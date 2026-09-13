System kaucyjny wchodzi w nową fazę. Butelkomaty staną poza sklepami i blisko osiedli. Zobacz nowe zasady dla Warszawy
Wdrożenie polskiego systemu kaucyjnego wkracza w kolejny, kluczowy etap rozwoju. Odpowiednie automaty i punkty zbiórki opakowań po napojach przestały być domeną wyłącznie dużych sieci handlowych i supermarketów. Nowe instalacje, potocznie nazywane butelkomatami, pojawiają się coraz bliżej osiedli mieszkaniowych, węzłów przesiadkowych oraz w przestrzeniach miejskich. Zmiany te mają umożliwić mieszkańcom oddawanie większej liczby puszek i plastikowych butelek po drodze do pracy lub blisko domu, bez konieczności wizyty w markecie. Zmiany te są już intensywnie wdrażane w całej stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych dzielnic, takich jak Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Nowe punkty zbiórki, rola samorządów i ramy prawne zbiórki opakowań
Rozbudowa sieci wolnostojących automatów poza tradycyjnymi placówkami handlowymi wynika z przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852). Nowelizacja nakłada na operatorów systemu obowiązek stworzenia szeroko dostępnej infrastruktury odbierającej butelki z tworzyw sztucznych (do 3 litrów), puszki metalowe (do 1 litra) oraz szklane znormalizowane butelki wielorazowego użytku (do 1,5 litra).
Eksperci rynku, w tym Bartosz Sosnówka z firmy Envipco, wskazują, że samo postawienie maszyny osiedlowej nie wystarczy. Kluczowa staje się komunikacja lokalna prowadzona przez samorządy, zarządców nieruchomości oraz operatorów. W odróżnieniu od automatów w supermarketach, punkty wolnostojące muszą wykształcić u konsumentów nowe nawyki – zwracanie hurtowych ilości opakowań w drodze z pracy czy podczas codziennego spaceru.
Osiedlowe punkty w stolicy. Wyzwania dla Woli, Mokotowa i Śródmieścia
W warunkach stołecznych rozwój infrastruktury poza sklepami ma kluczowe znaczenie ze względu na gęstość zaludnienia oraz natężenie ruchu pieszego. Na warszawskiej Woli oraz w biznesowych rejonach Mokotowa nowe punkty zbiórki lokalizowane są przy węzłach przesiadkowych i stacjach metra, co ułatwia oddawanie surowców w trakcie codziennych dojazdów.
Z kolei w ścisłym Śródmieściu osiedlowe butelkomaty odciążają lokalne sklepy spożywcze, w których powierzchnia handlowa ograniczała możliwość montażu stacjonarnych maszyn zwrotnych. Współpraca spółdzielni mieszkaniowych z operatorami pozwala na tworzenie punktów zbiorczych bezpośrednio na terenach osiedli miejskich.
Jak krok po kroku sprawnie korzystać z osiedlowych automatów kaucyjnych
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą łatwo i bezproblemowo zwrócić opakowania w wolnostojących automatach w stolicy:
- Sprawdź oznaczenia kaucji i stan opakowania przed wyjściem z domu – pamiętaj, że butelki PET i puszki nie mogą być zgniecione, a kod kreskowy na etykiecie musi być czytelny dla skanera.
- Zlokalizuj najbliższy wolnostojący butelkomat na Woli lub Mokotowie – korzystaj z interaktywnych map udostępnianych przez operatorów oraz serwisów miejskich.
- Zwracaj większe partie opakowań jednorazowo w Śródmieściu – wykorzystaj osiedlowe punkty do wywozu zgromadzonych surowców bez konieczności robienia zakupy w sklepie.
- Pamiętaj o braku konieczności posiadania paragonu – kaucja zwracana jest w postaci gotówki lub bonu niezależnie od miejsca zakupu napoju.
- Śledź komunikaty Zarządu Zieleni i Spółdzielni Mieszkaniowych – weryfikuj nowe lokalizacje maszyn ststawianych na terenach osiedlowych i w rejonach parków.
Źródło: infor
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.