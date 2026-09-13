Uwaga! Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Tu zabraknie wody

14 września 2026 00:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Warszawy powinni przygotować zapas wody. Wodociągi Warszawskie opublikowały harmonogram planowanych wyłączeń. W najbliższych dniach w kilku miejscach stolicy dostawy zostaną czasowo wstrzymane. W niektórych budynkach przerwa potrwa nawet siedem godzin.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawdziłem aktualny wykaz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Najbliższe planowane wyłączenie przypada już na poniedziałek, 14 września. Kolejne zaplanowano na wtorek i czwartek.

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W poniedziałek bez wody na Ochocie

Pierwsze z najbliższych wyłączeń dotyczy Ochoty. W poniedziałek, 14 września, prace prowadzone będą w rejonie alei Bohaterów Września.

Według harmonogramu MPWiK wody ma zabraknąć:

Aleja Bohaterów Września 18 – od godz. 7:30 do 11:00.

Oznacza to około trzy i pół godziny bez dostępu do bieżącej wody.

We wtorek kolejne wyłączenia. Nawet siedem godzin bez wody

Znacznie dłuższe przerwy zaplanowano na wtorek, 15 września.

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Na Targówku wyłączenie związane z pracami przy ul. Kolejarskiej ma potrwać od 8:00 do 15:00. Na liście MPWiK znajdują się posesje:

Kolejarska 25 i 36 oraz Rusiecka 3, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 13, 16, 18 i 20.

Tego samego dnia przerwa w dostawie wody planowana jest również w Ursusie. W godzinach 8:00–15:00 wyłączeniem mają zostać objęte wskazane przez MPWiK posesje przy ulicach Henryka I Brodatego oraz Henryka II Pobożnego.

Kolejne wyłączenie w czwartek

Na tym harmonogram się nie kończy. 17 września prace zaplanowano na Bemowie. Od godz. 10:00 do 15:00 bez wody mają pozostać posesje przy ul. gen. Meriana C. Coopera pod numerami 6, 8, 9, 9E i 9G.

Lepiej przygotować wodę wcześniej

Osoby mieszkające pod wymienionymi adresami powinny zrobić zapas jeszcze przed rozpoczęciem prac. W przypadku siedmiogodzinnego wyłączenia warto pamiętać nie tylko o wodzie do picia i gotowania, ale również o wodzie potrzebnej do podstawowych czynności higienicznych czy korzystania z toalety.

Trzeba również uważać z uruchamianiem pralki i zmywarki bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia prac.

MPWiK publikuje osobno informacje o wyłączeniach planowanych i awaryjnych. W przypadku awarii sytuacja może zmieniać się na bieżąco. Wodociągi podają, że informacje można uzyskać również całodobowo pod numerem pogotowia wodociągowego 994.

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