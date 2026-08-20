Przelałeś 30 000 zł na złe konto? Bank ma 3 dni na działanie, a odbiorca 30
Jeden błędnie wpisany numer może wysłać 30 000 zł do zupełnie obcej osoby. Bank nie może po prostu cofnąć wykonanego przelewu i zabrać pieniędzy z rachunku odbiorcy. Musi jednak uruchomić specjalną procedurę odzyskania środków. Ma na to 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli odbiorca nie odda pieniędzy w ciągu 30 dni, przestaje być anonimowy. Poszkodowany może otrzymać jego dane i skierować sprawę do sądu.
3 dni nie oznaczają, że pieniądze od razu wrócą na konto
Termin 3 dni roboczych dotyczy działania banku, a nie zwrotu pieniędzy klientowi. Po otrzymaniu zgłoszenia bank musi zawiadomić odbiorcę albo skontaktować się z jego bankiem. Wszystko zależy od tego, gdzie prowadzony jest rachunek, na który trafiły pieniądze. Bank informuje odbiorcę o pomyłce i wskazuje specjalny rachunek techniczny. To właśnie na ten rachunek powinien zostać wykonany zwrot. Odbiorca dostaje również informację, że brak reakcji może skutkować ujawnieniem jego danych osobie poszkodowanej.
Jak wyjaśnia Rzecznik Finansowy, bank nadawcy musi rozpocząć działania w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli oba rachunki znajdują się w tym samym banku, instytucja sama kontaktuje się z odbiorcą. Gdy pieniądze trafiły do innego banku, bank nadawcy przekazuje mu informacje potrzebne do rozpoczęcia procedury. Nie oznacza to jednak, że bank może samodzielnie zablokować rachunek albo pobrać z niego 30 000 zł. Jeżeli przelew został prawidłowo zatwierdzony przez klienta, bank wykonał jego dyspozycję.
Najpierw sprawdź, czy przelew można jeszcze zatrzymać
Po zauważeniu pomyłki warto natychmiast zalogować się do bankowości internetowej. Przelew z przyszłą datą albo oczekujący na realizację może czasami zostać anulowany samodzielnie. Odpowiednia funkcja znajduje się zwykle w historii operacji lub zakładce z zaplanowanymi płatnościami. Jeśli takiej możliwości nie ma, trzeba od razu zadzwonić na infolinię. Warto również wysłać zgłoszenie przez bankowość elektroniczną. Dzięki temu pozostanie pisemny dowód podjętych działań.
Szanse na zatrzymanie przelewu zależą od momentu zgłoszenia. Zwykły przelew międzybankowy może przez pewien czas oczekiwać na najbliższą sesję rozliczeniową. Przelew natychmiastowy trafia do odbiorcy znacznie szybciej, często w kilka sekund. Przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez ten sam bank również może zostać zaksięgowany od razu. Im szybciej klient zauważy błąd, tym większa szansa, że pieniądze nie opuściły jeszcze jego banku. Po zaksięgowaniu operacji pozostaje już ustawowa procedura odzyskania środków.
Zgłaszając pomyłkę, należy podać datę przelewu, jego kwotę i błędny numer rachunku. Potrzebny będzie także prawidłowy numer odbiorcy oraz potwierdzenie operacji. Warto poprosić bank o numer sprawy i pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Ma to znaczenie, ponieważ od dnia zgłoszenia liczy się 30-dniowy termin przewidziany w procedurze.
Bank wykonuje przelew według numeru rachunku
Wiele osób zakłada, że bank porówna numer rachunku z nazwiskiem wpisanym w formularzu. W praktyce najważniejszy jest unikatowy identyfikator odbiorcy, czyli zazwyczaj numer konta. Jeżeli klient wpisze prawidłowo istniejący numer, ale poda inne nazwisko, przelew może zostać wykonany. Nazwa odbiorcy nie zawsze zatrzyma operację.
Ustawa o usługach płatniczych wskazuje, że przy przelewach z użyciem rachunku unikatowym identyfikatorem jest jego numer. Jeżeli klient poda niewłaściwy identyfikator, bank nie odpowiada za przekazanie pieniędzy na wskazane konto. Ma natomiast obowiązek pomóc w ich odzyskaniu. To ważna różnica. Bank uruchamia procedurę i kontaktuje się z odbiorcą, ale nie finansuje zwrotu z własnych pieniędzy.
Jeżeli błędny numer nie istnieje albo nie przejdzie kontroli technicznej, sytuacja jest łatwiejsza. System może odrzucić zlecenie jeszcze przed jego realizacją. Pieniądze mogą również automatycznie wrócić, gdy bank odbiorcy nie znajdzie aktywnego rachunku. Problem zaczyna się wtedy, gdy omyłkowo podany numer jest prawidłowy i należy do innej osoby. Właśnie w takich przypadkach potrzebna jest procedura zwrotu.
Odbiorca nie może uznać pieniędzy za własne
Wpływ 30 000 zł na konto nie oznacza, że odbiorca może swobodnie wykorzystać te środki. Pieniądze nie stają się jego własnością tylko dlatego, że nadawca popełnił błąd. Podstawą żądania zwrotu są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść kosztem kogoś innego, powinna ją zwrócić.
Rzecznik Finansowy wskazuje, że odbiorca błędnego przelewu powinien oddać całą otrzymaną kwotę. Bank udostępnia mu specjalny rachunek techniczny. Zwrot na ten rachunek chroni prywatność nadawcy i umożliwia bezpieczne rozliczenie sprawy. Bank odbiorcy nie może pobrać od niego opłaty ani prowizji za wykonanie takiego zwrotu.
Nie warto przelewać pieniędzy bezpośrednio na numer podany przez osobę, która dzwoni i żąda zwrotu. Może to być próba oszustwa albo element większego wyłudzenia. Bezpieczniej poczekać na oficjalne zawiadomienie z banku i użyć wskazanego rachunku technicznego. Odbiorca może również sam skontaktować się ze swoim bankiem, jeśli zauważy podejrzany wpływ. Nie powinien natomiast wypłacać pieniędzy ani regulować nimi własnych zobowiązań.
Gdy odbiorca dokona zwrotu, środki przechodzą przez rachunki techniczne banków. Jeśli oba konta prowadzi ta sama instytucja, pieniądze powinny trafić do nadawcy najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od zasilenia rachunku zwrotu. Przy różnych bankach operacja przechodzi dodatkowo pomiędzy instytucjami. Każda z nich ma określone obowiązki dotyczące dalszego przekazania środków.
Po 30 dniach bank może ujawnić dane odbiorcy
Jeżeli procedura nie przyniesie rezultatu w ciągu 30 dni, nadawca może zażądać danych odbiorcy. Żądanie należy złożyć pisemnie. Bank może wtedy przekazać imię, nazwisko i adres osoby, która otrzymała pieniądze. Jeżeli odbiorcą jest przedsiębiorca, przekazane zostaną jego nazwa, siedziba i adres. W tej sytuacji tajemnica bankowa nie blokuje dochodzenia zwrotu.
Bank nadawcy ma 3 dni robocze na przekazanie danych, jeżeli sam prowadzi rachunek odbiorcy. Gdy konto znajduje się w innej instytucji, procedura trwa dłużej. Bank odbiorcy ma 3 dni robocze na przesłanie danych bankowi nadawcy. Następnie bank nadawcy ma kolejne 3 dni robocze na przekazanie ich klientowi. Dlatego nie należy zakładać, że dane zawsze zostaną wydane dokładnie 31. dnia od zgłoszenia.
Otrzymanie danych otwiera drogę do bezpośredniego wezwania odbiorcy do zapłaty. W piśmie trzeba wskazać kwotę, numer błędnego przelewu i termin zwrotu. Warto również uprzedzić o naliczaniu ustawowych odsetek oraz skierowaniu sprawy do sądu. Wezwanie należy wysłać w sposób pozwalający potwierdzić doręczenie. Taki dokument może później wykazać, że nadawca próbował rozwiązać spór bez procesu.
Jeżeli odbiorca nadal nie odda pieniędzy, pozostaje pozew o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. Przy roszczeniu wynoszącym 30 000 zł sprawę co do zasady rozpozna sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Do pozwu warto dołączyć potwierdzenie przelewu, zgłoszenie złożone w banku oraz wezwanie do zapłaty. Potrzebne będą także dokumenty pokazujące przebieg procedury odzyskiwania pieniędzy.
Błędny przelew to nie kradzież pieniędzy z konta
Błędnego przelewu nie należy mylić z transakcją nieautoryzowaną. W pierwszym przypadku klient sam zatwierdza operację, ale wskazuje niewłaściwy rachunek. W drugim ktoś wykonuje transakcję bez zgody właściciela konta. Skutki prawne są zupełnie inne.
Przy błędnym przelewie bank nie ma obowiązku natychmiast oddać 30 000 zł z własnych środków. Musi pomóc w odzyskaniu pieniędzy od faktycznego odbiorcy. Przy transakcji nieautoryzowanej obowiązuje odrębna procedura. Bank powinien wtedy co do zasady przywrócić pieniądze najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Dlatego w zgłoszeniu trzeba dokładnie opisać zdarzenie. Użycie niewłaściwego określenia może utrudnić rozpatrzenie reklamacji.
Osobną kategorią są przelewy wykonane pod wpływem oszusta. Klient formalnie zatwierdza operację, ale robi to wskutek manipulacji. Takie sprawy bywają znacznie bardziej skomplikowane. Bank może uznać, że transakcja została autoryzowana, ponieważ klient sam podał kod lub zaakceptował przelew w aplikacji. W takiej sytuacji trzeba natychmiast powiadomić bank i policję. Nie należy czekać na rozwój wydarzeń ani prowadzić dalszych rozmów z oszustem.
Natychmiastowy kontakt z bankiem kluczem do sukcesu
Po zauważeniu błędu trzeba działać od razu, nawet jeśli przelew wynosi 300 zł, a nie 30 000 zł. Najpierw sprawdź, czy operacja nadal oczekuje na realizację. Jeżeli została zaksięgowana, zgłoś błędny przelew w banku i zachowaj potwierdzenie. Poproś o numer sprawy oraz datę rozpoczęcia procedury. Od tej daty liczy się termin potrzebny do dalszych działań.
Jeśli po 30 dniach pieniądze nie wrócą, złóż pisemne żądanie udostępnienia danych odbiorcy. Następnie wyślij wezwanie do zapłaty z konkretnym terminem. Brak zwrotu nie zamyka sprawy. Odbiorca nie może legalnie zatrzymać pieniędzy tylko dlatego, że przelew został prawidłowo zatwierdzony. Bank nie odzyska ich jednak siłą. Na końcowym etapie właściciel środków musi sam dochodzić zapłaty przed sądem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.