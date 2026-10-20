Gigantyczna promocja w Kauflandzie. Cena spadła o 40 zł, będzie można zrobić zapasy. Zostały dwa dni na wykorzystanie okazji
Jeśli kończą się środki do prania, warto zwrócić uwagę na obecną ofertę Kauflandu. Wybrane kapsułki i proszek Vizir kosztują 49,99 zł za duże opakowanie, czyli o 40 zł mniej od wskazanej w gazetce ceny 89,99 zł. Sieć oznacza obniżkę jako 44 proc., a wyższa kwota jest najniższą ceną z 30 dni przed promocją. Oferta trwa od 15 do 21 października 2026 roku. Na zakupy zostały więc wtorek i środa, a do wyboru są zarówno kapsułki, jak i proszek dla osób, które wolą samodzielnie odmierzać detergent.
Przy kapsułkach trzeba zwrócić uwagę na liczbę sztuk, bo w tej samej cenie dostępne są wybrane warianty w opakowaniach po 60 lub 50 kapsułek. W pierwszym przypadku jedna kosztuje około 83 gr, w drugim około 1 zł. To przydatne porównanie, gdy przy półce zastanawiamy się, które pudełko wybrać, choć znaczenie ma również sam rodzaj środka do prania. Nie oznacza to jednak automatycznie 60 albo 50 prań — do niektórych wsadów producent może zalecać więcej niż jedną kapsułkę. Najlepiej zerknąć na dawkowanie na pudełku, żeby wiedzieć, na jak długo taki zapas wystarczy w naszym domu.
|Produkt objęty ofertą
|Zawartość opakowania
|Cena opakowania
|Cena w przeliczeniu
|Vizir, wybrane kapsułki do prania
|60 sztuk
|49,99 zł
|Około 0,83 zł za kapsułkę
|Vizir, wybrane kapsułki do prania
|50 sztuk
|49,99 zł
|Około 1 zł za kapsułkę
|Vizir, wybrany proszek do prania
|4,4 kg
|49,99 zł
|Około 11,36 zł za kilogram
W przypadku proszku za 49,99 zł dostajemy opakowanie o wadze 4,4 kg. Tutaj cenę porównujemy za kilogram: po przeliczeniu wychodzi około 11,36 zł/kg. To najprostszy sposób, żeby zestawić tę ofertę z mniejszym workiem stojącym obok albo z ceną proszku, który zwykle kupujemy. To, na jak długo wystarczy duża paczka, zależy od dawkowania — przydaje się więc informacja na etykiecie, ile środka użyć do jednego prania. Warto też wybrać rodzaj odpowiedni do ubrań, które najczęściej trafiają do naszej pralki, żeby zakupiony zapas rzeczywiście się przydał.
Promocja może być dobrą okazją do uzupełnienia domowych zapasów, szczególnie jeśli Vizir jest środkiem, po który i tak regularnie sięgamy. Obniżka o 40 zł na jednym opakowaniu jest odczuwalna, a wybór między kapsułkami i proszkiem pozwala pozostać przy ulubionym sposobie prania. Oferta kończy się w środę, 21 października. Trzeba jednak pamiętać, że zapasy mogą wyprzedać się wcześniej, a w poszczególnych sklepach wybór wariantów może być różny. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej ceny, warto zajrzeć do Kauflandu przy najbliższych zakupach i nie zostawiać poszukiwania konkretnego opakowania na ostatnią chwilę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.