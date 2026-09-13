Uwaga! Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W tych miejscach wyłączą prąd
Mieszkańcy Warszawy powinni sprawdzić swoje adresy. Stoen Operator prowadzi planowane prace w stołecznej sieci energetycznej, a ich przeprowadzenie może wymagać czasowego odłączenia zasilania. Brak prądu oznacza nie tylko ciemne mieszkanie – przestają działać routery, część domofonów, bramy garażowe, urządzenia elektryczne, a przy dłuższej przerwie problemem może stać się również przechowywanie żywności w lodówce i zamrażarce.
Stoen Operator, czyli operator sieci dystrybucyjnej na terenie Warszawy, publikuje informacje dotyczące planowanych wyłączeń oraz awarii w specjalnym portalu. Operator wyjaśnia, że zaplanowane przerwy są konieczne przede wszystkim podczas prac konserwacyjnych i modernizacyjnych, a także podczas rozbudowy sieci.
Prąd trzeba wyłączyć ze względów bezpieczeństwa
Nie każde wyłączenie oznacza awarię. W przypadku wcześniej zaplanowanych prac energetycy muszą pozbawić napięcia fragment sieci, przy którym będą pracować.
Stoen Operator podkreśla, że urządzenia elektroenergetyczne wymagają okresowej konserwacji, a ze względów bezpieczeństwa większości takich prac nie można wykonywać pod napięciem. W efekcie część odbiorców może przez określony czas pozostawać bez energii elektrycznej.
Co istotne, w przypadku odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia operator informuje o planowanych pracach z pięciodniowym wyprzedzeniem. Komunikaty są publikowane w Portalu planowanych wyłączeń i awarii, a informacje mogą pojawiać się również w formie papierowych ogłoszeń na obszarze objętym pracami.
Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić swój adres
Najważniejsze jest rozróżnienie dwóch sytuacji. Planowane wyłączenia są znane wcześniej i można się do nich przygotować. Awarie pojawiają się nagle, dlatego ich dokładnego czasu i miejsca nie da się przewidzieć.
Stoen wskazuje, że do awarii mogą prowadzić m.in. wichury, burze, śnieg i szadź, ale także uszkodzenia powstałe podczas prac budowlanych i ziemnych, zdarzenia drogowe, kradzieże czy usterki elementów sieci.
Operator udostępnia mieszkańcom Warszawy portal, w którym można sprawdzić zarówno szczegóły planowanych wyłączeń, jak i informacje o aktualnych awariach. Dostępna jest również interaktywna mapa pozwalająca zweryfikować sytuację w konkretnej okolicy.
Warto przygotować się wcześniej
Jeżeli nasz adres znajdzie się na liście planowanych prac, przed wyłączeniem warto naładować telefony, laptopy i powerbanki. Osoby pracujące zdalnie powinny pamiętać, że wraz z zanikiem zasilania zazwyczaj przestanie działać również domowy router.
Warto też sprawdzić sposób awaryjnego otwierania elektrycznej bramy garażowej oraz unikać niepotrzebnego otwierania lodówki i zamrażarki podczas przerwy.
Szczególnie ważne jest wcześniejsze przygotowanie w gospodarstwach domowych, w których znajdują się urządzenia wymagające stałego zasilania.
Można dostać SMS lub e-mail
Stoen Operator uruchomił także bezpłatne powiadomienia dotyczące przerw w dostawie energii. Po rejestracji użytkownik może wskazać interesujące go lokalizacje i otrzymywać informacje SMS-em lub e-mailem o planowanych wyłączeniach i awariach.
To rozwiązanie może być szczególnie przydatne mieszkańcom, którzy chcą wiedzieć o planowanej przerwie wcześniej i odpowiednio zorganizować pracę czy obowiązki domowe.
Ważne: harmonogram warto sprawdzać bezpośrednio przed planowaną datą. Informacje dotyczące sieci są aktualizowane, a awarie – w przeciwieństwie do planowanych prac – mogą wystąpić w każdej chwili.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.