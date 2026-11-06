Groźne zdarzenie w metrze. Sześć stacji zamkniętych

6 listopada 2026 18:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Pociągi M1 kursują na skróconej trasie Kabaty – Dworzec Gdański, a sześć stacji na północnym odcinku zostało wyłączonych z ruchu. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, powodem jest wypadek z udziałem pasażera.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Wypadek z udziałem pasażera. Pociąg zdążył się zatrzymać

Oficjalny komunikat dla podróżnych wskazuje przyczyny techniczne i informuje o skróceniu trasy linii M1. Z ustaleń Warszawy w Pigułce wynika jednak, że za zatrzymaniem ruchu na północnym odcinku stoi zdarzenie z udziałem człowieka: jeden z pasażerów upadł z peronu na tory. Pociąg zdążył się zatrzymać, zanim doszło do potrącenia.

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Z ruchu wyłączono sześć stacji: Plac Wilsona, Marymont, Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. To cały odcinek pierwszej linii położony na północ od Dworca Gdańskiego. Pociągi kursują między Kabatami a stacją Dworzec Gdański, która pozostaje dostępna dla pasażerów i jest krańcem skróconej trasy. Osoby jadące z południa miasta lub ze Śródmieścia w kierunku Bielan nie dojadą więc metrem do dotychczasowej stacji docelowej. Utrudnienia dotyczą również podróżnych, którzy chcieli rozpocząć przejazd na jednej z sześciu wyłączonych stacji.

Fot. WTP.

Trwa uruchamianie autobusów zastępczych

W komunikacie zapowiedziano uruchamianie linii zastępczej ZA METRO na trasie Metro Młociny 20 – Dworzec Gdański. Oznaczenie „20” przy Młocinach wskazuje numer przystanku, z którego ma korzystać komunikacja zastępcza. Ważne jest sformułowanie o trwającym uruchamianiu połączenia: przekazana informacja nie potwierdza jeszcze regularnego kursowania autobusów na całej trasie. Nie podano w niej także częstotliwości odjazdów ani szczegółowej listy przystanków pośrednich. Pasażerowie powinni uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na przesiadkę i oczekiwanie.

Jak zaplanować przejazd przez północną część Warszawy?

Przy podróży od strony centrum w kierunku zamkniętych stacji trzeba uwzględnić zakończenie przejazdu metrem na Dworcu Gdańskim i dalszą drogę komunikacją naziemną. Z kolei osoby rozpoczynające podróż przy Młocinach powinny zwrócić uwagę na wskazany w komunikacie przystanek Metro Młociny 20. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne informacje Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ organizacja przewozów może zmieniać się wraz z uruchamianiem autobusów zastępczych. Na podstawie komunikatu z godziny 18:01 nie można określić czasu zakończenia utrudnień ani zakładać, że metro za chwilę wróci na pełną trasę.

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