Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Obowiązuje drugi i trzeci stopień alarmowy. Służby apelują o czujność
Mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza powinni zwracać szczególną uwagę na nietypowe sytuacje w przestrzeni publicznej. Do 30 listopada w całej Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP, a na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS – trzeci stopień CHARLIE. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina: pozostawione bez opieki torby, nietypowo zachowujące się osoby czy podejrzane pojazdy należy traktować poważnie i w razie potrzeby zgłaszać służbom.
Podwyższone stopnie alarmowe pozostają w mocy w całym kraju, ale dla Mazowsza temat ma szczególne znaczenie ze względu na Warszawę, dużą liczbę obiektów administracji publicznej, infrastrukturę krytyczną oraz jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce.
Premier Donald Tusk podpisał cztery zarządzenia, które obowiązują od 1 września do 30 listopada 2026 roku, do godz. 23.59.
BRAVO na całym Mazowszu
Drugi stopień alarmowy BRAVO obowiązuje na terenie całej Polski, a więc również w Warszawie i województwie mazowieckim.
BRAVO jest drugim stopniem w czterostopniowej skali alarmowej. Wprowadza się go w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, kiedy nie został jeszcze wskazany konkretny cel potencjalnego ataku.
Nie oznacza to, że istnieje informacja o konkretnym planowanym zamachu w Warszawie czy na Mazowszu.
Jest to podwyższony stan gotowości, który pozwala służbom, administracji i operatorom kluczowej infrastruktury stosować dodatkowe procedury bezpieczeństwa.
Na kolei obowiązuje jeszcze wyższy stopień – CHARLIE
Szczególne zasady dotyczą infrastruktury kolejowej.
Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
To poziom wyższy niż BRAVO.
CHARLIE może być wprowadzony m.in. w sytuacji uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji wskazujących na zwiększone ryzyko zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo gdy istnieją przesłanki dotyczące potencjalnego celu takiego zdarzenia.
Dla Warszawy ma to praktyczne znaczenie ze względu na ogromny ruch kolejowy oraz dużą liczbę stacji i dworców.
Co oznacza CHARLIE dla służb?
Przy trzecim stopniu alarmowym zwiększana jest gotowość ochrony.
Wśród działań wymienianych przez administrację są m.in. dodatkowy nadzór nad określonymi obiektami, dyżury osób odpowiedzialnych za procedury bezpieczeństwa oraz sprawdzanie przygotowania miejsc przewidzianych na wypadek konieczności ewakuacji ludności.
Dla przeciętnego pasażera nie oznacza to automatycznie zamykania dworców czy ograniczenia podróży.
Może jednak oznaczać większą liczbę patroli, wzmożone kontrole i bardziej widoczną obecność służb.
Obowiązuje również BRAVO-CRP
Równolegle w całej Polsce obowiązuje BRAVO-CRP.
To drugi stopień alarmowy odnoszący się do zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Instytucje publiczne i administratorzy kluczowych systemów muszą w związku z nim prowadzić wzmożony monitoring infrastruktury teleinformatycznej, sprawdzać zabezpieczenia oraz utrzymywać odpowiednią gotowość personelu.
Ma to znaczenie w okresie zwiększonego ryzyka cyberataków na administrację, transport, energetykę czy inne elementy infrastruktury krytycznej.
RCB mówi wprost: zwracaj uwagę na takie rzeczy
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i administracja apelują, aby mieszkańcy nie ignorowali nietypowych sytuacji.
Szczególną uwagę należy zwracać na:
- pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki,
- nietypowo zachowujące się osoby,
- samochody, szczególnie dostawcze, zaparkowane w nietypowych miejscach, zwłaszcza blisko zgromadzeń lub ważnych obiektów,
- inne sytuacje odbiegające od normalnego funkcjonowania danego miejsca.
W przypadku realnych podejrzeń należy powiadomić służby pod numerem 112.
Dlaczego stopnie zostały utrzymane?
Oficjalne komunikaty wskazują na aktualną sytuację geopolityczną w regionie, trwającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz działania o charakterze hybrydowym prowadzone wobec Polski i innych państw Unii Europejskiej.
Stopnie alarmowe mają charakter przede wszystkim prewencyjny.
Ich zadaniem jest zwiększenie gotowości służb i administracji oraz umożliwienie szybszej reakcji w razie pojawienia się rzeczywistego zagrożenia.
Czy mieszkańcy Warszawy mają coś zmieniać w codziennym życiu?
Dla większości mieszkańców odpowiedź brzmi: nie ma nowych zakazów ani obowiązku zmiany codziennych planów.
Można normalnie korzystać z komunikacji, dworców, urzędów, sklepów i innych miejsc publicznych.
Trzeba natomiast liczyć się z tym, że w wybranych miejscach kontrole mogą być bardziej szczegółowe, a obecność policji, Straży Ochrony Kolei czy innych służb bardziej widoczna.
Najważniejszy obowiązek mieszkańca jest prosty: zachować czujność i nie ignorować sytuacji, które rzeczywiście wyglądają nietypowo lub niebezpiecznie.
Do kiedy obowiązują stopnie alarmowe?
Zgodnie z zarządzeniami premiera:
BRAVO – do 30 listopada 2026 r., godz. 23.59, na całym terytorium RP,
BRAVO-CRP – do 30 listopada 2026 r., godz. 23.59, na całym terytorium RP,
CHARLIE – do 30 listopada 2026 r., godz. 23.59, na obszarach linii kolejowych PKP PLK i PKP LHS.
Nie jest więc tak, że Mazowsze zostało właśnie objęte nowym, osobnym alarmem. Województwo jest objęte ogólnopolskimi stopniami alarmowymi, a infrastruktura kolejowa – dodatkowo wyższym stopniem CHARLIE.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.