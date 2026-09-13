Uwaga! Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Tu zabraknie wody
Mieszkańcy części Warszawy powinni przygotować zapas wody. Wodociągi Warszawskie opublikowały harmonogram planowanych wyłączeń. W najbliższych dniach w kilku miejscach stolicy dostawy zostaną czasowo wstrzymane. W niektórych budynkach przerwa potrwa nawet siedem godzin.
Sprawdziłem aktualny wykaz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Najbliższe planowane wyłączenie przypada już na poniedziałek, 14 września. Kolejne zaplanowano na wtorek i czwartek.
W poniedziałek bez wody na Ochocie
Pierwsze z najbliższych wyłączeń dotyczy Ochoty. W poniedziałek, 14 września, prace prowadzone będą w rejonie alei Bohaterów Września.
Według harmonogramu MPWiK wody ma zabraknąć:
Aleja Bohaterów Września 18 – od godz. 7:30 do 11:00.
Oznacza to około trzy i pół godziny bez dostępu do bieżącej wody.
We wtorek kolejne wyłączenia. Nawet siedem godzin bez wody
Znacznie dłuższe przerwy zaplanowano na wtorek, 15 września.
Na Targówku wyłączenie związane z pracami przy ul. Kolejarskiej ma potrwać od 8:00 do 15:00. Na liście MPWiK znajdują się posesje:
Kolejarska 25 i 36 oraz Rusiecka 3, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 13, 16, 18 i 20.
Tego samego dnia przerwa w dostawie wody planowana jest również w Ursusie. W godzinach 8:00–15:00 wyłączeniem mają zostać objęte wskazane przez MPWiK posesje przy ulicach Henryka I Brodatego oraz Henryka II Pobożnego.
Kolejne wyłączenie w czwartek
Na tym harmonogram się nie kończy. 17 września prace zaplanowano na Bemowie. Od godz. 10:00 do 15:00 bez wody mają pozostać posesje przy ul. gen. Meriana C. Coopera pod numerami 6, 8, 9, 9E i 9G.
Lepiej przygotować wodę wcześniej
Osoby mieszkające pod wymienionymi adresami powinny zrobić zapas jeszcze przed rozpoczęciem prac. W przypadku siedmiogodzinnego wyłączenia warto pamiętać nie tylko o wodzie do picia i gotowania, ale również o wodzie potrzebnej do podstawowych czynności higienicznych czy korzystania z toalety.
Trzeba również uważać z uruchamianiem pralki i zmywarki bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia prac.
MPWiK publikuje osobno informacje o wyłączeniach planowanych i awaryjnych. W przypadku awarii sytuacja może zmieniać się na bieżąco. Wodociągi podają, że informacje można uzyskać również całodobowo pod numerem pogotowia wodociągowego 994.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.