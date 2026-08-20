Pilny Alert RCB dla wielu regionów Polski. Burze, ulewy i silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu

20 sierpnia 2026 11:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w czwartek, 20 sierpnia, Alert RCB do mieszkańców kilku województw oraz części Mazowsza, Opolszczyzny i województwa łódzkiego. Ostrzeżenie dotyczy niebezpiecznej pogody prognozowanej na 20 i 21 sierpnia. Możliwe są burze, intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru. RCB ostrzega również przed przerwami w dostawie energii elektrycznej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Alert RCB trafił na telefony mieszkańców

Niebezpieczna pogoda może pojawić się w wielu regionach kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wiadomości SMS z ostrzeżeniem do osób przebywających na terenach objętych prognozowanymi zjawiskami.

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W komunikacie czytamy:

„Pogoda: dziś i jutro (20/21.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.”

Ostrzeżenie obejmuje zarówno czwartek, 20 sierpnia, jak i piątek, 21 sierpnia.

Te województwa objęto Alertem RCB

Wiadomości zostały skierowane do odbiorców znajdujących się na terenie 5 całych województw:

Zobacz również:

  • świętokrzyskiego,
  • śląskiego,
  • małopolskiego,
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego.

Alert obowiązuje również na części obszaru kolejnych 3 województw.

W województwie opolskim ostrzeżenie dotyczy powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, prudnickiego i strzeleckiego.

Alert RCB również dla części Mazowsza

Ostrzeżenie objęło również część województwa mazowieckiego. Wiadomości otrzymali odbiorcy na terenie powiatów:

lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego oraz Radomia.

To ważna informacja także dla osób podróżujących w czwartek i piątek na południe od Warszawy. Warunki pogodowe mogą szybko się zmieniać, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne komunikaty.

Ostrzeżenie także w województwie łódzkim

Na terenie województwa łódzkiego Alert RCB został skierowany do osób znajdujących się w powiatach opoczyńskim, piotrkowskim i radomszczańskim oraz w Piotrkowie Trybunalskim.

Skala ostrzeżenia jest więc duża i obejmuje znaczną część południowej oraz południowo-wschodniej Polski.

RCB ostrzega przed przerwami w dostawie prądu

Szczególną uwagę zwraca informacja o możliwości wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej. Silny wiatr podczas burz może powodować uszkodzenia infrastruktury energetycznej.

RCB zaleca przede wszystkim unikanie otwartych przestrzeni. Podczas gwałtownej burzy nie należy również szukać schronienia pod drzewami. Warto zabezpieczyć znajdujące się na balkonach, tarasach i posesjach przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Intensywny deszcz może gwałtownie ograniczyć widoczność, a silne podmuchy wiatru mogą utrudniać prowadzenie samochodu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli przebywasz na obszarze objętym Alertem RCB, śledź oficjalne komunikaty i nie ignoruj otrzymanego SMS-a. Ostrzeżenie obowiązuje na 20 i 21 sierpnia, dlatego sytuacja może zmieniać się również w kolejnych godzinach.

Przed nadejściem burzy warto zamknąć okna, zabezpieczyć rzeczy pozostawione na zewnątrz i naładować telefon. Ze względu na możliwość awarii energetycznych przydatny może być także naładowany powerbank.

Jeżeli burza zastanie Cię poza domem, unikaj otwartych przestrzeni oraz miejsc, w których silny wiatr może powodować dodatkowe zagrożenie. RCB apeluje wprost o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów.

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