być spore, szczególnie że kilka promocji obowiązuje jednocześnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.