Rossmann tnie cenę niemal do zera. Krem za około 50 zł teraz kosztuje tylko 3,99 zł
Takiej ceny trudno nie zauważyć. W Rossmannie można kupić regenerujący krem do rąk Delia Forest Blend 120 ml za zaledwie 3,99 zł. Przy cenie wynoszącej wcześniej około 50 zł oznacza to przecenę przekraczającą 90 proc. Kosmetyk zawiera 97 proc. składników pochodzenia naturalnego, a w jego składzie znalazły się m.in. ceramidy, masło shea i olej lniany.
Z około 50 zł na 3,99 zł. Ogromna różnica w cenie
Promocje w drogeriach potrafią być wysokie, ale zejście do poziomu kilku złotych za pełnowymiarowy kosmetyk zdecydowanie zwraca uwagę.
Regenerujący krem do rąk Delia Forest Blend o pojemności 120 ml kosztuje w Rossmannie 3,99 zł. W zestawieniu z ceną na poziomie około 50 zł różnica wynosi około 46 zł.
To właśnie cena może sprawić, że kosmetyk szybko zainteresuje klientów polujących na największe przeceny. Za mniej niż 4 zł otrzymujemy pełne opakowanie o pojemności 120 ml.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić aktualną cenę w konkretnym sklepie lub aplikacji Rossmann. W przypadku wyprzedaży dostępność produktów może się różnić między placówkami.
To nie jest zwykły krem do rąk
Delia Forest Blend został przygotowany z myślą o intensywnej pielęgnacji dłoni. Według informacji producenta 97 proc. składników wykorzystanych w formule jest pochodzenia naturalnego.
Kosmetyk ma wspierać regenerację skóry, łagodzić ją, odżywiać i wzmacniać. Producent wskazuje również, że krem szybko się wchłania i nie powinien pozostawiać na dłoniach nieprzyjemnego uczucia lepkości.
Produkt jest odpowiedni dla wegan.
Ceramidy, masło shea i olej lniany w składzie
Na uwagę zasługuje zestaw składników aktywnych. W kremie znajdziemy ekstrakt z liści brzozy, ceramidy, olej lniany, masło shea oraz ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej.
Ceramidy są często wykorzystywane w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji suchej skóry. Formułę uzupełniają składniki natłuszczające i pielęgnujące.
Producent kieruje kosmetyk przede wszystkim do osób z uszkodzoną i popękaną skórą dłoni. Krem ma także subtelną nutę zapachową pozostającą na skórze po zastosowaniu.
Duże opakowanie za mniej niż 4 zł
Promocję dodatkowo wyróżnia pojemność. Tubka zawiera 120 ml kremu, więc nie jest to niewielka wersja podróżna czy próbka.
Sposób stosowania jest standardowy. Niewielką ilość kosmetyku należy wmasować w czystą i suchą skórę dłoni, a następnie pozostawić do wchłonięcia.
Krem pochodzi z serii Forest Blend polskiej marki Delia Cosmetics. Producentem jest Delia Cosmetics z Rzgowa, a jako kraj pochodzenia wskazana została Polska.
Przy takiej przecenie produkt może szybko znikać
Cena 3,99 zł może przyciągnąć szczególnie klientów, którzy podczas wizyty w Rossmannie szukają produktów z największymi obniżkami.
Przy tego typu akcjach trzeba jednak zwracać uwagę na dostępność. Produkt znajdujący się w jednym Rossmannie nie musi być dostępny w każdym sklepie, szczególnie gdy promocja dotyczy końcówki asortymentu lub ograniczonej liczby opakowań.
Dlatego przed specjalnym wyjazdem do drogerii najlepiej sprawdzić ofertę konkretnej placówki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli używasz kremów do rąk, 3,99 zł za opakowanie 120 ml Delia Forest Blend jest ceną, którą zdecydowanie warto sprawdzić podczas najbliższej wizyty w Rossmannie.
Najważniejsze jest jednak porównanie ceny widocznej aktualnie w aplikacji lub na półce. Jeśli promocja jest dostępna w Twoim sklepie, różnica względem ceny wynoszącej wcześniej około 50 zł jest bardzo duża.
Warto też zwrócić uwagę na skład. Produkt zawiera m.in. ceramidy, olej lniany, masło shea i ekstrakt z liści brzozy, a według producenta 97 proc. jego składników jest pochodzenia naturalnego. Przy cenie poniżej 4 zł może to być jedna z tych wyprzedażowych ofert, które szybko znikają z drogerii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.