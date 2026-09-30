Gigantyczna promocja w Biedronce wystartowała. Aż 70 proc. rabatu, ale jest jeden warunek
Biedronka uruchomiła w środę 30 września dużą promocję na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki. Przy zakupie sześciu produktów objętych akcją klienci otrzymają 70 proc. rabatu na każdy z nich. Produkty można dowolnie mieszać, a oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień.
To okazja dla osób szukających przecenionych rzeczy do domu, tekstyliów lub zabawek. Trzeba jednak zwrócić uwagę na oznaczenia: akcja dotyczy produktów promocyjnych wskazanych przez sklep, a nie całego asortymentu tych kategorii.
Sześć produktów i 70 proc. rabatu na każdy
Mechanizm promocji wymaga zakupu sześciu artykułów objętych ofertą. Po spełnieniu tego warunku rabat wynosi 70 proc. na każdy produkt.
Biedronka pozwala dowolnie mieszać rzeczy uczestniczące w akcji. Nie trzeba więc wybierać sześciu identycznych produktów — można skompletować zakupy z różnych dostępnych propozycji.
Warto najpierw sprawdzić oznaczenia przy towarach. Produkt z tej samej kategorii, który nie uczestniczy w promocji, nie musi zostać uwzględniony przy naliczaniu rabatu.
Ile można zaoszczędzić?
Rabat w wysokości 70 proc. oznacza, że klient płaci 30 proc. ceny stanowiącej podstawę obniżki.
Przykładowo, jeśli sześć produktów objętych akcją kosztuje przed rabatem łącznie 200 zł, po zastosowaniu promocji rachunek za nie wyniesie 60 zł. Oszczędność to 140 zł. To przykładowe wyliczenie — rzeczywista kwota zależy od cen wybranych artykułów.
Potrzebna karta lub aplikacja Moja Biedronka
Aby skorzystać z oferty, trzeba użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka. Należy ją zeskanować przy kasie podczas zakupów.
Obowiązuje również limit: maksymalnie 24 produkty objęte rabatem na kartę Moja Biedronka. Pozwala to kupić do czterech zestawów po sześć artykułów, zgodnie z zasadami akcji.
Promocja kończy się jeszcze dziś
Na grafice Biedronki wskazano jednoznacznie: oferta jest ważna 30 września. Oznacza to, że środowa akcja nie przechodzi automatycznie na kolejne dni.
Przed zapłatą warto upewnić się, że wszystkie wybrane rzeczy uczestniczą w promocji, liczba produktów spełnia wymagany warunek, a karta lub aplikacja została zeskanowana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.