Gigantyczna promocja w Lidlu od poniedziałku. Rano klienci ruszą na zakupy

13 września 2026 21:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W poniedziałek, 14 września, Lidl startuje z nową ofertą promocyjną. W gazetce pojawiły się przeceny sięgające kilkudziesięciu procent, akcja 3 w cenie 2 oraz produkty tańsze nawet o 120 zł. Przy części najatrakcyjniejszych ofert warto pamiętać o jednym – obowiązują do wyczerpania zapasów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa gazetka Lidla obowiązuje od poniedziałku 14 września do soboty 19 września 2026 roku. Sieć przygotowała promocje obejmujące m.in. ubrania, tekstylia, artykuły dla dzieci, sprzęt do domu i produkty marek Parkside oraz Silvercrest.

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To może oznaczać, że w poniedziałek rano łowcy okazji ruszą do sklepów. Zwłaszcza że niektóre ceny mocno różnią się od wcześniejszych.

Ubrania mocno w dół. Jeansy za 44,99 zł

Jedną z ofert rozpoczynających się wraz z nową gazetką są jeansy damskie i męskie Esmara oraz Esmara Men. Cena została obniżona z 59,99 zł do 44,99 zł, czyli o 25 proc.

Jeszcze większa obniżka dotyczy pikowanych kamizelek damskich i męskich. Zamiast 49,99 zł mają kosztować 34,99 zł, czyli o 30 proc. mniej.

W ofercie znalazła się również kurtka hybrydowa Crivit. Jej cena wynosi 99 zł, ale po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w Lidl Plus można uzyskać 30 zł rabatu, co daje 69 zł.

Lidl uruchamia też 3 w cenie 2

To nie koniec. W nowej ofercie pojawia się akcja 3 w cenie 2 na wybrane prześcieradła, pościel i piżamy. To właśnie takie promocje mogą zainteresować osoby, które planowały większe jesienne zakupy do domu.

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Duże przeceny przygotowano także w asortymencie dla dzieci. Równoważnia składająca się z ośmiu elementów została przeceniona z 219 zł do 142,35 zł, drewniany sklepik do zabawy z 229 zł do 148,85 zł, a huśtawka typu bocianie gniazdo ze 109 zł do 70,85 zł. W każdym z tych przypadków obniżka wynosi 35 proc.

Niektóre hity pojawią się później

Trzeba jednak uważać na daty przy poszczególnych produktach. Nie wszystko z gazetki trafi do sprzedaży już w poniedziałek.

Przykładowo pilarka akumulatorowa Parkside 20 V za 119 zł zamiast 149 zł ma być dostępna od czwartku, 17 września. Z kolei parownica Silvercrest za 59 zł zamiast 89 zł pojawi się od soboty, 19 września.

Wśród kolejnych mocnych przecen znalazły się również odkurzacz Parkside do pracy na mokro i sucho za 279 zł zamiast 399 zł, mieszadło do farb i zapraw za 149 zł zamiast 209 zł oraz młotowiertarka udarowa za 219 zł zamiast 319 zł.

Kto chce konkretny produkt, nie powinien zwlekać

W materiałach promocyjnych Lidl zaznacza, że prezentowane towary są dostępne w okresie obowiązywania oferty albo w terminach podanych przy konkretnych produktach lub do wyczerpania zapasów.

Dlatego poniedziałkowy poranek może być szczególnie interesujący dla osób polujących na ubrania, tekstylia i artykuły do domu. Przy najbardziej atrakcyjnych cenach wcześniejsza wizyta w sklepie zwiększa szansę na znalezienie konkretnego rozmiaru czy wariantu.

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