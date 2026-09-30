Odwołano 38 pociągów, opóźnienia sięgają setek minut! Uszkodzony kabel zatrzymał ruch w stolicy.
Wystarczył jeden błąd podczas prac remontowych, by kluczowa trasa kolejowa wychodząca z Warszawy została całkowicie sparaliżowana. Na peronach utknęły tysiące pasażerów, odwołano dziesiątki pociągów, a sztab kryzysowy walczy z czasem. Co dokładnie stało się w rejonie nastawni i dlaczego PKP PLK nie potrafi podać terminu przywrócenia normalnego ruchu?
Zapowiadanie telefoniczne i dziesiątki odwołanych kursów. Porażający bilans awarii
Do groźnego zdarzenia doszło w rejonie nastawni w Zielonce, gdzie prywatna firma prowadząca prace remontowe uszkodziła kluczowy kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W efekcie zaawansowane, automatyczne systemy bezpieczeństwa zostały całkowicie wyłączone z użytku. Aby utrzymać jakikolwiek ruch na strategicznym szlaku Warszawa Wileńska – Zielonka, kolejarze musieli przejść na awaryjne, ręczne sterowanie pociągami na podstawie tzw. telefonicznego zapowiadania.
Skutki usterki okazały się opłakane dla pasażerów. Jak poinformowały w środę PKP PLK, ekipy techniczne kontynuują naprawę uszkodzonej sieci i infrastruktury sterowania pod nadzorem specjalnie powołanego sztabu kryzysowego. Dotychczasowy bilans to aż 38 odwołanych pociągów oraz 55 składów opóźnionych na łączną sumę 766 minut. Co najgorsze dla podróżnych, przedstawiciele przewoźnika oficjalnie przyznali, że perspektywa zakończenia prac naprawczych nie jest obecnie znana.
Paraliż na Dworcu Wileńskim. Utrudnienia dla pracowników ze Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Awaria na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka uderzyła przede wszystkim w tysiące mieszkańców podwarszawskich miejscowości (m.in. Wołomina i Zielonki), którzy codziennie dojeżdżają do pracy i szkół w stolicy. Stacja Warszawa Wileńska jest kluczowym węzłem przesiadkowym dla ruchu podmiejskiego.
Skutki opóźnień odczuwają również pracownicy stołecznych zagłębi biurowych w Śródmieściu, na Woli oraz Mokotowie. Brak pewności co do kursowania pociągów wymusił na pasażerach z Mokotowa, Woli i Śródmieścia poszukiwanie alternatywnych tras, w tym przesiadki do drugiej linii metra (M2) na stacji Dworzec Wileński lub korzystanie ze stołecznych linii autobusowych. Przydatne informacje i aktualizowane na bieżąco rozkłady opóźnionych składów publikowane są na Portalu Pasażera.
Jak krok po kroku poradzić sobie z utrudnieniami na trasie z Warszawy
Zobacz zestaw najważniejszych wskazówek dla pasażerów dotkniętych awarią kabla:
- Śledź komunikaty na Portalu Pasażera – weryfikuj status swojego pociągu przed wyjściem na peron Warszawa Wileńska.
- Skorzystaj z linii metra M2 na Dworcu Wileńskim – to najszybsza alternatywa dla dojazdu do biur w Śródmieściu oraz na Woli.
- Uwzględnij wydłużony czas przejazdu – ruch na zapowiadanie telefoniczne drastycznie zmniejsza przepustowość torów.
- Szukaj alternatywnych połączeń autobusowych ZTM – wybieraj linie łączące powiat wołomiński z prawobrzeżną Warszawą.
- Planuj powrót z Woli, Mokotowa i Śródmieścia z wyprzedzeniem – ze względu na brak terminu zakończenia naprawy utrudnienia mogą potrwać dłużej.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.