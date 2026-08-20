Gigantyczna promocja w Biedronce. Z 94,99 zł do 5 zł. Promocja już ruszyła, ten produkt może zniknąć z półek
Biedronka rozpoczęła w czwartek, 20 sierpnia, kolejną serię mocnych promocji. Jedna z nich szczególnie zwraca uwagę: przy zakupie 2 opakowań mleka Bebilon Profutura 800 g drugie kosztuje tylko 5 zł, podczas gdy regularna cena jednego opakowania wynosi 94,99 zł. To jednak niejedyna okazja przygotowana na okres od 20 do 22 sierpnia.
Produkt za 94,99 zł, a drugi za 5 zł
Promocja na mleko Bebilon Profutura 800 g może zainteresować przede wszystkim rodziców, którzy regularnie kupują ten produkt. Zasada jest prosta: przy zakupie 2 opakowań drugie, tańsze, kosztuje 5 zł.
Przy regularnej cenie 94,99 zł za sztukę różnica jest ogromna. Gdyby oba opakowania kosztowały po 94,99 zł, za zakupy trzeba byłoby zapłacić 189,98 zł. W promocji, przy 2 produktach w tej samej cenie regularnej, byłoby to 99,99 zł.
Oznacza to oszczędność sięgającą 89,99 zł na takim zestawie.
Podobną akcją objęto wszystkie pieluszki Dada Extra Care. Również tutaj drugi produkt można otrzymać za 5 zł.
Biedronka przeceniła ekspresy aż o 75 proc.
Bardzo mocna obniżka pojawiła się również w dziale ze sprzętem AGD. Biedronka przeceniła ekspresy do kawy Delta Q.
Ekspres Delta Q Evolution, którego wcześniejsza cena wynosiła 199 zł, można kupić za 49,75 zł. To przecena o 75 proc.
Jeszcze większa kwotowo oszczędność dotyczy modelu Milk Evolution ze spieniaczem do mleka. Cena spadła z 299 zł do 74,75 zł.
W przypadku tych ofert wymagane jest skorzystanie z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Nie tylko 5 zł. Drugi produkt także za symboliczną złotówkę
Sieć przygotowała również promocje, w których za drugi produkt klient płaci zaledwie 1 zł.
Akcja obejmuje między innymi wybrane produkty popularnych marek. Wśród nich znalazły się kosmetyki do oczyszczania twarzy Nivea, pasty Colgate Max White Stain Protect oraz herbaty Lipton w opakowaniach po 20 torebek.
Promocją objęto również produkty marki Eden.
Z kolei w ramach mechanizmu, w którym drugi produkt kosztuje 5 zł, dostępne są m.in. kostki i zawieszki do toalet Bref.
Przed zakupem trzeba jednak dokładnie sprawdzić warunki konkretnej akcji, w tym wymagania dotyczące karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz ewentualne limity.
Biedronka dorzuca produkty gratis
Na tym lista promocji się nie kończy. Do soboty, 22 sierpnia, klienci mogą korzystać również z ofert wielosztukowych.
Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą skorzystać z promocji 1+1 gratis na kawy Dallmayr 500 g. Akcja obejmuje kawę mieloną Classic Intense oraz ziarnistą Classic.
Na wszystkie kapsułki do kawy Delta przygotowano natomiast mechanizm 4+3 gratis. Klient kupujący 7 produktów objętych akcją płaci za 4 z nich.
Są też promocje bez karty Moja Biedronka
Nie wszystkie obniżki wymagają uczestnictwa w programie lojalnościowym. W ofercie znalazły się również akcje dostępne bez skanowania karty.
Jedną z nich jest 1+1 gratis na świeże kolby kukurydzy. Kolejna obejmuje parówki Berlinki z Morlin w opakowaniach 315 g. W tym przypadku obowiązuje mechanizm 2+2 gratis.
To oznacza, że przy spełnieniu warunków promocji klient bierze 4 opakowania, ale płaci za 2.
Promocje ruszyły 20 sierpnia. Warto pilnować terminów
Najważniejsze akcje rozpoczęły się w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku, i mają obowiązywać do soboty, 22 sierpnia. Część ofert może mieć własne zasady, limity lub wymagać użycia aplikacji albo karty Moja Biedronka.
Przy tak dużych przecenach dostępność poszczególnych produktów może też zależeć od konkretnego sklepu. Szczególnie dotyczy to produktów niespożywczych i sprzętu dostępnego w ograniczonej liczbie sztuk.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli i tak planujesz zakupy w Biedronce, przed wejściem do sklepu sprawdź aktualną ofertę i aktywuj wymagane promocje w aplikacji, jeśli dana akcja tego wymaga.
Najbardziej zwraca uwagę promocja na Bebilon Profutura 800 g. Przy regularnej cenie 94,99 zł drugie opakowanie za 5 zł może oznaczać bardzo dużą oszczędność dla osób, które rzeczywiście kupują ten produkt.
Mocne przeceny dotyczą także ekspresów Delta Q, gdzie ceny zostały obniżone o 75 proc. Do tego dochodzą akcje za 1 zł, 5 zł oraz wielopaki z produktami gratis.
Warto jednak kupować tylko te rzeczy, które rzeczywiście są potrzebne. Promocje są ograniczone czasowo, a poszczególne akcje mogą mieć dodatkowe warunki i limity.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.