Gigantyczna promocja w Lidlu od poniedziałku. Rano klienci ruszą na zakupy
W poniedziałek, 14 września, Lidl startuje z nową ofertą promocyjną. W gazetce pojawiły się przeceny sięgające kilkudziesięciu procent, akcja 3 w cenie 2 oraz produkty tańsze nawet o 120 zł. Przy części najatrakcyjniejszych ofert warto pamiętać o jednym – obowiązują do wyczerpania zapasów.
Nowa gazetka Lidla obowiązuje od poniedziałku 14 września do soboty 19 września 2026 roku. Sieć przygotowała promocje obejmujące m.in. ubrania, tekstylia, artykuły dla dzieci, sprzęt do domu i produkty marek Parkside oraz Silvercrest.
To może oznaczać, że w poniedziałek rano łowcy okazji ruszą do sklepów. Zwłaszcza że niektóre ceny mocno różnią się od wcześniejszych.
Ubrania mocno w dół. Jeansy za 44,99 zł
Jedną z ofert rozpoczynających się wraz z nową gazetką są jeansy damskie i męskie Esmara oraz Esmara Men. Cena została obniżona z 59,99 zł do 44,99 zł, czyli o 25 proc.
Jeszcze większa obniżka dotyczy pikowanych kamizelek damskich i męskich. Zamiast 49,99 zł mają kosztować 34,99 zł, czyli o 30 proc. mniej.
W ofercie znalazła się również kurtka hybrydowa Crivit. Jej cena wynosi 99 zł, ale po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w Lidl Plus można uzyskać 30 zł rabatu, co daje 69 zł.
Lidl uruchamia też 3 w cenie 2
To nie koniec. W nowej ofercie pojawia się akcja 3 w cenie 2 na wybrane prześcieradła, pościel i piżamy. To właśnie takie promocje mogą zainteresować osoby, które planowały większe jesienne zakupy do domu.
Duże przeceny przygotowano także w asortymencie dla dzieci. Równoważnia składająca się z ośmiu elementów została przeceniona z 219 zł do 142,35 zł, drewniany sklepik do zabawy z 229 zł do 148,85 zł, a huśtawka typu bocianie gniazdo ze 109 zł do 70,85 zł. W każdym z tych przypadków obniżka wynosi 35 proc.
Niektóre hity pojawią się później
Trzeba jednak uważać na daty przy poszczególnych produktach. Nie wszystko z gazetki trafi do sprzedaży już w poniedziałek.
Przykładowo pilarka akumulatorowa Parkside 20 V za 119 zł zamiast 149 zł ma być dostępna od czwartku, 17 września. Z kolei parownica Silvercrest za 59 zł zamiast 89 zł pojawi się od soboty, 19 września.
Wśród kolejnych mocnych przecen znalazły się również odkurzacz Parkside do pracy na mokro i sucho za 279 zł zamiast 399 zł, mieszadło do farb i zapraw za 149 zł zamiast 209 zł oraz młotowiertarka udarowa za 219 zł zamiast 319 zł.
Kto chce konkretny produkt, nie powinien zwlekać
W materiałach promocyjnych Lidl zaznacza, że prezentowane towary są dostępne w okresie obowiązywania oferty albo w terminach podanych przy konkretnych produktach lub do wyczerpania zapasów.
Dlatego poniedziałkowy poranek może być szczególnie interesujący dla osób polujących na ubrania, tekstylia i artykuły do domu. Przy najbardziej atrakcyjnych cenach wcześniejsza wizyta w sklepie zwiększa szansę na znalezienie konkretnego rozmiaru czy wariantu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.