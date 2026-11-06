Gigantyczna promocja w Biedronce rusza w sobotę. Drugi produkt za 1 zł. Tylko jeden dzień na zakupy
Biedronka przygotowała wyjątkową promocję na sobotę, 7 listopada. Klienci będą mogli kupić drugi produkt za symboliczną złotówkę. Oferta dotyczy jaj z chowu ściółkowego i obowiązuje tylko przez jeden dzień. Jest jednak ważny warunek, o którym trzeba pamiętać przed podejściem do kasy.
Biedronka rusza z wielką promocją w sobotę
W sobotę, 7 listopada, w sklepach sieci Biedronka pojawi się jednodniowa oferta na jaja marki Moja Kurka.
Promocja obejmuje opakowania po 10 sztuk jaj z chowu ściółkowego w rozmiarach M i L.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze, będzie kosztowało zaledwie 1 zł.
To propozycja dla osób, które planują większe zakupy spożywcze na weekend. Jajka należą do podstawowych produktów wykorzystywanych w polskich kuchniach, dlatego tego rodzaju promocje mogą zainteresować wielu klientów.
Drugi produkt za złotówkę. Jest ważny warunek
Promocja nie obejmuje jednak wszystkich kupujących bez wyjątku.
Aby skorzystać ze specjalnej ceny, należy posiadać kartę Moja Biedronka lub korzystać z aplikacji sieci.
Oferta działa w formule „Mieszaj dowolnie”, co oznacza możliwość łączenia objętych promocją opakowań w rozmiarach M i L.
Limit wynosi 4 sztuki dziennie na kartę Moja Biedronka, czyli maksymalnie dwa produkty w promocyjnej cenie 1 zł.
Warto pamiętać, że cena pierwszego opakowania pozostaje standardowa. Ostateczna oszczędność zależy więc od jego aktualnej ceny w sklepie.
Tylko w sobotę, 7 listopada
Najważniejszą informacją jest bardzo krótki termin obowiązywania oferty.
Promocja została zapowiedziana wyłącznie na sobotę, 7 listopada. Nie ma informacji, aby miała obowiązywać również w niedzielę lub kolejnych dniach.
Osoby zainteresowane zakupem powinny sprawdzić dostępność produktu w swoim sklepie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz jajka, sobotnia promocja może być okazją do obniżenia kosztów zakupów.
Przed wyjściem do Biedronki warto pamiętać o trzech zasadach: oferta obowiązuje tylko 7 listopada, drugi tańszy produkt kosztuje 1 zł, a do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.