Wielka akcja promocyjna w Aldi. 1+1 gratis tylko do soboty. Ludzie będą wynosili całe kosze
W Aldi trwa promocja na kawę ziarnistą Jacobs w kilogramowych opakowaniach. Przy zakupie dwóch paczek klient płaci 89,99 zł za całość, ponieważ drugie opakowanie otrzymuje gratis. Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 19 października, i została zaplanowana do soboty, 24 października 2026 roku. W przeliczeniu na kilogram wychodzi około 45 zł. Warunkiem takiego kosztu jest zakup pary opakowań objętych ofertą: cena nie oznacza, że pojedynczą kilogramową paczkę można kupić za połowę kwoty wskazanej na etykiecie.
Cena regularna jednej paczki podana przez sieć wynosi 89,99 zł. Dwa opakowania przy tej stawce kosztowałyby 179,98 zł, natomiast w akcji 1+1 gratis rachunek za parę spada do 89,99 zł. Oszczędność względem zakupu dwóch sztuk po wskazanej cenie regularnej wynosi więc 89,99 zł, czyli 50 proc. Dokładny wynik dzielenia promocyjnej kwoty przez dwa kilogramy to 44,995 zł za kilogram. Najczytelniej mówić zatem o około 45 zł za kilogram; kwota do zapłaty za oba opakowania pozostaje równa 89,99 zł. Porównanie dotyczy ceny regularnej w Aldi, a nie najniższej ceny tej kawy na całym rynku.
|Wariant zakupu
|Ilość kawy
|Łączny koszt
|Koszt za kilogram
|Jedno opakowanie w podanej cenie regularnej
|1 kg
|89,99 zł
|89,99 zł
|Dwa opakowania według ceny regularnej
|2 kg
|179,98 zł
|89,99 zł
|Dwa opakowania w promocji 1+1 gratis
|2 kg
|89,99 zł
|44,995 zł, czyli około 45 zł
W gazetce wymieniono trzy warianty kawy ziarnistej Jacobs: Krönung, Crema i Espresso, każdy w opakowaniu 1 kg. Przy półce trzeba więc zwrócić uwagę zarówno na nazwę, jak i gramaturę produktu. Sama marka na paczce nie oznacza, że wszystkie jej kawy podlegają tej samej akcji: mielona, rozpuszczalna czy opakowanie o innej wadze nie są tym samym produktem co wskazane kilogramowe ziarna. Oferta będzie przydatna osobom korzystającym z ekspresu z młynkiem albo mielącym kawę samodzielnie. Dwie paczki oznaczają od razu dwukilogramowy zapas, a wydatek przy kasie wynosi blisko 90 zł.
Promocja jest częścią oferty Aldi na dni 19-24 października. Sobota jest jej ostatnim zapowiedzianym dniem, ale nie stanowi gwarancji dostępności wszystkich wariantów do zamknięcia każdego sklepu. Sieć zaznacza w informacjach o ofertach, że produkty akcyjne mogą występować w ograniczonej ilości i zostać wyprzedane. Przed zakupem warto porównać wybrane opakowania z oznaczeniem przy półce, a przy kasie upewnić się, że para została rozliczona za 89,99 zł. To właśnie łączna cena dwóch kilogramowych paczek jest podstawą obliczenia kosztu wynoszącego około 45 zł za kilogram.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.