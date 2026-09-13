Ta grupa dostaje pieniądze ponad miesiąc wcześniej. Minister podjął decyzję o przyspieszeniu wypłat
Rolnicy w całej Polsce dostają w tym roku dopłaty znacznie wcześniej niż zwykle. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek już 8 września. To około miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zdecydował również, że zaliczki mają być wypłacane na maksymalnym poziomie dopuszczonym przez przepisy Unii Europejskiej – nawet do 75 proc. płatności bezpośrednich i do 85 proc. wybranych płatności obszarowych.
Dla wielu gospodarstw to jedna z najważniejszych finansowych informacji tej jesieni.
Jeszcze w sierpniu Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że pieniądze trafią do rolników wcześniej niż w poprzednich latach. Teraz ta decyzja jest już realizowana.
Wypłaty rozpoczęły się 8 września 2026 roku.
Minister zdecydował o przyspieszeniu
Powodem mają być problemy finansowe części gospodarstw.
Resort wskazuje m.in. na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz trudną sytuację ekonomiczną rolników.
Minister Stefan Krajewski podkreślał, że środki powinny trafić do gospodarstw jak najszybciej, dlatego w tym roku zdecydowano się rozpocząć zaliczki wcześniej niż zwykle.
To nie jest jedynie zapowiedź.
Rozporządzenie umożliwiające wcześniejsze wypłaty zostało podpisane 3 września i weszło w życie 4 września.
Nawet 75 proc. dopłat bezpośrednich od razu
W przypadku płatności bezpośrednich zaliczki wynoszą do 75 proc. szacowanej należnej kwoty.
To więcej niż wcześniej.
ARiMR wskazuje, że w poprzednich latach zaliczka dla płatności bezpośrednich wynosiła 70 proc., a obecnie została zwiększona do 75 proc.
Przykładowo, jeśli szacowana należna płatność bezpośrednia wynosiłaby 20 tys. zł, maksymalna zaliczka mogłaby wynieść:
20 000 zł × 75 proc. = 15 000 zł.
Ostateczna kwota zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji gospodarstwa, powierzchni gruntów, rodzaju płatności i wyników kontroli.
Do 85 proc. w przypadku części płatności obszarowych
Jeszcze wyższy poziom zaliczek przewidziano dla wybranych płatności w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej.
Do 85 proc. należnej kwoty mogą sięgać zaliczki dotyczące m.in.:
- ONW,
- płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych,
- płatności ekologicznych,
- płatności zalesieniowych.
To maksymalny poziom dopuszczony przez przepisy unijne.
W pierwszych dniach prawie 1,5 mld zł
Skala wypłat jest ogromna.
Ministerstwo Rolnictwa informowało przed rozpoczęciem akcji, że już w pierwszych dniach ARiMR planuje przekazać rolnikom prawie 1,5 mld zł.
Z tego ponad 1,2 mld zł ma pochodzić z płatności bezpośrednich.
To pokazuje, że nie chodzi o niewielki pilotaż ani wybraną grupę kilku tysięcy osób, lecz o jeden z największych corocznych transferów środków do sektora rolnego.
Pieniądze są wypłacane automatycznie
Dla rolników ważna jest jeszcze jedna rzecz.
Jeżeli uruchomiona zostaje wypłata zaliczek, środki są przekazywane z urzędu. Nie trzeba składać osobnego wniosku wyłącznie po to, aby dostać zaliczkę.
ARiMR korzysta z danych złożonych w ramach kampanii 2026.
Trzeba sprawdzić konto
Tu pojawia się bardzo ważny praktyczny szczegół.
ARiMR wypłaca środki wyłącznie na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK wskazany wcześniej w ewidencji producentów.
Jeżeli numer rachunku jest nieaktualny albo beneficjent nie jest jego posiadaczem lub współposiadaczem, wypłata nie będzie mogła zostać zrealizowana.
Dlatego rolnicy powinni sprawdzić, czy agencja ma właściwe dane.
Ewentualną zmianę można zgłosić przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR albo w formie papierowej w biurze powiatowym.
Dlaczego kwoty są na razie szacunkowe?
Wypłaty ruszyły jeszcze przed ustaleniem końcowego kursu euro potrzebnego do wyliczenia ostatecznych stawek.
Dlatego zaliczki są liczone według stawek szacunkowych.
Ministerstwo Rolnictwa podało, że przyjęto kurs z 31 lipca 2026 r. – 4,3135 zł za euro.
Dodatkowo szacunkowe stawki pomniejszono o 3 proc., aby ograniczyć ryzyko przekroczenia maksymalnego poziomu zaliczek w przypadku zmiany kursu.
Ostateczne stawki zostaną określone później, przed rozpoczęciem wypłat końcowych.
Zaliczki do końca listopada
Przyspieszona akcja nie potrwa tylko kilka dni.
Wypłaty zaliczek mają być realizowane od 8 września do 30 listopada 2026 roku.
Od 1 grudnia rozpocznie się natomiast wypłacanie płatności końcowych.
To oznacza, że rolnicy mogą otrzymywać pieniądze przez całą jesień, a później nastąpi rozliczenie końcowe.
Jest jeden wyjątek
Zaliczki nie obejmują płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt.
Ministerstwo wyjaśnia, że środki z tego tytułu będą wypłacane po zakończeniu okresu realizacji praktyk. Rolnik ubiegający się o dobrostan może jednak otrzymać zaliczki z tytułu innych płatności, do których jest uprawniony.
Kto może dostać płatności bezpośrednie?
Ogólna zasada jest taka, że płatności bezpośrednie przysługują aktywnemu zawodowo rolnikowi prowadzącemu działalność rolniczą.
Zwykle łączna powierzchnia kwalifikujących się gruntów musi wynosić co najmniej 1 hektar.
Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, możliwe są określone wyjątki, m.in. związane z płatnościami do zwierząt, pod warunkiem że łączna należna kwota płatności osiąga co najmniej równowartość 200 euro.
Dlaczego tegoroczna decyzja jest wyjątkowa?
W poprzednich latach zaliczki ruszały później.
W tym roku Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało się przesunąć początek wypłat na 8 września, czyli mniej więcej miesiąc wcześniej.
Jednocześnie zwiększono poziom zaliczek dla płatności bezpośrednich z 70 do 75 proc.
To oznacza, że rolnik może dostać nie tylko pieniądze wcześniej, ale również większą część należności jeszcze przed ostatecznym rozliczeniem.
Pieniądze już płyną do gospodarstw
Najważniejsza informacja jest więc prosta:
wypłaty już się rozpoczęły.
Nie jest to projekt ani plan na przyszłość.
Rolnicy otrzymują zaliczki od 8 września, maksymalnie do 75 proc. w przypadku płatności bezpośrednich i do 85 proc. dla części płatności obszarowych. Akcja potrwa do końca listopada, a od grudnia ruszą płatności końcowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.