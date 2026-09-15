Gigantyczna promocja w Biedronce. Plecak kabinowy znanej marki za 29,48 zł. Jest jeden warunek
Biedronka mocno przeceniła plecak kabinowy WINGS Skylark Mini. Model o wymiarach około 40 × 25 × 15 cm i pojemności około 21 litrów można kupić w promocji za 29,48 zł zamiast 99 zł. To aż około 70 proc. taniej. Jest jednak istotny warunek: taką cenę uzyskamy w ramach promocji przy zakupie sześciu różnych artykułów objętych akcją. Do wyboru są trzy kolory plecaka.
To może być jedna z ciekawszych okazji dla osób, które często podróżują samolotem, wybierają się na krótki city break albo po prostu szukają niewielkiego plecaka podróżnego.
W Biedronce pojawił się WINGS Skylark Mini, czyli kompaktowy plecak kabinowy znanej polskiej marki bagażowej. Jego regularna cena wskazana w ofercie wynosi 99 zł. W ramach promocji cena jednostkowa może spaść do 29,48 zł.
Oznacza to obniżkę o blisko 70 proc.
Z 99 zł na 29,48 zł
Na pierwszy rzut oka cena wygląda wręcz niewiarygodnie. Na prezentowanej ofercie widnieje:
99 zł → 29,48 zł.
Żeby jednak uzyskać taką cenę, trzeba spełnić warunki promocji. Oferta jest powiązana z zakupem sześciu różnych produktów promocyjnych.
Wśród produktów objętych akcją mogą znajdować się m.in. artykuły papiernicze, piśmiennicze oraz inne towary wskazane przez sieć w regulaminie promocji. Przed zakupem warto więc sprawdzić oznaczenia przy półce i warunki obowiązujące w konkretnym sklepie.
Na zdjęciu oferty plecak jest oznaczony obniżką -70 proc.
Ma dokładnie taki rozmiar, jakiego szukają podróżujący samolotem
Najciekawsze są jednak wymiary.
WINGS podaje dla tego modelu około:
40 cm wysokości, 25 cm szerokości i 15 cm głębokości.
Pojemność wynosi około 21 litrów, a masa samego plecaka to około 0,8 kg. Producent zastrzega tolerancję wymiarów na poziomie +/- 2 cm.
To kompaktowy format zaprojektowany właśnie z myślą o podróżowaniu i przewożeniu rzeczy w kabinie samolotu.
WINGS podaje długą listę linii lotniczych
Według specyfikacji producenta wymiary modelu odpowiadają wymaganiom kabinowym wskazanych przewoźników, wśród których wymienione są Ryanair, Wizz Air, LOT, Lufthansa, easyJet, Norwegian, KLM, Air France, British Airways oraz Turkish Airlines.
To szczególnie interesujące w przypadku tanich linii, ponieważ odpowiednio niewielki plecak może pozwolić uniknąć konieczności dokupowania większego bagażu — oczywiście pod warunkiem, że odpowiada limitowi przewidzianemu dla konkretnej taryfy i aktualnym zasadom przewoźnika.
Przed każdym lotem warto to ponownie sprawdzić. Linie lotnicze zmieniają regulaminy, a dopuszczalny bagaż może zależeć również od kupionego biletu.
21 litrów na krótki wyjazd
Mimo niewielkich wymiarów producent deklaruje około 21 litrów pojemności.
To może wystarczyć na krótki wyjazd, zwłaszcza jeśli ograniczymy bagaż do kilku ubrań, kosmetyków w wersji podróżnej, elektroniki i podstawowych rzeczy osobistych.
Sam producent opisuje ten model jako plecak przeznaczony zarówno do codziennego użytkowania, jak i podróżowania. Konstrukcja obejmuje m.in. przestronną komorę główną z pasami zabezpieczającymi zawartość, organizer na drobiazgi, przednią kieszeń oraz boczną kieszeń na butelkę.
Można zamienić go w torbę
Jest też ciekawa funkcja 2w1.
Model może być używany nie tylko jako klasyczny plecak. Dzięki dodatkowym uchwytom i paskowi można zmienić sposób jego noszenia i wykorzystać go jako torbę podróżną.
Z tyłu znajduje się również pas umożliwiający zamocowanie plecaka na wysuwanej rączce walizki. Producent zastosował ponadto wentylowane plecy, co może poprawiać komfort podczas dłuższego noszenia.
Plecak jest lekki
W podróży samolotem liczy się każdy kilogram, dlatego znaczenie ma także masa samego bagażu.
WINGS Skylark Mini waży około 0,8 kg.
Plecak wykonany jest z poliestru, ma miękką konstrukcję i zamykany jest na zamki błyskawiczne. Producent deklaruje również 2-letnią gwarancję.
Najważniejsze parametry modelu to: 40 × 25 × 15 cm, około 21 l pojemności, około 0,8 kg wagi, poliester, miękka konstrukcja oraz tolerancja wymiarów +/- 2 cm.
Biedronka sprzedawała już plecaki WINGS
Sama marka nie jest nowością w ofercie sieci. Na oficjalnej stronie Biedronki można znaleźć wcześniejsze oferty plecaków kabinowych WINGS o wymiarach 40 × 25 × 15 cm, a w Biedronka Home dostępne były również większe wersje Skylark.
Tym razem uwagę zwraca przede wszystkim skala obniżki.
29,48 zł zamiast 99 zł oznacza oszczędność 69,52 zł na jednym plecaku, czyli około 70 proc.
Przy takiej cenie WINGS Skylark Mini może zainteresować nie tylko osoby planujące najbliższy lot, ale również tych, którzy chcą mieć niewielki plecak przygotowany na weekendowy wyjazd czy krótką podróż.
Trzeba tylko pamiętać o najważniejszym: 29,48 zł nie jest zwykłą ceną półkową pojedynczego plecaka. To cena wynikająca z promocji i wymaga spełnienia jej warunków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.