Wielka promocja od czwartku w Lidlu. Drugi produkt za pół ceny, ale trzeba aktywować kupon
Lidl zapowiada kolejną akcję dla klientów, którzy planują zakupy do domu. Od czwartku, 1 października, wszystkie piżamy i prześcieradła zostaną objęte promocją pozwalającą kupić drugi, tańszy produkt z rabatem 50%. Oferta potrwa do soboty, 3 października. Warunkiem skorzystania z obniżki jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie aplikacji przy kasie.
Na udostępnionej stronie gazetki sieć prezentuje ofertę marki Livarno. Widać na niej piżamy w różnych wzorach oraz prześcieradła w kilku kolorach. Najważniejsza informacja dotyczy jednak zakresu akcji: zgodnie z zapowiedzią promocja obejmuje wszystkie piżamy i prześcieradła.
To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić domowe tekstylia albo kupić piżamy dla kilku domowników. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy z nich zostanie przeceniony o połowę.
Drugi produkt taniej o 50%. Jak policzyć oszczędność?
Rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu, dlatego wysokość oszczędności zależy od cen wybranej pary. Nie oznacza to obniżenia całego rachunku o 50%.
Przykładowo, gdyby dwa produkty kosztowały po 40 zł, pierwszy kosztowałby 40 zł, a drugi 20 zł. Łączny rachunek wyniósłby więc 60 zł zamiast 80 zł. Przy dwóch produktach w tej samej cenie oszczędność wynosi 25% ich łącznej wartości. To przykład obliczenia, a nie cena podana w gazetce.
Jeżeli ceny będą różne, połowa rabatu zostanie naliczona od ceny tańszego artykułu.
Sam wybór produktów nie wystarczy
Na stronie gazetki Lidl wyraźnie wskazuje, że do skorzystania z oferty potrzebny jest kupon w aplikacji Lidl Plus. Przed zapłatą należy go aktywować, a następnie zeskanować aplikację przy kasie.
Szczegółowe warunki promocji mają być dostępne w Lidl Plus. Warto sprawdzić je przed zakupem, zwłaszcza jeśli planujemy wziąć więcej niż dwa produkty lub połączyć piżamę z prześcieradłem. Udostępniona strona nie podaje limitu wykorzystania kuponu ani dokładnych zasad łączenia tych kategorii.
Oferta rusza 1 października
Akcja została zapowiedziana na czwartek–sobotę, od 1 do 3 października. Przed wyjściem do sklepu warto sprawdzić rozmiary potrzebnych prześcieradeł i aktywować kupon. Dzięki temu łatwiej wybrać produkty, które rzeczywiście przydadzą się w domu, i skorzystać z zapowiedzianej obniżki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.