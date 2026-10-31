Gigantyczna promocja w Lidlu! Słodycze nawet za grosz. Milka, Haribo i Ritter Sport w wielkiej akcji
Lidl przygotował prawdziwą gratkę dla miłośników słodyczy. Tuż przed końcem października sieć uruchomiła kilka promocji na popularne czekolady, żelki i mleczne przysmaki. Klienci mogą otrzymać trzecią czekoladę Milka za grosz, kupić dwie tabliczki Ritter Sport w cenie jednej, a także skorzystać z dużej obniżki na żelki Haribo. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ wszystkie przedstawione oferty kończą się w sobotę, 31 października.
Lidl przecenia słodycze. Trzecia Milka za grosz
W sklepach Lidl rozpoczęła się duża akcja promocyjna obejmująca słodycze znanych marek. Jedną z najciekawszych propozycji jest oferta na czekolady Milka.
Przy zakupie trzech małych czekolad Milka trzecia, najtańsza tabliczka kosztuje zaledwie jeden grosz.
Promocją objęto wybrane czekolady o gramaturze 80–100 g. Produkty można dowolnie mieszać, co oznacza, że nie trzeba kupować trzech identycznych smaków.
Wśród prezentowanych wariantów znajdują się między innymi klasyczne czekolady mleczne oraz wersje z nadzieniem.
Warto jednak zwrócić uwagę na warunki promocji. Zgodnie z gazetką oferta wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus i dotyczy maksymalnie sześciu tabliczek, z czego dwie najtańsze mogą kosztować po groszu.
Promocja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października.
Ritter Sport 1+1 gratis. Dwie czekolady za 8,99 zł
Kolejną propozycją jest promocja na czekolady Ritter Sport.
Lidl oferuje dwie tabliczki o gramaturze 100 g w cenie jednej, czyli za 8,99 zł łącznie.
Standardowa cena jednej czekolady wynosi 8,99 zł, dlatego przy zakupie dwóch produktów o tej samej cenie oszczędność wynosi 50 procent.
Oferta obejmuje różne rodzaje czekolad, które można dowolnie mieszać.
Na materiałach promocyjnych widoczne są między innymi warianty kokosowe i orzechowe.
Akcja „1+1 gratis” trwa od 26 do 31 października.
To propozycja dla osób, które chcą kupić ulubione słodycze na weekend lub przygotować niewielki zapas na kolejne dni.
Żelki Haribo 50 procent taniej. Jest ważny warunek
Na tym nie koniec promocji.
Od czwartku, 29 października, Lidl oferuje również specjalny rabat na żelki Haribo.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze można kupić z rabatem 50 procent.
Promocją objęto wszystkie żelki Haribo, a produkty można dowolnie mieszać.
Oznacza to, że klienci mogą wybrać różne smaki i rodzaje, w tym popularne Złote Misie.
Warunkiem skorzystania z obniżki jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus z aktywowanym odpowiednim kuponem.
Sieć wprowadziła również limit wynoszący 10 opakowań na ofertę.
Promocja potrwa do soboty, 31 października.
Trzecie Cudne Mleczko za grosz. Kolejna promocja w Lidlu
Miłośnicy słodkich przekąsek mogą skorzystać także z oferty na produkty Mister Choc.
Promocją objęto Cudne Mleczko oraz galaretki o gramaturze 360–420 g.
Przy zakupie trzech opakowań trzeci, najtańszy produkt kosztuje zaledwie jeden grosz.
Produkty można dowolnie mieszać, wybierając różne warianty smakowe.
Oferta obowiązuje od 26 do 31 października i dotyczy zakupów w sklepach stacjonarnych.
Zgodnie z informacją w gazetce promocja nie obejmuje sklepów przy ulicy Sarniej w Nowym Sączu oraz ulicy Stalowej w Warszawie.
Wielkie promocje kończą się w sobotę. Co warto wiedzieć?
Lidl przygotował kilka równoległych akcji, dlatego przed zakupami warto sprawdzić, które produkty wymagają aktywowania kuponu.
|Produkt
|Promocja
|Termin
|Czekolady Milka 80–100 g
|2+1 za grosz, z kuponem
|26–31 października
|Czekolady Ritter Sport 100 g
|1+1 gratis
|26–31 października
|Żelki Haribo
|Drugi, tańszy produkt 50% taniej, z kuponem
|29–31 października
|Mister Choc Cudne Mleczko i galaretki
|2+1 za grosz
|26–31 października
W przypadku promocji na produkty w różnych cenach rabat naliczany jest według zasad podanych przez sieć. Dlatego ostateczna wysokość oszczędności zależy od wybranych opakowań.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby planujące weekendowe zakupy mogą skorzystać z kilku atrakcyjnych obniżek na słodycze.
Największą uwagę zwracają czekolady Ritter Sport dostępne w ofercie „1+1 gratis” oraz czekolady Milka, w przypadku których trzecia, najtańsza tabliczka kosztuje grosz.
Wszystkie opisane promocje kończą się 31 października 2026 roku. Warto pamiętać o limitach zakupowych oraz sprawdzić kupony Lidl Plus przed podejściem do kasy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.