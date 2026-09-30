Od 1 października wielka promocja w Lidlu. Druga butelka gratis, ale trzeba aktywować kupon
Lidl rozpocznie w czwartek 1 października promocję na olej rzepakowy Kujawski w butelkach o pojemności jednego litra. Przy zakupie dwóch butelek jedną można otrzymać gratis. Oferta potrwa do soboty 3 października i będzie dostępna z kuponem w aplikacji Lidl Plus.
Olej jest produktem, który można kupić na zapas, dlatego akcja 1+1 gratis może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić warunki kuponu — promocja ma limit gratisowych opakowań.
Dwie butelki oleju za 6,79 zł
W gazetce Lidl podaje 6,79 zł jako cenę jednej litrowej butelki oleju Kujawski poza promocją. Przy zastosowaniu mechanizmu 1+1 gratis klient otrzyma dwie butelki za tę kwotę.
Oznacza to dwa litry oleju za 6,79 zł, czyli około 3,40 zł za litr. Bez promocji dwie butelki w podanej cenie kosztowałyby 13,58 zł. Oszczędność przy zakupie pary wynosi więc 6,79 zł.
Oferta dotyczy wskazanego w gazetce oleju rzepakowego Kujawski o pojemności 1 l.
Trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację
Aby skorzystać z obniżki, należy aktywować odpowiedni kupon w Lidl Plus, a następnie zeskanować aplikację podczas płatności.
Samo wybranie dwóch butelek nie wystarczy do spełnienia warunków oferty. Najlepiej aktywować kupon przed podejściem do kasy i upewnić się, że do koszyka trafił produkt objęty akcją.
Maksymalnie trzy butelki gratis
Lidl wskazuje limit trzech gratisowych opakowań na kupon. Przy wykorzystaniu całego limitu można kupić trzy płatne butelki i otrzymać kolejne trzy gratis.
Taki zakup oznacza sześć litrów oleju za 20,37 zł. W porównaniu z zakupem sześciu butelek po 6,79 zł oszczędność wyniesie również 20,37 zł.
Szczegółowe zasady realizacji kuponu są dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Promocja potrwa od czwartku do soboty
Akcja rozpocznie się 1 października 2026 roku, a zakończy 3 października. Klienci będą mieli więc trzy dni na skorzystanie z oferty.
Osoby planujące uzupełnienie zapasów powinny pamiętać o trzech warunkach: właściwym produkcie, aktywnym kuponie i zeskanowaniu aplikacji przy kasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.